53歲馬浚偉升任新城行政總裁 發文感激各界支持：我們必將更加團結

新城廣播有限公司公布人事調動，董事總經理宋文禧將於2025年8月1日正式退休，卸任董事總經理一職，同時宣布，首席營運總監馬浚偉先生，晉升為行政總裁（Chief Executive Officer），新任命將於2025年7月15日起生效。

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