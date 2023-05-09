25歲前TVB主播馬琛沂跟隨李文欣移居加拿大？新Look獲讚充滿成熟美
馬琛沂 已飛加拿大多倫多
馬琛沂曾與同樣已離巢TVB的賴凱靖及袁思行被網民封為「3大新聞之花」，去年5月馬琛沂離巢TVB，曾令網民大呼不捨，她隨後投鳳凰衛視繼續做主播，亦吸引不少粉絲相隨，沒想到她過檔未夠一年，近日就在社交網在自我介紹中公布她已移居加拿大，又在限時動態中分享了新時代電視的新聞報道片段，並寫上：「New Page」。
「多謝支持，再會！」
有網民發現馬琛沂最後一次現身鳳凰衛視香港台，是在今年3月10日中午1時的《午間快綫》新聞報道中，當時她在結尾部份向觀眾表示：「新聞同大家講度哩度喇，更多鳳凰衛視資訊，請下載鳳凰秀應用程式瀏覽，多謝支持，再會！」
與袁思行、張庭瑜farewel
之後馬琛沂似乎展開了「放假mode」，不時和好姊妹外出聚會，作為離港前的farewell，對象包括有袁思行和張庭瑜。同時馬琛沂近日又在社交網分享了她的新形象，只見相中的她以黑裙配紅唇，加上一把長髮向後紮起，獲網民大讚充滿成熟美。
被指變相重返TVB
在馬琛沂移居加拿大的消息曝光後，她亦有在社交網出po回應，表示：「感謝大家支持！無論喺邊度，都會繼續為大家傳遞最新資訊，做好記者嘅工作，Thank you！」不過有網民就指出TVB旗下的直屬公司是新時代電視的大股東，即馬琛沂其實係變相重返TVB。
李文欣亦已移居加拿大
亦有網民猜測馬琛沂移居加拿大，是要跟隨恩師李文欣的步伐，原來去年1月由TVB過檔有線的李文欣，已於同年10月離職，並已移居加拿大，加入了當地的電視台新聞節目「OMNI NEWS」。李文欣是馬琛沂在樹仁的師姐，在TVB期間馬琛沂亦視對方為恩師。但有網民指出李文欣現在正居於加拿大的溫哥華，而馬琛沂則是在安大略省。
前無綫主播一姐李文欣過檔有線
有「主播一姐」之稱的前無綫新聞台首席主播及主播組組長李文欣（Yoyo）現年34歲，畢業於香港樹仁大學新聞與傳播學系，2014年加入亞視，擔任粵語新聞記者和主播，2015年3月她開始轉戰無綫，2018年2月，她更接替離巢的陳嘉倩成為《香港早晨》主播，直至2021年12月，李文欣低調離開無綫電視新聞部，結束與無綫6年多的賓主關係，並於2022年1月過檔有線。
三大新聞之花相繼離巢
網民一直勁讚馬琛沂「笑得好甜把聲好靚」、「係新聞台頭三名最有觀眾緣嘅女主播」、「可惜，又少左一位值得睇既主播」等等，又封她與袁思行、賴凱靖為TVB新進「3大新聞之花」，不過她們三人都已在一年內相繼離巢，令網民都紛紛擔心TVB新聞女主播的平均顏值會下跌。
重溫馬琛沂：最後同你睇天氣
馬琛沂2019年畢業於樹仁大學新聞系，在讀大學期間，她已在無綫做兼職主播，畢業後正式加入了無綫新聞部，由國際新聞記者做到主播，去年更升職為高級主播，除了主持新聞報道及天氣報告外，又曾為《行行有好景》、《探古尋源》等節目擔任主持。有網民發現她在晚間天氣報告時以「馬琛沂最後同你睇天氣」作為開場白，結尾更表示︰「天氣講到呢度啦，感謝大家支持，再會。」同觀眾講再見。
馬琛沂嘆在TVB經歷過甜酸苦辣
馬琛沂其後於社交網上感性表示：「五年裡最深刻的體會，就是電視上每一幀畫面、每一段文字，以至髮型和臉上妝容，皆是眾多同事努力的成果。而身為主播，就是要把這份耕耘傳遞給觀眾。TVB可以說是我長大的地方，在這裡縱然經歷過甜酸苦辣，但踏出大門的一刻，心裡只有萬般不捨和感激。感激前輩和同事的教導與照顧。亦感謝各位觀眾的支持和祝福。」
馬琛沂不時在社交網分享生活點滴，據知馬琛沂家人早已移民加拿大，其男友亦是加拿大籍。
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