24歲「港版石原」馬曉晴為Hoy TV拍節目 被網民狠批走樣：塊面愈大愈X

被封為「港版石原里美」的24歲溜冰女神馬曉晴（Maisy），近日為Hoy TV主持節目《深圳地圖》，引起網民關注，但卻有不少網民狠批她的樣貌愈來愈劣化走樣，尤其在電視上和IG上的樣子相比，更是判若兩人！