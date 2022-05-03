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24歲新聞之花馬琛沂離巢 網民嘆TVB新聞部主播顏值下降 重溫主播離巢潮

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近一年多以來有不少新聞主播先後離職，24歲馬琛沂（Ellen）與已離巢TVB的賴凱靖、袁思行曾被網民封為「3大新聞之花」，日前馬琛沂亦低調離巢，網民大呼不捨之餘，更慨嘆眾多美女主播離巢後，TVB新聞部女主播的平均顏值急劇下降！

馬琛沂：最後同你睇天氣

馬琛沂2019年畢業於樹仁大學新聞系，在讀大學期間，她已在無綫做兼職主播，畢業後正式加入了無綫新聞部，由國際新聞記者做到主播，去年更升職為高級主播，除了主持新聞報道及天氣報告外，又曾為《行行有好景》、《探古尋源》等節目擔任主持。有網民發現她在晚間天氣報告時以「馬琛沂最後同你睇天氣」作為開場白，結尾更表示︰「天氣講到呢度啦，感謝大家支持，再會。」同觀眾講再見。

馬琛沂 馬琛沂最後一次報天氣。
馬琛沂最後一次報天氣。（圖片來源：無綫截圖）
馬琛沂 馬琛沂在社交網貼上與主播王倩荷、徐俊逸的臨別合照，留言：「Last Day晚上送我出門嘅兩位寶貝！ #唔捨得 #得閒飲茶」
馬琛沂在社交網貼上與主播王倩荷、徐俊逸的臨別合照，留言：「Last Day晚上送我出門嘅兩位寶貝！ #唔捨得 #得閒飲茶」（圖片來源：[email protected]_）
馬琛沂 明珠台財經節目《交易直播室》主播孫雪祺Gigi）亦有貼出同馬琛沂的攬攬合照作為道別。
明珠台財經節目《交易直播室》主播孫雪祺（Gigi）亦有貼出同馬琛沂的攬攬合照作為道別。（圖片來源：[email protected]
馬琛沂 仲有馬琛沂同一眾明珠台主播的合照。
仲有馬琛沂同一眾明珠台主播的合照。（圖片來源：[email protected]

馬琛沂嘆在TVB經歷過甜酸苦辣

馬琛沂其後於社交網上感性表示：「五年裡最深刻的體會，就是電視上每一幀畫面、每一段文字，以至髮型和臉上妝容，皆是眾多同事努力的成果。而身為主播，就是要把這份耕耘傳遞給觀眾。TVB可以說是我長大的地方，在這裡縱然經歷過甜酸苦辣，但踏出大門的一刻，心裡只有萬般不捨和感激。感激前輩和同事的教導與照顧。亦感謝各位觀眾的支持和祝福。」

馬琛沂 馬琛沂晒出在TVB的最後一張職員證，同大家表示「後會有期」。
馬琛沂晒出在TVB的職員證，同大家表示「後會有期」。（圖片來源：[email protected]_）
馬琛沂 還有坐在主播枱後的靚相。
坐在主播枱上留影。（圖片來源：[email protected]_）
馬琛沂 又上載火車頭相，說「準備出發」，似乎已準備好迎接新工作。
又上載火車頭相，說「準備出發」，唔知係準備好去旅行，定係準備好迎接新工作？（圖片來源：[email protected]_）
馬琛沂 馬琛沂在社交網的自我介紹，已變成「前無綫新聞主播/記者」。
馬琛沂在社交網的自我介紹，已改成「前無綫新聞主播/記者」。（圖片來源：[email protected]_）

三大新聞之花相繼離巢

網民都大讚馬琛沂「笑得好甜把聲好靚」、「係新聞台頭三名最有觀眾緣嘅女主播」、「可惜，又少左一位值得睇既主播」等等，又封她與袁思行、賴凱靖為TVB新進「3大新聞之花」，不過她們三人都已在一年內相繼離巢，令網民都紛紛擔心TVB新聞女主播的平均顏值會下跌。亦有不少網民猜測馬琛沂離巢後的去向，認為她會跟隨好友袁思行，一齊過檔香港開電視。

袁思行 臨別袁思行逐一和同事合照，包括馬琛沂左）。
馬琛沂的好友袁思行（右）已於今年2月離開TVB。（圖片來源：[email protected]_）
馬琛沂 馬琛沂和袁思行是好朋友，袁思行已過檔香港開電視，有傳馬琛亦會拍住上跟隨好友一齊過檔。
馬琛沂（右）和袁思行是好朋友，袁思行現已過檔香港開電視，網民猜測馬琛亦會拍住上跟隨好友一齊過檔。（圖片來源：[email protected]_）
馬琛沂 被封為「文青女神」的賴凱靖，亦已在去年9月離巢無綫。
被封為「文青女神」的賴凱靖，亦已在去年9月離巢無綫。（圖片來源：[email protected]

馬琛沂在社交網分享生活點滴，但就未有透露未來動向，等大家留意其社交網公布消息﹗

馬琛沂 馬琛沂於2019年在香港樹仁大學新聞系畢業。

馬琛沂於2019年在香港樹仁大學新聞系畢業。（圖片來源：[email protected]_）

馬琛沂 馬琛沂之前曾主持節目《行行有好景》。
馬琛沂之前曾主持節目《行行有好景》。（圖片來源：[email protected]_）
馬琛沂 馬琛沂獲網友大讚笑容甜美。
馬琛沂獲網友大讚笑容甜美。（圖片來源：[email protected]_）
馬琛沂 網友都好關心馬琛沂離巢後的新去向。
網友都好關心馬琛沂離巢後的新去向。（圖片來源：[email protected]_）

重溫新聞主播離巢潮：

24歲新聞小花袁思行宣布離巢TVB

過去一年有不少新聞主播先後離職，掀起一波主播離巢潮，其中眼大大、樣子甜美的24歲袁思行（Cheryl），今年2月在社交網以英文宣布離巢：「仍然清晰地記得我在這個主播台上的第一個晚上，當時我仍是一名大學生，完全不肯定我能否勝任，但我在這裡學到的，是永遠不要限制你能走多遠。」並加上Hashtag：「疲累但感激」、「謝謝但再見」。現在袁思行已檔香港開電視，繼續擔任新聞主播。

馬琛沂 袁思行 最後一次坐在無綫新聞枱後留影。
最後一次坐在無綫新聞枱後留影。（圖片來源：[email protected]
馬琛沂 袁思行 又同字幕機合照。
同字幕機合照。（圖片來源：[email protected]
馬琛沂 袁思行 袁思行又po相比較現在和2019年進無綫實習時的自己，眨眼已過了三年。
袁思行又po相比較現在和2019年進無綫實習時的自己，眨眼已過了三年。（圖片來源：[email protected]

無綫主播一姐李文欣過檔有線

有「主播一姐」之稱的無綫新聞台首席主播及主播組組長李文欣（Yoyo），去年12月已低調離巢無綫，並於上月過檔有線。不過月前她被爆初步確診新冠肺炎，因為被指有病徵照返工，而惹來新同事的不滿。

馬琛沂 袁思行 李文欣右）已於本月初低調離巢，離職前她負責無綫新聞部所有主播的培訓及編更工作。
李文欣（右）已於去年底低調離巢，離職前她負責無綫新聞部所有主播的培訓及編更工作。（圖片來源：[email protected]陳嘉倩 Chan Ka Sin）

現年33歲的李文欣2010年畢業於香港樹仁大學新聞與傳播學系，2014年加入亞視，擔任粵語新聞記者和主播，2015年3月她開始轉戰無綫，2018年2月，她更接替離巢的陳嘉倩成為《香港早晨》主播，直至2021年12月初，李文欣低調離開無綫電視新聞部，結束與無綫6年多的賓主關係。

馬琛沂 袁思行 在無綫擔任新聞主播組組長的李文欣，被封為「主播一姐」。
在無綫擔任新聞主播組組長的李文欣，被封為「主播一姐」。（圖片來源：[email protected] USA Official）

劉鳴煒舊愛趙慧奈 中日混血索主播

現年26歲的無綫明珠台新聞主播趙慧奈是一名中日混血兒，2018年自港大畢業，期間曾在now新聞台做過實習記者，她畢業後首份正式工作，就是加入明珠台新聞部擔任天氣主播及新聞節目主持。2019年初，趙慧奈被爆與富商劉鑾雄（大劉）大仔劉鳴煒拍拖，被指同年情人節一起搭私人飛機去睇北極光，但至同年10月，劉鳴煒在社交網上發帖，暗示兩人感情生變，而趙慧奈亦在社交網貼出與一名男士在沙灘上的頭貼頭合照，令她和劉鳴煒的緋聞畫上句號。去年12月，趙慧奈在社交網表示已拍完在無綫最後一個節目，並透露今後會勤力更新社交平台。

馬琛沂 袁思行 趙慧奈日前透露自己最後一次在無綫拍攝《NEWS HEADLINES》。
樣貌標緻的趙慧奈母親是日本人，她早前透露自己最後一次在無綫拍攝《NEWS HEADLINES》。（圖片來源：[email protected]
馬琛沂 袁思行 趙慧奈臨別與明珠台主播鄧詩穎Sharon，右）和龍述理Caleb）合照。
趙慧奈臨別與明珠台主播鄧詩穎（Sharon，右）和龍述理（Caleb）一齊合照。（圖片來源：[email protected]
馬琛沂 袁思行 又同無綫新聞部主播賴君蕊合照。
又同無綫新聞部主播賴君蕊合照留影。（圖片來源：[email protected]
馬琛沂 袁思行 23歲新聞小花林可瑩宣布因病離巢 呻開工日夜顛倒健康出問題
早前林可瑩離職，趙慧奈都有和她合照講Bye Bye。（圖片來源：[email protected]_xxi）

姚子羚妹饒慧珊離職nowTV

姚子羚胞妹饒慧珊（Sandy）任職nowTV財經台主播多年，於去年7月升呢做人妻，去年底正式離巢nowTV，主播鄭瑩在社交網貼兩人臨別前的合照，並提到有好多人都離開了新聞主播的行業，引來網民猜測饒慧珊不只是離職，而是計劃轉行，或是打算停工備孕，專心做少奶奶！此外TVB的靚仔新聞主播何駿彥其後亦宣布離巢。

馬琛沂 袁思行 饒慧珊已在今年7月嫁作人妻，她和胞姐姚子羚都咁靚女，有人就話因為饒媽媽是台灣人，所以兩姊妹都擁有台灣人的優美五官以及白晳的肌膚。
姚子羚本名饒慧玲，姚子羚是早年錢國偉為她改的藝名，姚子羚家中有一姊一妹，細妹饒慧珊已在去年7月嫁作人妻，她和胞姐姚子羚都咁靚女，有人就話因為饒媽媽是台灣人，所以兩姊妹都擁有台灣人的優美五官以及白晳的肌膚。（圖片來源：[email protected]_yiu）
馬琛沂 袁思行 饒慧珊同家姐姚子羚一樣身材都出眾。
饒慧珊畢業於樹仁大學新聞與傳播學系， 早在2011年已經出任主播女郎，中途離開一段時間，不過2016年又重回舊崗位，直到去年11月她又再離巢。（圖片來源：nowTV新聞截圖）
馬琛沂 袁思行 眼鏡娘饒慧珊，被網民指有李麗珍影子。
饒慧珊在nowTV除了主力負責財經新聞，亦曾報過天氣和ViuTV新聞，由於顏值高，一早被網民留意，眼鏡娘造型的饒慧珊，更被網民指有李麗珍影子。（圖片來源：nowTV新聞截圖）

無綫新聞小花林可瑩因病離巢

年僅23歲的林可瑩學歷原來相當高，曾在18歲時入讀英國東安格利亞大學（University of East Anglia）Marketing學士學位，3年後又在香港中文大學以1年時間完成新聞學碩士課程，並於前年8月入職無綫新聞部，同年10月首次踏上新聞台成為主播，因笑容甜美而得到不少網友喜愛，去年11月她卻突然在社交網宣布離巢：「遺憾不能和大家親口說再見，謝謝大家的支持和愛護，尤其在深宵新聞時段陪我成長的各位。」

馬琛沂 袁思行 臨別一po林可瑩做出心形手勢，向網友大派心心。
臨別一po林可瑩做出心形手勢，向網友大派心心。林可瑩離職前被調離深宵新聞時段，因此她表示不能在熒光幕和大家親口說再見。（圖片來源：[email protected]_xxi）

林可瑩續說：「短短一年多，由白紙一張，學習成為一個更勇敢，更有新聞觸覺的主播，有幸見證過世界的大小事，也感謝這張主播枱磨練出更強大的自己，然而長期的日夜顛倒已經讓身體走到極限，也出現不少健康問題，我需要暫時停下來，好好休養，找回自己，希望在不久的將來，在其他地方，以更好的面貌和大家見面。 #呢節新聞報道完啦 #多謝各位」

馬琛沂 袁思行 她表示疲倦但很滿足。
林可瑩表示在電視城工作一年多以來，雖然感覺疲倦，但也很滿足。（圖片來源：[email protected]_xxi）

何駿彥：有緣再會！

除了饒慧珊外，nowTV和TVB近月還有多位新聞主播相繼離巢，包括何駿彥、徐俊逸、賴凱靖、陳詠賢和王俊彥等，其中早前離巢TVB的主播何駿彥更在社交網發文說：「沒有機會與各位正式道別，容我在此感謝大家一直的支持。有幸在這裡經歷過很多全球大事，有過不少開眼界的機會。也經歷了頗長時期的迷失、矛盾，所幸這些疑惑讓我成長，找到曾經迷失的方向。感激每個相遇，令我更了解、認清自己，也讓我成為更好的自己。各位，有緣再會！」

馬琛沂 袁思行 在本月離巢TVB的主播何駿彥話已經找到曾經迷失的方向。
何駿彥在發文同時附上了數張他在TVB新聞部影的相片作留念，並Hashtag「真的很興奮」、「祝大家成為自己的最大贏家」。（圖片來源：[email protected]
馬琛沂 袁思行 當然唔少得正面坐在新聞台後的靚仔相。
之後何駿彥的前主播同事梁凱寧就在他的發文下留言：「走先喇，係咁先喇！」他亦有回應：「下次再玩吖！」（圖片來源：[email protected]

在TVB工作近4年的賴凱靖亦已在去年9月離職，當時她曾開心表示：「蓋不住的興奮 、新聞終於報道完啦，不再留戀。」何駿彥亦有晒出和她的合照，並留言告別說：「Bye bye Ching！#係咁先啦#下次見啦吓」

馬琛沂 袁思行 何駿彥曾晒合照同賴凱靖講Bye bye。
何駿彥曾晒合照同賴凱靖講Bye bye。（圖片來源：[email protected]

由nowTV過檔TVB的徐俊逸，由於外貌被指似足TVB小生朱敏瀚和男神吳彥祖的混合體，極速引起網民關注，不過他已在去年10月底離巢TVB。

馬琛沂 袁思行 徐俊逸被指貌似朱敏瀚和吳彥祖的混合體。
徐俊逸被指貌似朱敏瀚和吳彥祖的混合體。（圖片來源：TVB新聞截圖）

新聞主播陳詠賢已在nowTV工作近5年，於去年10月離巢，其前主播同事丘靜雯在社交網為她送別之餘，又透露近日已有多個nowTV主播離職。

馬琛沂 袁思行 丘靜雯晒合照送別陳詠賢。
丘靜雯晒合照送別陳詠賢。（圖片來源：[email protected]

而王俊彥就早已在去年3月離巢TVB，當日他在最後一次報新聞時，曾語帶哽咽說：「今次係最後一次為大家報道新聞，香港人珍重，Goodbye！」其後王俊彥已在7月跟太太離港赴英，在倫敦展新生活，現在改為在YouTube頻道上繼續新聞報道工作。

馬琛沂 袁思行 王俊彥每日報新聞的YouTube頻道現時已有6萬多個訂閱者。
王俊彥每日報新聞的YouTube頻道現時已有6萬多個訂閱者。（圖片來源：[email protected]各位,我係王俊彥 影片截圖）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_、[email protected][email protected]

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