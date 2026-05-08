馬榮成執念拍《風雲3》！堅持邀六十歲郭富城鄭伊健完成三部曲
施仁毅爆馬榮成內心執念
施仁毅在訪問中透露，馬榮成現時仍然積極參與《風雲》IP的授權工作，近年更在內地市場取得不錯成效。他指出內地觀眾對《風雲》的認識主要來自何潤東主演的電視劇版本，而非1998年郭富城主演的電影版。「其實『風雲』喺大陸嗰個受眾，我諗三十幾四十歲呢，就應該仲係唔錯嘅。」施仁毅分析道，這個年齡層的觀眾主要是透過不斷重播的電視劇版本接觸《風雲》。
馬榮成親口透露第三部曲計劃
最令人震驚的是，施仁毅透露馬榮成曾親口向他表達拍攝第三部曲的強烈願望：「馬Sir親口同我講，話佢好希望都係用返郭富城同埋鄭伊健，好老喇喎，六十歲喇喎，拍一套第三部。」施仁毅引述馬榮成的話說，儘管兩位主角已年屆六十，但馬榮成仍希望與這兩位演員完成所謂的「風雲三部曲」。對於馬榮成而言，這不僅是一個電影項目，更是他「完整人生」的重要組成部分。
創作大師背負的成功詛咒
施仁毅進一步分析了馬榮成與周星馳這兩位創作大師的共同特質，指出他們對完美的極致追求實際上是一種「病」。「呢種病正正就係佢哋成功嘅好大因素。」他解釋道，這些創作者會因為作品未達到自己的標準而長時間感到痛苦。周星馳曾向施仁毅透露，如果有畫面做得不好，而他本來有能力做好但因各種原因沒有堅持，最終效果不理想的話，「佢會有一段時間去懲罰自己，係會令自己有一段好長嘅時間唔開心。」
網民熱議年齡與情懷之爭
消息傳出後，網民對於六十歲的郭富城和鄭伊健再拍《風雲》第三部反應兩極。有支持者認為「情懷無價，支持完成三部曲」，亦有人質疑「六十歲仲打得咩？」部分網民則表示「第二部已經好失望，第三部都係算啦」。不過也有影迷期待地留言「如果真係拍，一定入場支持」，認為這將是香港電影史上的一個重要里程碑。
馬榮成曾透露古天樂找他執導《風雲3》
2023年馬榮成於文雋YouTube節目透露，古天樂老闆找他執導《風雲》(第3集)，他傾向繼續起用鄭伊健及郭富城飾演聶風及步驚雲。文雋則爆料，指需要揣測古老闆心意，究竟他想飾演雄霸還是無名。因為疫情及版權到期問題，暫仍處策劃階段。而其實在2019年影視展上，古天樂旗下的「天下一」曾經展示出《風雲3：斷浪》的海報當時有漫畫迷熱議古天樂會飾演戲中哪個角色？有傳是無名，但從海報上出現了《風雲》世界裏面最強反派──帝釋天，此傳聞由2016年開始至今未有正式開拍消息，有指版權已經到期需要再授權。
1998年第一集
由朱家欣帶領的先濤數碼製作，該片利用革命性的視覺特效，包括經典的聶風大戰火麒麟、步驚雲搶親等畫面，震撼亞洲影壇，開啟了香港電影的電腦特技時代，朱家欣上月獲香港電影金像獎頒授「終身成就獎」。
2009《風雲II》改由彭氏兄弟執導，以突破性的全藍幕實景拍攝，加入古天樂任達華 蔡卓妍何家勁等演員 ，劇情較弱，由吳炫輝（其後執導《明日戰記》）帶領的視覺效果仍奪得金像獎。