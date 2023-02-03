馬泰有FOOD了｜李蔓瑩孖右雨沙灘初嚐椰青雞尾酒 仲有更多水著靚相

李蔓瑩（Renee）去年8月孖住張右雨飛到馬來西亞及泰國長達22日，為ViuTV拍攝了一個旅遊節目，這個名為《馬泰有FOOD了》的節目近日宣布將由2月6日起，逢星期一至五晚上11時正播出，粉絲都表示非常期待！