《新聞女王》男星39歲生日宣布轉捩點 轉行新事業獲佘詩曼力撐
馬貫東39歲生日宣布轉捩點
馬貫東在39歲生日當天於IG發文慶祝，並透露這個年齡對他來說是人生重要轉捩點。他在帖文中寫道：「39歲生日，係一個轉捩點💪🏻多謝每一位朋友嘅祝福同支持，做演員係我好喜歡嘅工作🫶🏻做寵物美容幫到毛孩扮靚等新主人出現，係好有意義嘅事🙏🏻」正式宣布在演藝事業之外，兼職投身寵物美容行業，希望透過自己的技能幫助更多無家可歸的毛孩找到新主人。
圈中好友愛寵都搵馬貫東
事實上，馬貫東早已在寵物美容方面展現專業技能，過去經常在社交平台分享為各種貓狗美容的影片。他的客戶名單星光熠熠，包括周嘉洛的愛犬棚棚、「東張女神」鄧凱文的愛犬叻叻豬、郭晉安的愛犬Hunter，以及佘詩曼的愛犬Gaga。佘詩曼更曾公開發文力撐馬貫東的手藝，大讚他的技術「快靚正」，足見其專業水準獲得圈中認可。近期他更頻繁貼出寵物美容影片，顯示對這項新事業的重視程度。
《新聞女王》演技獲認可事業正值高峰
馬貫東入行19年來一直默默耕耘，近年演藝事業漸入佳境。他在《那些我愛過的人》中首次擔任男主角之一，飾演患有自閉症譜系障礙的醫生「古希晨」，細膩演技獲網民一致好評。在2023年更憑《破毒強人》中的「杜飛」一角，成功奪得《萬千星輝頒獎典禮2023》「飛躍進步男藝員」獎項。最近在《新聞女王》中飾演電召車司機「Slash」，介入馬國明與何依婷的感情線，默默守候在徐曉薇身邊，最終治好其抑鬱症並成為男友，角色發展備受關注。
網民大讚有愛心兼顧兩邊事業
馬貫東宣布兼職寵物美容的消息引起網民熱烈討論，大部分留言都對他的決定表示支持和讚賞。有網民留言：「好有愛心，幫毛孩搵屋企真係好有意義」、「演技同寵物美容都咁專業，真係好勁」、「支持你做有意義嘅事」。亦有粉絲關心他會否因此減少拍劇機會，紛紛留言：「希望兩邊都做得好」、「繼續支持你嘅演藝事業」。從單親家庭長大的馬貫東，一直以來都展現出堅韌不拔的性格，如今選擇在事業高峰期開拓新領域，展現了他對動物的愛心和社會責任感。