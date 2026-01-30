馬生豪擲千金陪五索追星BLACKPINK 坐觀眾席頭排一舉動獲網民激讚

百億身家大生銀行主席馬清鏗與網紅「五索」鍾睿心的10年婚外情再掀熱話！這對高調情侶近日現身韓國女團BLACKPINK香港演唱會，坐擁前排最佳位置的馬生全程陪伴五索追星，儘管對K-pop一竅不通仍堅持出席。五索事後在社交平台大爆馬生「豬隊友」表現，笑指他連成員名字都記不住，但網民卻被這份無言寵愛深深感動，紛紛大讚「呢種男人真係好難得」！