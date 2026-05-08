馬榮成執念拍《風雲3》！堅持邀六十歲郭富城鄭伊健完成三部曲

資深港漫遊戲製作人施仁毅近日接受訪問時，爆出馬榮成對《風雲》電影系列的驚人執念。原來這位漫畫大師一直對第三部曲念念不忘，更希望邀請已年屆六十的郭富城及58歲鄭伊健再度合作，完成他心中的完整三部曲。這個看似不可能的任務，背後竟然隱藏著馬榮成對創作的極致追求。