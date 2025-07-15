CEO馬浚偉領軍新城大改革｜突宣布35周年節目大換血 力捧「港漂」節目惹熱議！

新城廣播今日（15日）突然宣布重大改革！CEO馬浚偉為慶祝電台邁向35周年，親自領軍進行節目大換血，不但推出一系列全新節目，更破格開辦專為「港漂」而設的貼地生活指南，消息一出即引發全城關注。馬浚偉早前更率領管理層及一眾主持現身開幕酒會，場面星光熠熠，究竟這次大革新背後有何重大策略？新陣容又能否為廣播界帶來全新衝擊？