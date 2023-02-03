馬泰有FOOD了

馬泰有FOOD了｜李蔓瑩孖右雨沙灘初嚐椰青雞尾酒 仲有更多水著靚相

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李蔓瑩（Renee）去年8月孖住張右雨飛到馬來西亞及泰國長達22日，為ViuTV拍攝了一個旅遊節目，這個名為《馬泰有FOOD了》的節目近日宣布將由2月6日起，逢星期一至五晚上11時正播出，粉絲都表示非常期待！

馬泰有FOOD了 李蔓瑩左）、張右雨出海即釣即食海鮮。
李蔓瑩（左）、張右雨出海即釣即食海鮮。（圖片來源：ViuTV提供）

《馬泰有FOOD了》李蔓瑩、右雨齊跳「求魚舞」

節目第一集李蔓瑩和右雨率先到達泰國芭堤雅，感受陽光與海灘之餘，更登船出海即釣即食海鮮。為了可以在船上吃到最鮮甜美味的刺身，李蔓瑩和右雨分工合作，先是右雨落力演出「求魚舞」，希望吸引大魚上釣。

馬泰有FOOD了 右雨大騷纖腰，示範跳「求魚舞」。
右雨大騷纖腰，示範跳「求魚舞」。（圖片來源：ViuTV提供）

即釣即食刺身

在成功釣到漁獲後，李蔓瑩則展現刀工把魷魚及墨魚切成片狀。二人即場試食，大讚刺身海水味十足，即使不加任何調味料，原汁原味已是非常可口。

馬泰有FOOD了 Renee展現刀工把魷魚及墨魚切成片狀後，二人即場試食。
Renee展現刀工把魷魚及墨魚切成片狀後，二人即場試食。（圖片來源：ViuTV提供）

自製特色雞尾酒

李蔓瑩及右雨下船後就到沙灘上放鬆一番，更初嚐椰青新飲法，加入泰國本土威士忌，自製特色雞尾酒。右雨喝後表示酒精感覺雖然頗強烈，但當中滲出淡淡的椰子清甜味道，比較像椰青味的威士忌。

馬泰有FOOD了 二人將泰國本土威士忌加入椰青，自製特色雞尾酒。
二人將泰國本土威士忌加入椰青，自製特色雞尾酒。（圖片來源：ViuTV提供）

落太多威士忌

至於李蔓瑩不慎把太多威士忌倒入其椰青，濃烈的威士忌味，讓她喝了一口便忍不住皺眉。

馬泰有FOOD了 Renee試飲自製雞尾酒。
Renee試飲自製雞尾酒。（圖片來源：ViuTV提供）
馬泰有FOOD了 李蔓瑩拍片講她帶到泰國著的小白鞋時，其中有和這一集同樣的背心熱褲造型，她笑言係「瘦咗先敢著背心」。
李蔓瑩拍片講她帶到泰國著的小白鞋時，其中有和這一集同樣的背心熱褲造型，她笑言係「瘦咗先敢著背心」。（圖片來源：[email protected]
馬泰有FOOD了 她又在IG大曬拍攝當日的靚相。
她又在IG大曬拍攝當日的靚相。（圖片來源：[email protected]
馬泰有FOOD了 仲騷埋白滑長腿！
仲騷埋白滑長腿！（圖片來源：[email protected]

李蔓瑩儲落好多靚相

李蔓瑩在社交網亦分享了不少拍攝這個旅遊節目時影的靚相，她笑言自己真係好鍾意拍旅遊節目，所以非常期待這個節目播出，又透露她儲了好多靚相，準備節目出街，再慢慢同大家分享！

馬泰有FOOD了 李蔓瑩分享她在曼谷大歎酒店無邊際泳池的靚相。
李蔓瑩分享她在曼谷大歎酒店無邊際泳池的靚相。（圖片來源：[email protected]
馬泰有FOOD了 她笑言好想瘋狂游水，更話：「最愛Infinity pool！」
她笑言好想瘋狂游水，更話：「最愛Infinity pool！」（圖片來源：[email protected]
馬泰有FOOD了 李蔓瑩話雖然去過好多次泰國，但今次係第一次著泰服。
李蔓瑩話雖然去過好多次泰國，但今次係第一次著泰服。（圖片來源：[email protected]
馬泰有FOOD了 右雨這張床上泰妹相 ，由李蔓瑩操刀拍攝。
右雨這張床上泰妹相 ，由李蔓瑩操刀拍攝。（圖片來源：[email protected]
馬泰有FOOD了 張右雨曾參加過《全民造星3》，現時為MakerVille藝人。
張右雨曾參加過《全民造星3》，亦係AK舊愛，現時為MakerVille藝人。（圖片來源：[email protected]

李蔓瑩出道12年 拍《旅行吊靴鬼》系列成名

現年32歲的李蔓瑩樣子甜美，擁有32E驕人身形，在IG擁有超過23萬Followers，獲網友封為「宅男女神」。2011年拍電影《開心魔法》出道的她，在2014年加入有線做主持，近年最為人熟悉的，是她飛到日本和韓國拍攝的ViuTV節目《旅行吊靴鬼》系列節目。

馬泰有FOOD了 李蔓瑩 《旅行吊靴鬼》日本篇
《旅行吊靴鬼》日本篇（圖片來源：[email protected] Li 李蔓瑩）
馬泰有FOOD了 李蔓瑩樣子甜美，加上32E驕人身形，獲網友封為「宅男女神」。
李蔓瑩樣子甜美，加上32E驕人身形，獲網友封為「宅男女神」。（圖片來源：[email protected]

去年8月出發到馬泰

不過因為疫情關係，李蔓瑩久未出國，去年8月，她在社交網透露：「相隔2年半，終於飛la～開心心去拍節目～（去馬來西亞同泰國啊）放心我會好小心㗎啦！香港9月見～」引起不少粉絲好奇，當時她也有預告是為ViuTV拍攝旅遊節目。

馬泰有FOOD了 李蔓瑩 在旅程中第一次著印度服，變身印度西施。
李蔓瑩在旅程中第一次著印度服，變身印度西施。（圖片來源：[email protected]@reneebobo）
馬泰有FOOD了 旅途中李蔓瑩又同右雨一齊去做Spa。
旅途中李蔓瑩又同右雨一齊去做Spa。（圖片來源：[email protected]
馬泰有FOOD了 做咗3個鐘頭Spa後，李蔓瑩笑言好爽好嘆！
做咗3個鐘頭Spa後，李蔓瑩笑言好爽好嘆！（圖片來源：[email protected]

日日報平安點知到泰國出事？

但在去年8月期間，有關柬埔寨的新聞鋪天蓋地，有不少粉絲都擔心李蔓瑩去到泰國後的人身安全，因此她當時幾乎日日來都有在社交網出story向大家報平安，直到日前她上載了一張手臂受傷的照片，不過原來唔關柬埔寨事！

馬泰有FOOD了 李蔓瑩 每一日都有報平安。
每一日都有報平安。（圖片來源：[email protected]@reneebobo）
馬泰有FOOD了 李蔓瑩 李蔓瑩上載靚相，表示：「太耐無出走過，離開咗先知～ 原來我咁掛住香港。」
李蔓瑩上載靚相，表示：「太耐無出走過，離開咗先知～ 原來我咁掛住香港。」（圖片來源：[email protected]@reneebobo）
馬泰有FOOD了 李蔓瑩 同行的有參加過《全民造星3》的張右雨。
同行的有參加過《全民造星3》的張右雨。（圖片來源：[email protected]@reneebobo）

身在泰國撞落車門受傷

當日李蔓瑩先由香港出發到馬來西亞的檳城、怡保等地，之後再轉戰泰國的曼谷及芭堤雅等，日前正身在泰國的她，就忽然上載了一張手臂受傷的照片，表情無奈說：「點解我咁大頭蝦咁論盡，落雨天跣一跣就撞落去車門度，好彩冇流血。」幸好從相片所見只是輕傷，之後李蔓瑩就繼續行程，和團隊一齊出發前往芭堤雅。

馬泰有FOOD了 李蔓瑩 李蔓瑩手臂撞瘀咗。
李蔓瑩手臂撞瘀咗。（圖片來源：[email protected]@reneebobo）
馬泰有FOOD了 李蔓瑩 夜晚遲咗報平安，不過最緊要係平安到咗芭堤雅。
夜晚遲咗報平安，不過最緊要係平安到咗芭堤雅。（圖片來源：[email protected]@reneebobo）

朋友專問特別問題驗真身

李蔓瑩曾透露在行程中都是黐實團隊，不會單獨行動，成Team人亦好少外出行街，每日都係包車點對點，拍攝完就返酒店，返到酒店房就鎖實房門不會再出去。她又指和屋企人特別開了一個聯絡群組，每日都會影相報平安，朋友也會一得閒就send短訊問她一些特別問題，例如她隻貓叫咩名，去證明她真是李蔓瑩，而非被人盜用了電話。

馬泰有FOOD了 李蔓瑩 李蔓瑩話希望返香港嘅時候，條腰仲喺度。
李蔓瑩笑言希望返香港嘅時候，條腰仲喺度。（圖片來源：[email protected]@reneebobo）
馬泰有FOOD了 李蔓瑩去泰國拍片又拍相。
李蔓瑩去泰國拍片又拍相。（圖片來源：[email protected]
馬泰有FOOD了 網友都大讚佢影得好靚好唯美。
網友都大讚佢影得好靚好唯美。（圖片來源：[email protected]
馬泰有FOOD了 大家都叫佢分享多啲靚相，特別係泳裝照！
大家都叫佢分享多啲靚相，特別係泳裝照！（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：ViuTV提供、[email protected][email protected][email protected] Li 李蔓瑩

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