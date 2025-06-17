53歲馬浚偉升任新城行政總裁 發文感激各界支持：我們必將更加團結
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新城廣播有限公司公布人事調動，董事總經理宋文禧將於2025年8月1日正式退休，卸任董事總經理一職，同時宣布，首席營運總監馬浚偉先生，晉升為行政總裁（Chief Executive Officer），新任命將於2025年7月15日起生效。
馬浚偉發文感激各界支持：我們必將更加團結
馬浚偉發文感激各界支持，他表示：「首先，衷心感謝集團及管理層一直以來的信任、鼓勵與寶貴機會！同時，特別銘謝宋文禧先生在過去一年多的悉心教導與堅定支持。此外，更要向『新城廣播』每一位並肩作戰的兄弟姊妹，致以最深切的謝意！」
他續指：「大家的付出與努力，是我們前進的基石。展望未來，我們必將更加團結，全情投入，上下一心，全力以赴，攜手打造更精彩、更具影響力的『新城廣播』，讓它時刻迸發無限可能！」
從藝人到傳媒高層
馬浚偉早年以演員身份為人熟悉，近年逐步轉型進入傳媒管理層。2021年，他曾被傳出會出任香港電台電視部高層，當時他親自否認，強調除非有公務員合約才會考慮。不過，數月後他便以兼任身份，成為港台創作總監，主力為港台電視31台構思不同類型節目。
多重公職經驗 累積管理實力
除了傳媒工作，馬浚偉亦曾出任康文署劇場發展小組委員會指派委員，以及香港藝術發展局電影及媒體藝術範疇委員。這些經驗為他日後管理大型傳媒機構打下堅實基礎。去年1月，馬浚偉由港台「過檔」新城廣播，出任首席營運總監。短短一年半時間，他已獲提拔為首席執行官，成為新城廣播最高負責人，顯示其管理能力備受肯定。
曾傳有意參選立法會 馬浚偉親自回應
政圈早前曾盛傳馬浚偉有意辭職參選12月立法會選舉，劍指體育、演藝、文化及出版界。不過，馬浚偉接受《香港01》訪問時否認參加「跑馬仔」，坦言雖有業界朋友建議他參選，但自認能力未夠，加上新城工作繁忙，最終決定專注現有崗位，無打算參選。
圖片來源：Metro Broadcast 新城廣播有限公司＠Facebook、馬浚偉 Steven Ma@Facebook資料或影片來源：原文刊於新假期