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25歲前TVB主播馬琛沂跟隨李文欣移居加拿大？新Look獲讚充滿成熟美

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於去年5月離巢TVB的新聞主播馬琛沂（Ellen），轉投鳳凰衛視香港台未夠一年，原來近日已移居加拿大，並加入了當地的新時代電視，不但展開工作上的新一頁，就連形象上都有大轉變！

馬琛沂 馬琛沂曾在TVB工作5年，直至去年5月離巢。
馬琛沂曾在TVB工作5年，直至去年5月離巢。（圖片來源：[email protected]_）
馬琛沂 馬琛沂之前曾主持節目《行行有好景》。
馬琛沂之前又曾為TVB主持節目《行行有好景》。（圖片來源：[email protected]_）

馬琛沂 已飛加拿大多倫多

馬琛沂曾與同樣已離巢TVB的賴凱靖及袁思行被網民封為「3大新聞之花」，去年5月馬琛沂離巢TVB，曾令網民大呼不捨，她隨後投鳳凰衛視繼續做主播，亦吸引不少粉絲相隨，沒想到她過檔未夠一年，近日就在社交網在自我介紹中公布她已移居加拿大，又在限時動態中分享了新時代電視的新聞報道片段，並寫上：「New Page」。

馬琛沂 馬琛沂在IG的自我介紹入面，透露自己現在正與新時代電視合作，同時她又寫上了自己的工作查詢email，未知是否已轉做自由身，或想轉型做KOL。
馬琛沂在IG的自我介紹入面，透露自己現在正與新時代電視合作，同時她又寫上了自己的工作查詢email，未知是否已轉做自由身，或想轉型做KOL。（圖片來源：[email protected]_）
馬琛沂 在馬琛沂分享的片段中，正在報道新聞的主播，是新時代電視新聞主播之一的陸小雯。
在馬琛沂分享的片段中，正在報道新聞的主播，是新時代電視新聞主播之一的陸小雯。（圖片來源：[email protected]_）

「多謝支持，再會！」

有網民發現馬琛沂最後一次現身鳳凰衛視香港台，是在今年3月10日中午1時的《午間快綫》新聞報道中，當時她在結尾部份向觀眾表示：「新聞同大家講度哩度喇，更多鳳凰衛視資訊，請下載鳳凰秀應用程式瀏覽，多謝支持，再會！」

馬琛沂 馬琛沂在鳳凰衛視工作未夠一年就離職。
馬琛沂在鳳凰衛視工作未夠一年就離職。（圖片來源：鳳凰衛視新聞截圖）
馬琛沂 在鳳凰衛視報新聞時嘅馬琛沂。
在鳳凰衛視報新聞時嘅馬琛沂。（圖片來源：鳳凰衛視新聞截圖）

與袁思行、張庭瑜farewel

之後馬琛沂似乎展開了「放假mode」，不時和好姊妹外出聚會，作為離港前的farewell，對象包括有袁思行和張庭瑜。同時馬琛沂近日又在社交網分享了她的新形象，只見相中的她以黑裙配紅唇，加上一把長髮向後紮起，獲網民大讚充滿成熟美。

馬琛沂 馬琛沂的新Look比以前更成熟。
馬琛沂的新Look比以前更成熟。（圖片來源：[email protected]_）
馬琛沂 馬琛沂的離開令袁思行感觸良多。
馬琛沂的離開令袁思行感觸良多。（圖片來源：[email protected]
馬琛沂 張庭瑜就大讚馬琛沂又美又博學。
張庭瑜就大讚馬琛沂又美又博學。（圖片來源：[email protected]_）

被指變相重返TVB

在馬琛沂移居加拿大的消息曝光後，她亦有在社交網出po回應，表示：「感謝大家支持！無論喺邊度，都會繼續為大家傳遞最新資訊，做好記者嘅工作，Thank you！」不過有網民就指出TVB旗下的直屬公司是新時代電視的大股東，即馬琛沂其實係變相重返TVB。

馬琛沂 馬琛沂表示會繼續做好記者嘅工作。
馬琛沂表示會繼續做好記者嘅工作。（圖片來源：[email protected]_）
馬琛沂 新時代電視是加拿大一間粵語收費電視台，在其電視網絡亦可收看TVB節目。
新時代電視是加拿大一間粵語收費電視台，在其電視網絡亦可收看TVB節目。（圖片來源：[email protected]_）

李文欣亦已移居加拿大

亦有網民猜測馬琛沂移居加拿大，是要跟隨恩師李文欣的步伐，原來去年1月由TVB過檔有線的李文欣，已於同年10月離職，並已移居加拿大，加入了當地的電視台新聞節目「OMNI NEWS」。李文欣是馬琛沂在樹仁的師姐，在TVB期間馬琛沂亦視對方為恩師。但有網民指出李文欣現在正居於加拿大的溫哥華，而馬琛沂則是在安大略省。

馬琛沂 袁思行 在無綫擔任新聞主播組組長的李文欣，被封為「主播一姐」。
在無綫擔任新聞主播組組長時的李文欣，曾被封為「主播一姐」。（圖片來源：[email protected] USA Official）

前無綫主播一姐李文欣過檔有線

有「主播一姐」之稱的前無綫新聞台首席主播及主播組組長李文欣（Yoyo）現年34歲，畢業於香港樹仁大學新聞與傳播學系，2014年加入亞視，擔任粵語新聞記者和主播，2015年3月她開始轉戰無綫，2018年2月，她更接替離巢的陳嘉倩成為《香港早晨》主播，直至2021年12月，李文欣低調離開無綫電視新聞部，結束與無綫6年多的賓主關係，並於2022年1月過檔有線。

馬琛沂 李文欣入職有線未夠一年，已於今年4月移居加拿大，轉投當地電視台的「OMNI NEWS」。
李文欣入職有線未夠一年，已於今年4月移居加拿大，轉投當地電視台的「OMNI NEWS」。（圖片來源：有線新聞截圖）

三大新聞之花相繼離巢

網民一直勁讚馬琛沂「笑得好甜把聲好靚」、「係新聞台頭三名最有觀眾緣嘅女主播」、「可惜，又少左一位值得睇既主播」等等，又封她與袁思行、賴凱靖為TVB新進「3大新聞之花」，不過她們三人都已在一年內相繼離巢，令網民都紛紛擔心TVB新聞女主播的平均顏值會下跌。

袁思行 臨別袁思行逐一和同事合照，包括馬琛沂左）。
馬琛沂的好友袁思行（右）已於今年2月離開TVB。（圖片來源：[email protected]_）
馬琛沂 被封為「文青女神」的賴凱靖，亦已在去年9月離巢無綫。
被封為「文青女神」的賴凱靖，亦已在去年9月離巢無綫。（圖片來源：[email protected]

重溫馬琛沂：最後同你睇天氣

馬琛沂2019年畢業於樹仁大學新聞系，在讀大學期間，她已在無綫做兼職主播，畢業後正式加入了無綫新聞部，由國際新聞記者做到主播，去年更升職為高級主播，除了主持新聞報道及天氣報告外，又曾為《行行有好景》、《探古尋源》等節目擔任主持。有網民發現她在晚間天氣報告時以「馬琛沂最後同你睇天氣」作為開場白，結尾更表示︰「天氣講到呢度啦，感謝大家支持，再會。」同觀眾講再見。

馬琛沂 馬琛沂最後一次報天氣。
馬琛沂最後一次在TVB翡翠台報天氣。（圖片來源：無綫截圖）
馬琛沂 馬琛沂在社交網貼上與主播王倩荷、徐俊逸的臨別合照，留言：「Last Day晚上送我出門嘅兩位寶貝！ #唔捨得 #得閒飲茶」
馬琛沂在社交網貼上與主播王倩荷、徐俊逸的臨別合照，留言：「Last Day晚上送我出門嘅兩位寶貝！ #唔捨得 #得閒飲茶」（圖片來源：[email protected]_）
馬琛沂 明珠台財經節目《交易直播室》主播孫雪祺Gigi）亦有貼出同馬琛沂的攬攬合照作為道別。
明珠台財經節目《交易直播室》主播孫雪祺（Gigi）亦有貼出同馬琛沂的攬攬合照作為道別。（圖片來源：[email protected]
馬琛沂 仲有馬琛沂同一眾明珠台主播的合照。
仲有馬琛沂同一眾明珠台主播的合照。（圖片來源：[email protected]

馬琛沂嘆在TVB經歷過甜酸苦辣

馬琛沂其後於社交網上感性表示：「五年裡最深刻的體會，就是電視上每一幀畫面、每一段文字，以至髮型和臉上妝容，皆是眾多同事努力的成果。而身為主播，就是要把這份耕耘傳遞給觀眾。TVB可以說是我長大的地方，在這裡縱然經歷過甜酸苦辣，但踏出大門的一刻，心裡只有萬般不捨和感激。感激前輩和同事的教導與照顧。亦感謝各位觀眾的支持和祝福。」

馬琛沂 馬琛沂晒出在TVB的最後一張職員證，同大家表示「後會有期」。
馬琛沂晒出在TVB的職員證，同大家表示「後會有期」。（圖片來源：[email protected]_）
馬琛沂 還有坐在主播枱後的靚相。
又坐在主播枱上留影。（圖片來源：[email protected]_）
馬琛沂 馬琛沂在社交網的自我介紹，已變成「前無綫新聞主播/記者」。
馬琛沂當時曾將在社交網的自我介紹，改成「前無綫新聞主播/記者」。（圖片來源：[email protected]_）

馬琛沂不時在社交網分享生活點滴，據知馬琛沂家人早已移民加拿大，其男友亦是加拿大籍。

馬琛沂 馬琛沂於2019年在香港樹仁大學新聞系畢業。
馬琛沂於2019年在香港樹仁大學新聞系畢業。（圖片來源：[email protected]_）
馬琛沂 馬琛沂獲網友大讚笑容甜美。
馬琛沂獲網友大讚笑容甜美。（圖片來源：[email protected]_）
馬琛沂 網友都好關心馬琛沂離巢後的新去向。
網友都好關心馬琛沂的新去向。（圖片來源：[email protected]_）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_、[email protected]、鳳凰衛視新聞截圖、[email protected] USA Official、有線新聞截圖

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