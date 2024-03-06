馬米高拍片批Do姐英文訪問7大弊病 英文用字被指好騎呢

Do姐（鄭裕玲）獲邀飛到美國洛杉磯，訪問電影《沙丘瀚戰：第二章》一眾演員及導演，整條片放喺YouTube頻道「The Do Show」有得睇！有教英文的YouTuber馬米高借其內容炒熱度，分析Do姐英文有問題，仲話好騎呢兼老土！