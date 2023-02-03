馬泰有FOOD了｜李蔓瑩孖右雨沙灘初嚐椰青雞尾酒 仲有更多水著靚相
《馬泰有FOOD了》李蔓瑩、右雨齊跳「求魚舞」
節目第一集李蔓瑩和右雨率先到達泰國芭堤雅，感受陽光與海灘之餘，更登船出海即釣即食海鮮。為了可以在船上吃到最鮮甜美味的刺身，李蔓瑩和右雨分工合作，先是右雨落力演出「求魚舞」，希望吸引大魚上釣。
即釣即食刺身
在成功釣到漁獲後，李蔓瑩則展現刀工把魷魚及墨魚切成片狀。二人即場試食，大讚刺身海水味十足，即使不加任何調味料，原汁原味已是非常可口。
自製特色雞尾酒
李蔓瑩及右雨下船後就到沙灘上放鬆一番，更初嚐椰青新飲法，加入泰國本土威士忌，自製特色雞尾酒。右雨喝後表示酒精感覺雖然頗強烈，但當中滲出淡淡的椰子清甜味道，比較像椰青味的威士忌。
落太多威士忌
至於李蔓瑩不慎把太多威士忌倒入其椰青，濃烈的威士忌味，讓她喝了一口便忍不住皺眉。
李蔓瑩儲落好多靚相
李蔓瑩在社交網亦分享了不少拍攝這個旅遊節目時影的靚相，她笑言自己真係好鍾意拍旅遊節目，所以非常期待這個節目播出，又透露她儲了好多靚相，準備節目出街，再慢慢同大家分享！
李蔓瑩出道12年 拍《旅行吊靴鬼》系列成名
現年32歲的李蔓瑩樣子甜美，擁有32E驕人身形，在IG擁有超過23萬Followers，獲網友封為「宅男女神」。2011年拍電影《開心魔法》出道的她，在2014年加入有線做主持，近年最為人熟悉的，是她飛到日本和韓國拍攝的ViuTV節目《旅行吊靴鬼》系列節目。
去年8月出發到馬泰
不過因為疫情關係，李蔓瑩久未出國，去年8月，她在社交網透露：「相隔2年半，終於飛la～開心心去拍節目～（去馬來西亞同泰國啊）放心我會好小心㗎啦！香港9月見～」引起不少粉絲好奇，當時她也有預告是為ViuTV拍攝旅遊節目。
日日報平安點知到泰國出事？
但在去年8月期間，有關柬埔寨的新聞鋪天蓋地，有不少粉絲都擔心李蔓瑩去到泰國後的人身安全，因此她當時幾乎日日來都有在社交網出story向大家報平安，直到日前她上載了一張手臂受傷的照片，不過原來唔關柬埔寨事！
身在泰國撞落車門受傷
當日李蔓瑩先由香港出發到馬來西亞的檳城、怡保等地，之後再轉戰泰國的曼谷及芭堤雅等，日前正身在泰國的她，就忽然上載了一張手臂受傷的照片，表情無奈說：「點解我咁大頭蝦咁論盡，落雨天跣一跣就撞落去車門度，好彩冇流血。」幸好從相片所見只是輕傷，之後李蔓瑩就繼續行程，和團隊一齊出發前往芭堤雅。
朋友專問特別問題驗真身
李蔓瑩曾透露在行程中都是黐實團隊，不會單獨行動，成Team人亦好少外出行街，每日都係包車點對點，拍攝完就返酒店，返到酒店房就鎖實房門不會再出去。她又指和屋企人特別開了一個聯絡群組，每日都會影相報平安，朋友也會一得閒就send短訊問她一些特別問題，例如她隻貓叫咩名，去證明她真是李蔓瑩，而非被人盜用了電話。
《馬泰有Food了》李蔓瑩 X 右雨 出發搵食：
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