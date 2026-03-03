臥底嬌娃｜馬貫東單身後艷福不淺 與51歲港姐冠軍搭膊合照惹猜測 曾戀富家女被稱軟飯王
馬貫東向海嵐搭膊合照惹猜測
2025年8月16日，梁思浩在社交平台分享與好友們慶祝生日的相片，留言表示「好耐未試過由六點玩到凌晨三點，真係一個超級美好嘅回憶」。相片中竟然看到馬貫東和向海嵐搭膊合照，兩人親密舉動立即惹來網民熱議和揣測。向海嵐是1998年香港小姐冠軍，現年51歲的她經營珠寶品牌，與梁思浩份屬好友。而梁思浩與馬貫東又以兄弟見稱，這次三人同框不禁令人猜測是否有進一步發展的可能性。
生日派對艷福無邊張曦雯借豪宅開P
馬貫東入行以來人緣不俗，尤其深受靚女花旦歡迎。2024年38歲生日時，《臥底嬌娃》的花旦陳瀅、張曦雯以及羅毓儀為他在寶馬山海天峰價值約3,000萬的豪宅舉行派對。當日四人合照時，陳瀅翹著馬貫東的手臂又挨其膊頭，甜絲絲高舉美酒，張曦雯則從後箍著陳瀅，而羅毓儀亦輕搭馬貫東膊頭，壽星仔馬貫東生日艷福不淺。這次豪華生日派對不但展現了馬貫東在圈中的人緣，更突顯他與一眾靚女花旦的親密關係。
戀富家女Christy被爆抹窗相曝光
馬貫東與富家女相當有緣，對上兩段情對象均是圈外富家女。他與Christy在2020年開始拍拖，有指Christy家境富裕住半山，當時因一張抹窗相而令戀情曝光，二人身處的豪宅擁無敵海景，空間感十足。其後爆出Christy原來是朱敏瀚的前度女友，有傳因余思霆介入而分手。馬貫東大方承認戀情，明言不會介懷女友的情史，但就澄清Christy並非富家女。可惜在馬貫東於2024年初《萬千星輝頒獎典禮2023》獲頒「飛躍進步男藝員」後，二人卻已分手收場。
寵物店約會節目慳錢又貼地
馬貫東與Christy拍拖期間相當低調，二人的拍拖節目非常貼地，一得閒就去寵物店玩貓。馬貫東是愛貓之人，2020年5月養了近五年的愛貓Moo Moo患上傳染性腹膜炎病逝，令他非常傷心，所以他與女友頻頻出動睇貓，希望能找到另一隻與他有緣的貓。記者曾經連日直擊馬貫東的拍拖生活，發現他對女友出入管接送照顧無微不至，現實生活中是百分百暖男。其圈外女友仙氣十足，高䠷身材絕不輸劇中老婆連詩雅，二人經常到大角咀同一間寵物店睇貓，見他們對其中一隻布偶貓愛不釋手。
前女友Queenie傳是政協千金
跟Christy拍拖前，馬貫東亦曾跟圈外人Queenie拍拖，有傳Queenie同樣家境富裕，家中經營海鮮批發生意，爸爸更是政協。曾有人稱兩人拍拖期間，使費全由女友埋單，就連男方的衫褲鞋襪、去旅行或卡數，都由Queenie包辦，惟二人在2019年分手。這段關係更令馬貫東被冠上「軟飯王」的稱號，引起不少爭議。馬貫東事後澄清自己並非軟飯王，女友所謂的出錢坐商務艙，其實是馬貫東買到一折機票，甚至女友根本沒有車牌，不存在對他管接管送。
馬貫東入行18年 奪飛躍進步男藝員
馬貫東上台與頒獎嘉賓陳豪及張曦雯擁抱道謝後致詞：
18年唔係一個短嘅時間，但一個演員生涯，其實18年並唔係長。喺我入行時已知道自己演員路唔會一帆風順，唔會行得容易。我訓練班出嚟，多謝珍姐（曾勵珍）同我傾偈，好多不足之處，好多缺點，要我改，不斷學習，學完後就有機會，所以我好努力改變自己﹑努力學習，學識珍惜同把握得任何一個機會。多謝曾生（曾志偉）。多謝樂小姐（樂易玲），我啱啱入行嘅時候你叫我踏實啲、努力啲，一定要做一個有實力嘅演員⋯⋯
多謝導演俾我做杜飛，俾觀眾見到一個完全唔同嘅馬貫東，觀眾亦好接受我做一個大反派。多謝編劇塑造杜飛成一個有血有肉嘅人物。多謝愛回家，令我識咗一班屋企人，令我進步咗、淡定咗。
多謝屋企人，多謝媽咪俾咗一個好好嘅環境令我繼續完成夢想，多謝兩個家姐，佢哋都好支持我完全冇怨過，雖然我冇畀家用⋯⋯我之後俾畀返！