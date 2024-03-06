馬米高拍片批Do姐英文訪問7大弊病 英文用字被指好騎呢
1.讀錯英文單詞「Lounge」
YouTuber馬米高上載一條名為「【悶親荷里活演員】Do姐英文好老土？」，分析Do姐用英文進行訪問時出現的7大問題。Do姐在影片開首已經出事，因為她把貴賓室的英文「Lounge」讀錯位「Launch」，為此馬米高表示「呢個字十個香港人有十個都讀錯」，疑暗串到：「Do姐係唔會錯㗎嘛，咁多人鍾意擦Do姐鞋，包括我在內」。
2.用「Pad」形容平板電腦
影片中，Do姐見到平板電腦後，用「Pad」去稱呼物品，不過這英文背後意思為衛生巾，應該用「Tablet」更加適合。
3.問題過份生硬
Do姐在訪問中向演員奧斯汀·巴特勒 （Austin Butler）說到：「For you, you don’t have a nickname」，而對方就回答：「One day」。馬米高指出Do姐的問題過份生硬，在句尾加上「Yet」會令問題聽起來更加輕鬆。
4.英文用字騎呢
Do姐在訪問中，曾經向受訪演員問到「Do you have any special messages to say to your fans in Hong Kong（有特別訊息向香港fans傳達嗎）」，不過馬米高覺得問句略長，以及「messages」此用字有啲「騎呢」，並認為：「Do you have any message for your HK fans」這一句更加適合。
5.Do姐聽唔明英文！？
在影片中，演員添麥菲·查洛美 （Timothée Chalamet）表示自己曾在香港轉機，可惜沒有真正到訪過，不過Do姐下秒居然問對方「是否到訪過香港？」令馬米高忍不住質疑Do姐係唔係聽唔明英文，還是Do姐剛好忘記了。此外，又補充Timothée使用的「connected through 」（轉機），是英文口語上常用字，平時在機場的指示牌上只會寫「transfer 」，因此馬米高暗寸Do姐「一定係Timothee唔啱啦」。
6.Do姐英文正經到似小組討論？
馬米高認為香港人使用的英文太正式，而Do姐亦有同樣的問題，雖然文法正確，不過就太正經，十足十小組討論！
7.Do姐英文太老土？
Do姐在訪問中問到：「Any memorable moments you can share（有冇難忘回憶分享）」兩位女演員聞言表示問題很「cheesy（老土）」而馬米高就解釋外國人喜歡偏向服裝類型的問題，因此見到Do隨後提問相關問題後，表示「成個氣氛互動輕鬆啲」，又說到：「個演員又會俾多啲反應你，你又可以build it up」
網民反應兩極：「唔覺得踩D0姐」VS「斷章取義」！
而影片最後，馬米高雖然指Do姐中五畢業，不過就不能因此定義她的成就：「佢流利英文係有目共睹，可以好有氣場領導成個訪問，但係英文係唔係夠用呢？係要睇你想行到幾遠。」這條影片出街後引起網民熱議。
有人認同馬米高的觀點：「馬米高嘅重點應該係想講，do姐嘅英文係可以應付到日常同外國人嘅普通交流，但如果要再深入啲，small talk嘅話，就未必應付到。但片未都有講，最主要都係睇你想學到嘅英文，可以行到幾遠。」、「我睇完都唔覺得踩D0姐，馬教練只係對那些港人一貫發錯音（改正大家不好嗎？）及太累贅英文應用點評一下，希望大家啲英文更為生活化啫。如果剛好有學生睇完D0姐 show （純娛樂）又再睇埋馬教練（學英文）而學到嘢，咁樣唔好咩？無需要大審判」、「正常，唔係好關do姐事。而係香港傳統英文教育就係咁。況且她又唔係以英文勁自居。」
不過亦有人認為馬米高斷章取義，表示受訪女演員並非講Do姐的問題老土：「佢其實唔係踩個問題老土，係左邊女演員答話有咩難忘嘅時刻，佢想話真係每一日都好特別，但又覺咁講有啲老土，一時語塞，右邊女演員幫佢補返cheesy」
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