臥底嬌娃｜馬貫東激罕挑逗張曦雯！主動摸Pat勁尷尬 直認內心掙扎：導演唔嗌cut點算？

新劇《臥底嬌娃》下周一（2月23日）首播，最新預告驚見馬貫東與張曦雯（Kelly）有超大尺度親密戲！畫面中阿東一改敦厚形象，主動摸腰兼摸Pat，更向Kelly講出火辣挑逗對白，場面極盡香艷。但原來鏡頭後他極度尷尬，更一度內心掙扎，究竟發生了甚麼事令他如此不知所措？