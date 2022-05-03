24歲新聞之花馬琛沂離巢 網民嘆TVB新聞部主播顏值下降 重溫主播離巢潮

近一年多以來有不少新聞主播先後離職，24歲馬琛沂（Ellen）與已離巢TVB的賴凱靖、袁思行曾被網民封為「3大新聞之花」，日前馬琛沂亦低調離巢，網民大呼不捨之餘，更慨嘆眾多美女主播離巢後，TVB新聞部女主播的平均顏值急劇下降！