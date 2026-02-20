臥底嬌娃｜馬貫東激罕挑逗張曦雯！主動摸Pat勁尷尬 直認內心掙扎：導演唔嗌cut點算？
預告驚見馬貫東摸Pat挑逗張曦雯 關係耐人尋味
根據無綫發布的最新「搶先睇精華」，馬貫東將有破格演出，與女主角張曦雯上演一場超埋身接觸的親密戲。畫面所見，阿東飾演的上司對下屬Kelly不止打眼色、咬耳仔，更有極度大膽的身體接觸，包括主動摸腰，甚至一路摸到臀部！他更魅力上身，向Kelly講出極具挑逗性的語句：「你係咪想同我單對單咁試好嘢，面貼面」、「不過我今晚冇 Feel，下次吖！」兩人劇中明明是上下屬關係，為何會有如此旖旎的場面，實在耐人尋味，成功勾起觀眾的好奇心。
馬貫東自爆拍親熱戲勁尷尬：「內心好掙扎」
螢幕上看似駕輕就熟，但馬貫東接受官方訪問時，卻自爆這場親熱戲是全劇最大難關，令他尷尬又掙扎。他直言：「減磅同打鬥場面都唔夠親熱戲咁難處理，尤其係同 Kelly 喺第一集嗰場由背脊一路摸到落臀部嘅場口。」他解釋當時是開拍初期，與Kelly還不熟絡，但戲份要求距離非常近，令他內心極度尷尬。他更坦白當時的憂慮：「摸到差唔多到臀部時仲開始好掙扎同擔心，如果 Kelly 唔制止我，導演又唔嗌 cut 機，我應該點樣做？如果自己停低，會唔會影響咗成場戲嘅推進？」戲內戲外的巨大反差，令人忍俊不禁。
馬貫東挑戰跳舞戲拍到懷疑人生 自認最無自信
除了與張曦雯的親密戲令馬貫東頭痛不已，原來跳舞亦是他的另一死穴。為了劇集，他需要挑戰自己最沒有自信的範疇，在鏡頭前展現活力舞姿。他苦笑表示，記舞步已經非常困難，但偏偏又要演出充滿自信的模樣，難度比演戲更高。他更用「跳到懷疑人生」來形容拍攝片頭跳舞戲時的崩潰感，可見為了首次擔正男一，他確實突破了無數心理關口，挑戰極限，務求為觀眾帶來耳目一新的感覺。
網民驚喜力撐馬貫東擔正：「值得更多機會」
馬貫東與張曦雯首次擔正男女主角，新鮮的組合引來網民熱烈討論，大部分人都對此表示驚喜及期待。不少觀眾湧入討論區留言，力撐馬貫東多年默默耕耘終於上位，認為他的實力早應被看見。網民紛紛洗版式留言大讚：「馬貫東擔正馬年第一劇，夠晒應節兼好意頭」、「馬貫東有演技有實力，值得更多機會。」、「終於等到佢擔正，一定會睇！」觀眾的支持，無疑是馬貫東面對重重挑戰時的最大動力。