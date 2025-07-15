CEO馬浚偉領軍新城大改革｜突宣布35周年節目大換血 力捧「港漂」節目惹熱議！
馬浚偉晒冷新節目陣容 35周年大革新撼動廣播界
新城廣播為慶祝今年八月邁向35周年，在行政总裁馬浚偉領軍下進行全面革新，旗下「知訊台」及「財經台」均推出多個重磅新節目，實行以全新面貌示人！「知訊台」將推出由李浩林、蘇頌輝及林伽遙主持的《品味．新城》，大談名車、古董、珠寶等奢華品味；專為「港漂」而設的《香港生活GPS》；以及由陳思捷主持的古典音樂節目《Classical Tunes》。「財經台」亦全面升級，推出緊貼美股的《道指納指話你知》、強化版港股節目《繼續開市—師傅講港股》，以及《妙「搜」仁心》、《體旅事務所》等多元化節目，陣容強勁，可見馬浚偉銳意革新的決心。
馬浚偉破格開辦港漂節目 教融入香港防騙勁貼地
在眾多新節目中，最矚目莫過於由黃獎、江婉穎主持的《香港生活GPS》。該節目定位清晰，主要目標聽眾為近年移居香港的「港漂」群體，內容極為貼地，除了分享如何融入香港社會、深入了解本地生活文化外，更特設交流及防騙環節，實用性極高。早前，新城廣播更特意為此與進橋基金舉行簽約儀式，由馬浚偉與基金會長李誌峰太平紳士親自簽約，足見對該節目的重視。此舉被視為新城開拓新聽眾市場的重大一步，精準的市場定位引起坊間不少討論。
李浩林蘇頌輝主持品味新城 分享名車珠寶嘆世界
與《香港生活GPS》的貼地路線形成強烈對比，由星級主持李浩林（Derek）與蘇頌輝（Desmond）坐鎮的《品味．新城》則主打高端奢華路線。節目內容包羅萬有，專門介紹名車、古董、珠寶首飾、名錶等鑑賞知識，帶領聽眾提升美學觸覺及生活品質，滿足追求品味生活的聽眾群。馬浚偉早前亦親自率領一眾管理層及嘉賓出席該節目的開幕酒會，場面盛大。一邊是貼地生活指南，另一邊是奢華品味鑑賞，新城同時開拓兩大不同市場，其策略佈局相當有野心。
網民洗版熱議新陣容 「終於有節目講我哋港漂心聲！」
新城廣播公佈全新節目陣容後，隨即在網上引發熱烈討論，網民反應相當正面！尤其針對《香港生活GPS》節目，不少「港漂」網民大讚夠貼地，紛紛留言表示期待：「終於有電台節目肯關心我哋港漂嘅需要！」、「防騙資訊好實用，嚟香港最驚就係呢樣」、「一定會準時收聽，希望可以快啲融入香港」。亦有聽眾對馬浚偉的改革表示讚賞：「馬仔做CEO真係有心做實事」、「新節目類型好多元化，唔再係以前咁悶」、「支持新城！希望愈做愈好！」。更有網民笑言：「聽完《品味．新城》學做有錢人，再聽《師傅講港股》學搵錢，諗得好周到！」。