臥底嬌娃｜馬貫東單身後艷福不淺 與51歲港姐冠軍搭膊合照惹猜測 曾戀富家女被稱軟飯王

TVB劇集《臥底嬌娃》男主角馬貫東（Mark）憑藉「左右臉」演技神技成功擔正男一，與張曦雯、陳瀅、羅毓儀三大女神合作艷福不淺！不過現實中的馬貫東感情生活同樣精彩，入行近20年來雖然鮮有緋聞，但與富家女特別有緣，更曾被稱為「軟飯王」。