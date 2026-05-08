馬榮成執念拍《風雲3》！堅持邀六十歲郭富城鄭伊健完成三部曲

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資深港漫遊戲製作人施仁毅近日接受訪問時，爆出馬榮成對《風雲》電影系列的驚人執念。原來這位漫畫大師一直對第三部曲念念不忘，更希望邀請已年屆六十的郭富城及58歲鄭伊健再度合作，完成他心中的完整三部曲。這個看似不可能的任務，背後竟然隱藏著馬榮成對創作的極致追求。

施仁毅爆馬榮成內心執念

施仁毅在訪問中透露，馬榮成現時仍然積極參與《風雲》IP的授權工作，近年更在內地市場取得不錯成效。他指出內地觀眾對《風雲》的認識主要來自何潤東主演的電視劇版本，而非1998年郭富城主演的電影版。「其實『風雲』喺大陸嗰個受眾，我諗三十幾四十歲呢，就應該仲係唔錯嘅。」施仁毅分析道，這個年齡層的觀眾主要是透過不斷重播的電視劇版本接觸《風雲》。

馬榮成親口透露第三部曲計劃

最令人震驚的是，施仁毅透露馬榮成曾親口向他表達拍攝第三部曲的強烈願望：「馬Sir親口同我講，話佢好希望都係用返郭富城同埋鄭伊健，好老喇喎，六十歲喇喎，拍一套第三部。」施仁毅引述馬榮成的話說，儘管兩位主角已年屆六十，但馬榮成仍希望與這兩位演員完成所謂的「風雲三部曲」。對於馬榮成而言，這不僅是一個電影項目，更是他「完整人生」的重要組成部分。

創作大師背負的成功詛咒

施仁毅進一步分析了馬榮成與周星馳這兩位創作大師的共同特質，指出他們對完美的極致追求實際上是一種「病」。「呢種病正正就係佢哋成功嘅好大因素。」他解釋道，這些創作者會因為作品未達到自己的標準而長時間感到痛苦。周星馳曾向施仁毅透露，如果有畫面做得不好，而他本來有能力做好但因各種原因沒有堅持，最終效果不理想的話，「佢會有一段時間去懲罰自己，係會令自己有一段好長嘅時間唔開心。」

網民熱議年齡與情懷之爭

消息傳出後，網民對於六十歲的郭富城和鄭伊健再拍《風雲》第三部反應兩極。有支持者認為「情懷無價，支持完成三部曲」，亦有人質疑「六十歲仲打得咩？」部分網民則表示「第二部已經好失望，第三部都係算啦」。不過也有影迷期待地留言「如果真係拍，一定入場支持」，認為這將是香港電影史上的一個重要里程碑。

馬榮成曾透露古天樂找他執導《風雲3》

2023年馬榮成於文雋YouTube節目透露，古天樂老闆找他執導《風雲》(第3集)，他傾向繼續起用鄭伊健及郭富城飾演聶風及步驚雲。文雋則爆料，指需要揣測古老闆心意，究竟他想飾演雄霸還是無名。因為疫情及版權到期問題，暫仍處策劃階段。而其實在2019年影視展上，古天樂旗下的「天下一」曾經展示出《風雲3：斷浪》的海報當時有漫畫迷熱議古天樂會飾演戲中哪個角色？有傳是無名，但從海報上出現了《風雲》世界裏面最強反派──帝釋天，此傳聞由2016年開始至今未有正式開拍消息，有指版權已經到期需要再授權。

馬榮成 風雲電影 2009《風雲II》推出之後，即使第二集評價偏低，他一直對電影續作第三部曲念念不忘（圖片來源：《風雲II》）
2009《風雲II》推出之後，即使第二集評價偏低，他一直對電影續作第三部曲念念不忘（圖片來源：《風雲II》）
馬榮成 風雲電影 （圖片來源：fb相片）
（圖片來源：fb相片）
馬榮成 風雲電影 （圖片來源：youtube＠文雋 講呢啲 講嗰啲 Man’s Talk）
（圖片來源：youtube＠文雋 講呢啲 講嗰啲 Man’s Talk）
馬榮成 風雲電影 （圖片來源：《風雲3：斷浪》海報）
（圖片來源：《風雲3：斷浪》海報）

1998年第一集

由朱家欣帶領的先濤數碼製作，該片利用革命性的視覺特效，包括經典的聶風大戰火麒麟、步驚雲搶親等畫面，震撼亞洲影壇，開啟了香港電影的電腦特技時代，朱家欣上月獲香港電影金像獎頒授「終身成就獎」。

馬榮成 風雲電影 （圖片來源：劇照）
（圖片來源：劇照）
馬榮成 風雲電影 （圖片來源：劇照）
（圖片來源：劇照）

2009《風雲II》改由彭氏兄弟執導，以突破性的全藍幕實景拍攝，加入古天樂任達華 蔡卓妍何家勁等演員 ，劇情較弱，由吳炫輝（其後執導《明日戰記》）帶領的視覺效果仍奪得金像獎。

馬榮成 風雲電影 （圖片來源：新傳媒圖片庫）
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
馬榮成 風雲電影 （圖片來源：新傳媒圖片庫）
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
馬榮成 風雲電影 （圖片來源：新傳媒圖片庫）
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
馬榮成 風雲電影 （圖片來源：新傳媒圖片庫）
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
馬榮成 風雲電影 漫畫界傳奇人物馬榮成（圖片來源：ViuTV）
漫畫界傳奇人物馬榮成（圖片來源：ViuTV）
馬榮成 風雲電影 （圖片來源：fb相片）
（圖片來源：fb相片）

圖片來源：《風雲II》、fb相片、YouTube@SpotiTalk、劇照、ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

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