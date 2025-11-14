《新聞女王》男星39歲生日宣布轉捩點 轉行新事業獲佘詩曼力撐

TVB男星馬貫東昨日迎來39歲生日，在社交平台發文宣布人生重大轉捩點，除了繼續演藝事業外，更正式進軍寵物美容行業。這位憑《破毒強人》奪得「飛躍進步男藝員」的實力派演員，近期頻頻在IG分享為毛孩美容的片段，更獲不少圈中好友力撐，背後原因令人感動。