馬生豪擲千金陪五索追星BLACKPINK 坐觀眾席頭排一舉動獲網民激讚
百億身家大生銀行主席馬清鏗與網紅「五索」鍾睿心的10年婚外情再掀熱話！這對高調情侶近日現身韓國女團BLACKPINK香港演唱會，坐擁前排最佳位置的馬生全程陪伴五索追星，儘管對K-pop一竅不通仍堅持出席。五索事後在社交平台大爆馬生「豬隊友」表現，笑指他連成員名字都記不住，但網民卻被這份無言寵愛深深感動，紛紛大讚「呢種男人真係好難得」！
馬生豪擲千金陪五索追星BLACKPINK演唱會
五索日前在社交平台分享首次在香港觀看BLACKPINK演唱會的興奮片段，從影片可見她與馬生的座位極佳，位於場內最核心前排區域，幾乎能與台上四位成員零距離互動。不過五索卻在帖文中搞笑配文「馬先生能睇得明blackpink嗎？開估……這個最近的座位還是有點浪費了，下次還是不要跟豬隊友去」，原來馬生對K-pop文化完全零認識，全晚表現得一頭霧水，與身旁興奮跟唱的五索形成強烈對比。
五索爆料馬生連成員名字都記不住
演唱會結束後，五索攬著馬生手臂甜蜜離場，臉上堆滿幸福笑容。她在文中大爆馬生不單止記不住BLACKPINK成員的名字，連她們的歌曲也甚少接觸，五索甜笑透露「都叫佢讓張飛比我個Best Friend，佢（馬生）根本就唔識」。儘管如此，馬生為了爭取時間陪伴愛侶，寧願「浪費」這張千金難求的門票也要堅持出席，這份無言寵愛令五索倍感幸福，也讓網民看得羨慕不已。
網民激讚馬生寵愛行為羨煞旁人
馬生寵愛五索的行為令不少網民感到羨慕，認為馬生即使不認識BLACKPINK，仍為了陪伴五索抽空出席和了解韓團的行為非常難得。不少女網民認為，一個男人願意花時間去了解、甚至親身參與另一半的興趣（尤其是追星），是非常難得的表現，更大讚馬生「有一個肯陪你追星的男人好幸福」、「唔識都陪你去好有愛」、「馬生真係好錫你啊」和「好有愛」。有網民更直言「呢種男人真係好難得」，認為願意投入伴侶世界、花時間了解對方興趣，正是愛情中最難能可貴的溫柔。
圖片來源：IG@5kidsokma資料或影片來源：原文刊於新假期