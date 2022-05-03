24歲新聞之花馬琛沂離巢 網民嘆TVB新聞部主播顏值下降 重溫主播離巢潮
馬琛沂：最後同你睇天氣
馬琛沂2019年畢業於樹仁大學新聞系，在讀大學期間，她已在無綫做兼職主播，畢業後正式加入了無綫新聞部，由國際新聞記者做到主播，去年更升職為高級主播，除了主持新聞報道及天氣報告外，又曾為《行行有好景》、《探古尋源》等節目擔任主持。有網民發現她在晚間天氣報告時以「馬琛沂最後同你睇天氣」作為開場白，結尾更表示︰「天氣講到呢度啦，感謝大家支持，再會。」同觀眾講再見。
馬琛沂嘆在TVB經歷過甜酸苦辣
馬琛沂其後於社交網上感性表示：「五年裡最深刻的體會，就是電視上每一幀畫面、每一段文字，以至髮型和臉上妝容，皆是眾多同事努力的成果。而身為主播，就是要把這份耕耘傳遞給觀眾。TVB可以說是我長大的地方，在這裡縱然經歷過甜酸苦辣，但踏出大門的一刻，心裡只有萬般不捨和感激。感激前輩和同事的教導與照顧。亦感謝各位觀眾的支持和祝福。」
三大新聞之花相繼離巢
網民都大讚馬琛沂「笑得好甜把聲好靚」、「係新聞台頭三名最有觀眾緣嘅女主播」、「可惜，又少左一位值得睇既主播」等等，又封她與袁思行、賴凱靖為TVB新進「3大新聞之花」，不過她們三人都已在一年內相繼離巢，令網民都紛紛擔心TVB新聞女主播的平均顏值會下跌。亦有不少網民猜測馬琛沂離巢後的去向，認為她會跟隨好友袁思行，一齊過檔香港開電視。
馬琛沂於2019年在香港樹仁大學新聞系畢業。（圖片來源：[email protected]_）
重溫新聞主播離巢潮：
24歲新聞小花袁思行宣布離巢TVB
過去一年有不少新聞主播先後離職，掀起一波主播離巢潮，其中眼大大、樣子甜美的24歲袁思行（Cheryl），今年2月在社交網以英文宣布離巢：「仍然清晰地記得我在這個主播台上的第一個晚上，當時我仍是一名大學生，完全不肯定我能否勝任，但我在這裡學到的，是永遠不要限制你能走多遠。」並加上Hashtag：「疲累但感激」、「謝謝但再見」。現在袁思行已檔香港開電視，繼續擔任新聞主播。
無綫主播一姐李文欣過檔有線
有「主播一姐」之稱的無綫新聞台首席主播及主播組組長李文欣（Yoyo），去年12月已低調離巢無綫，並於上月過檔有線。不過月前她被爆初步確診新冠肺炎，因為被指有病徵照返工，而惹來新同事的不滿。
現年33歲的李文欣2010年畢業於香港樹仁大學新聞與傳播學系，2014年加入亞視，擔任粵語新聞記者和主播，2015年3月她開始轉戰無綫，2018年2月，她更接替離巢的陳嘉倩成為《香港早晨》主播，直至2021年12月初，李文欣低調離開無綫電視新聞部，結束與無綫6年多的賓主關係。
劉鳴煒舊愛趙慧奈 中日混血索主播
現年26歲的無綫明珠台新聞主播趙慧奈是一名中日混血兒，2018年自港大畢業，期間曾在now新聞台做過實習記者，她畢業後首份正式工作，就是加入明珠台新聞部擔任天氣主播及新聞節目主持。2019年初，趙慧奈被爆與富商劉鑾雄（大劉）大仔劉鳴煒拍拖，被指同年情人節一起搭私人飛機去睇北極光，但至同年10月，劉鳴煒在社交網上發帖，暗示兩人感情生變，而趙慧奈亦在社交網貼出與一名男士在沙灘上的頭貼頭合照，令她和劉鳴煒的緋聞畫上句號。去年12月，趙慧奈在社交網表示已拍完在無綫最後一個節目，並透露今後會勤力更新社交平台。
姚子羚妹饒慧珊離職nowTV
姚子羚胞妹饒慧珊（Sandy）任職nowTV財經台主播多年，於去年7月升呢做人妻，去年底正式離巢nowTV，主播鄭瑩在社交網貼兩人臨別前的合照，並提到有好多人都離開了新聞主播的行業，引來網民猜測饒慧珊不只是離職，而是計劃轉行，或是打算停工備孕，專心做少奶奶！此外TVB的靚仔新聞主播何駿彥其後亦宣布離巢。
無綫新聞小花林可瑩因病離巢
年僅23歲的林可瑩學歷原來相當高，曾在18歲時入讀英國東安格利亞大學（University of East Anglia）Marketing學士學位，3年後又在香港中文大學以1年時間完成新聞學碩士課程，並於前年8月入職無綫新聞部，同年10月首次踏上新聞台成為主播，因笑容甜美而得到不少網友喜愛，去年11月她卻突然在社交網宣布離巢：「遺憾不能和大家親口說再見，謝謝大家的支持和愛護，尤其在深宵新聞時段陪我成長的各位。」
林可瑩續說：「短短一年多，由白紙一張，學習成為一個更勇敢，更有新聞觸覺的主播，有幸見證過世界的大小事，也感謝這張主播枱磨練出更強大的自己，然而長期的日夜顛倒已經讓身體走到極限，也出現不少健康問題，我需要暫時停下來，好好休養，找回自己，希望在不久的將來，在其他地方，以更好的面貌和大家見面。 #呢節新聞報道完啦 #多謝各位」
何駿彥：有緣再會！
除了饒慧珊外，nowTV和TVB近月還有多位新聞主播相繼離巢，包括何駿彥、徐俊逸、賴凱靖、陳詠賢和王俊彥等，其中早前離巢TVB的主播何駿彥更在社交網發文說：「沒有機會與各位正式道別，容我在此感謝大家一直的支持。有幸在這裡經歷過很多全球大事，有過不少開眼界的機會。也經歷了頗長時期的迷失、矛盾，所幸這些疑惑讓我成長，找到曾經迷失的方向。感激每個相遇，令我更了解、認清自己，也讓我成為更好的自己。各位，有緣再會！」
在TVB工作近4年的賴凱靖亦已在去年9月離職，當時她曾開心表示：「蓋不住的興奮 、新聞終於報道完啦，不再留戀。」何駿彥亦有晒出和她的合照，並留言告別說：「Bye bye Ching！#係咁先啦#下次見啦吓」
由nowTV過檔TVB的徐俊逸，由於外貌被指似足TVB小生朱敏瀚和男神吳彥祖的混合體，極速引起網民關注，不過他已在去年10月底離巢TVB。
新聞主播陳詠賢已在nowTV工作近5年，於去年10月離巢，其前主播同事丘靜雯在社交網為她送別之餘，又透露近日已有多個nowTV主播離職。
而王俊彥就早已在去年3月離巢TVB，當日他在最後一次報新聞時，曾語帶哽咽說：「今次係最後一次為大家報道新聞，香港人珍重，Goodbye！」其後王俊彥已在7月跟太太離港赴英，在倫敦展新生活，現在改為在YouTube頻道上繼續新聞報道工作。
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