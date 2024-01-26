24歲「港版石原」馬曉晴為Hoy TV拍節目 被網民狠批走樣：塊面愈大愈X
「港版石原」馬曉晴 被網民狠批走樣
馬曉晴（Maisy）是前女子花式溜冰運動員，以「港版石原里美」之名為網民所認識，近年先後上過不少無綫、ViuTV和Hoy TV節目，今次她作為Hoy TV節目《深圳地圖》主持之一，再次引起網民熱討，紛紛狠批她：「嚇親，相同片差咁遠」、「噚日電視睇完，個樣劣咗好多」、「而家都走哂樣」、「骨相唔靚」、「依家整容愈來愈醜」、「劣化咗勁多，變咗YouTuber之流」、「以前算靚，依家劣咗，仲重撈味」、「差咁X遠，女人老咗真係要整整佢」等。
曾有pure學生相令網民驚為天人
原來Maisy曾有一張學生相令網民驚為天人，雖然她到現在都只係得24歲，但網民都狠批她外表已出現老化，而且愈大愈唔似石原里美：「佢只係得嗰一張相靚，算唔算小時了了」、「細個靠可愛feel加分，但佢五官唔夠立體，個臉骨又越嚟越方，呢啲個樣一大就崩壞」、「細個唔搞咁多嘢，個樣係有靈氣，大個咗加啲粗眼線假睫毛大眼仔即刻俗晒」、「點解大個就劣左咁多」、「塊臉骨越大越方，加上本身五官唔夠立體，細個嗰陣都叫可愛，大個咗就會變普通」。
有網民力撐：見過真人好正
但亦有不少網民力撐Maisy個樣其實唔算差，只係化妝化得重手咗：「佢身形又fit，樣又算靚，最少見到會望兩眼先」、「見過真人好正」、「算係低配版石原，算係咁，全妝唔醜」、「靚喎講真，至少一定above average」、「唔畫眉natural好多」、「有啲人真係唔適合化濃妝，硬係無嗰樣搞嗰樣最後畫蛇添足，連大家曾經欣賞佢嘅嗰種清純都無埋」等。
早前著小背心拍片疑似失守洩春光 惹網民爭議：邊會咁大
馬曉晴經常周遊列國，早前她到杜拜旅遊，並分享了一段影片，片中她穿著一件黃色小背心，拎著一支自拍棍，一邊向前行一邊左右扭動，之後鏡頭一轉，她便換上了一件粉色的吊帶晚裝，走在杜拜街頭，高抄又低抄地狂玩自拍。不過網民的焦點都落在影片開頭，Maisy左邊心口小背心邊緣位置，出現了一片啡色位，惹來網民對她是否失守的爭議。
網民直指疑似露暈
有網民在討論區開Po，直指「馬曉晴疑似露暈」，引來網民反駁：「你老X個暈碗盤咁大？」、「Maisy個衰妹邊會oreo咁大」、「你青X仔？暈點會喺呢個位？」、「陰影咋死毒X」、「呢個位都露到暈，一係好大，一係墊好多pad搞到走位，再唔係就係樓主錯判」等等。
馬曉晴曾約會鍾培生
Maisy是前香港花式溜冰代表，2020年由美國畢業返港後，先後上過J2節目《真·女神轉身》及ViuTV節目《姊妹們的國際市場》，又曾上鍾培生節目《Date With 鍾培生》教他溜冰，又陪他到海旁聊天。今年Maisy更有份主持ViuTV的《無限試煉場》，及HOY TV的《杭州第19屆亞運會》。
獲封「港版石原聰美」
現年23歲的Maisy（馬曉晴）是首位獲得國際比賽獎牌的香港女子花式溜冰運動員，亦有「港版石原聰美」之稱，多次獲得日本媒體報道及介紹她的近況，更大讚她可愛和靚女，並封她為「石原聰美的雙胞胎妹妹」及「香港石原聰美」等稱號。
馬曉晴原來是學霸
馬曉晴在香港出世，父母都是香港人，在3歲時因為爸爸工作的關係，她跟隨父母移居到北京，就讀國際學校，由於住所附近有一所溜冰場，她由5、6歲便開始學習花樣溜冰，但當初只是為了興趣，直到10歲時，她開始參加全國性比賽，在溜冰界嶄露頭角。
馬曉晴自細同母親感情深厚。（圖片來源：IG@maisyma1999）
兩年時間完成大學課程
原來馬曉晴除了在溜冰上有所成就外，在學業上也是一名學霸，2017年馬曉晴在美國科羅拉多州完成高中課程後，入讀美國麻省大學的傳播與媒體研究課程，馬曉晴曾透露為了提早在大學畢業，一般學生一個星期只上4堂課，她就選擇每星期上差不多28堂，最後成功用兩年時間完成了四年的大學課程。
冰島奪首面國際獎牌
馬曉晴在2013年約13歲時便前往美國讀中學，並接受當地的溜冰訓練，15歲開始參加成人組國際賽。馬曉晴曾透露最難忘是2016年2月在冰島抱恙上陣，最後仍奪得花式溜冰女子單人滑銀牌，這是她人生第一塊在國際比賽上奪得的獎牌，令她感覺既驕傲又開心。
一星期訓練六日
馬曉晴曾笑言好享受在比賽場地上表演出高難度動作，有種「台上一分鐘、台下十年功」的感覺。為了達成代表香港參加奧運的夢想，馬曉晴從小接受刻苦訓練，一星期要訓練六日，上課日更要早上5點半起床、6點半上學，下課後繼續到溜冰場或健身室進行訓練。
因右腳傷患退役
2017年的亞洲冬季運動會上，馬曉晴成為香港隊開幕禮的舉旗人，最後更在比賽取得第10名成績。此外馬曉晴又曾在香港花樣滑冰錦標賽中奪得7次冠軍，但到了2018年的平昌冬季奧運會，馬曉晴卻因右腳踝的舊患要忍痛放棄出戰，並選擇退役，專心讀書。
考上運動管理系碩士
2020年馬曉晴畢業後，已考上美國麻省大學的運動管理系碩士，原本打算用一年時修畢課程，但因為疫情關係，馬曉晴的計劃被打亂，她選擇先隨家人返港，用ZOOM去完成課程。現時馬曉晴身兼多職，除了擔任溜冰教練外，又進軍媒體界，擔任幕後製片人，以及開始做主持和拍廣告等，工作非常忙碌。
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