馬賽

馬賽定居北京專心湊女 慶幸北上不再被嗌「大陸妹」

東方新地 - 娛聞

馬賽自19年1月與圈外內地男友結婚，同年6月在美國誕下女兒Camellia，專心相夫教女外，不時會拍片放上社交網分享生活點滴。去年馬賽拍片上載微博，重提自己過去「黑歷史」，重話回看自己過去的報導覺得好欷歔，又表示慶幸北上發展後唔使再被叫「大陸妹」。現時馬賽一家三口定居北京，做賢妻專心湊女。

文：東方新地 ｜圖：馬賽微博、馬賽IG、汪子琦微博、新傳媒圖庫

馬賽婚後定居北京專心湊女

馬賽自2008年參選港姐奪得季軍後入行，入行後接拍多套劇集，算是TVB力捧對象之一。但馬賽2014年捲入不雅照風波，形象插水，遭TVB雪藏，最終返回內地發展。19年她與圈外男友結婚，同年誕下女兒Camellia，現時囡囡快兩歲大，一家亦定居北京，生活美滿。

馬賽一家三口，現時定居北京。（圖片來源：馬賽微博）
馬賽一家三口，現時定居北京。（圖片來源：馬賽微博）
囡囡轉眼已經兩歲大。（圖片來源：馬賽微博）
囡囡轉眼已經兩歲大。（圖片來源：馬賽微博）
眼大大，面頰有肉，認真可愛！（圖片來源：馬賽微博）
眼大大，面頰有肉，認真可愛！（圖片來源：馬賽微博）
囡囡同狗狗相處得好好。（圖片來源：馬賽微博）
囡囡同狗狗相處得好好。（圖片來源：馬賽微博）

馬賽曾重提過去「黑歷史」

去年馬賽拍片上載微博，講述當年為何要返內地發展，重提自己過去「黑歷史」，她在片中說：

「是不是在香港被封殺了？為什麼回來內地離開TVB了？我在香港究竟是發生了什麼？為什麼會有以前很多關於我的亂七八糟的新聞？因為我在2016年就回到內地發展，我在香港發展這個人生的旅程已經告一段落，所以我現在不怎麼說起⋯⋯」

馬賽重提不雅照遭TVB封殺 慶幸北上不再被嗌「大陸妹」
馬賽日前拍片上載微博，重提自己過去「黑歷史」。
馬賽重提不雅照遭TVB封殺 慶幸北上不再被嗌「大陸妹」
馬賽回看自己過去的報導覺得好欷歔。

雖然馬賽指自己在2016年就回到內地發展，但仍然落力宣傳早在14、15年期間拍攝的香港電影《七人樂隊》：
馬賽重提不雅照遭TVB封殺 慶幸北上不再被嗌「大陸妹」

馬賽不忿被視作「大陸妹」

她又說，「我看到有些朋友提起以前發生的事，其實有時候看報道，我都覺得，哎，真的好唏噓呀。我覺得那個人（當年的自己）好像跟我自己都沒有太大關係。所以其實我自己的故事，應該我自己最有發言權吧。好慶幸然後我也回到了內地，我也不再懼怕香港媒體的眼光，覺得我是一個『大陸妹』，反正就是可以挺自由的做回自己吧。」

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馬賽 艷舞哭訴
馬賽提及的「往事」是2014年7月被傳媒揭發有跳艷舞片段流出，當時馬賽承認短片中人是自己及已報警，在媒體前哭訴想死，最後仍遭無綫「雪藏」。
出事前的馬賽，不乏幕前演出機會，其中在劇集《法外風雲》就曾與王浩信有床上肉搏。
出事前的馬賽，不乏幕前演出機會，其中在劇集《法外風雲》就曾與王浩信有床上肉搏。
劇中馬賽飾演王浩信及陳法拉之間的第三者，最後更被敗家仔王浩信強姦。
劇中馬賽飾演王浩信及陳法拉之間的第三者，最後更被敗家仔王浩信強姦。
馬賽重提不雅照遭TVB封殺 慶幸北上不再被嗌「大陸妹」
馬賽（右）與內地製片人汪子琦（左）爆出同性戀情，二人一同歐遊並被拍得於上海攬啜，即被指做「小三」介入汪與Laura（中）的婚姻，令她形象插水即被無綫雪藏。
當年馬賽在事發後以素顔白恤衫打扮，返回電視城照肺，並由企業傳訊部副總監曾醒明陪同現身見傳媒，期間數度落淚，在旁曾醒明加以安慰，有記者問馬賽是否擔心被無綫解約時，曾生代答︰「現階段暫停手上工作，所講嘅資料會整理交俾各部門，大家商量吓。」
當年馬賽在事發後以素顔白恤衫打扮，返回電視城照肺，並由企業傳訊部副總監曾醒明陪同現身見傳媒，期間數度落淚，在旁曾醒明加以安慰，有記者問馬賽是否擔心被無綫解約時，曾生代答︰「現階段暫停手上工作，所講嘅資料會整理交俾各部門，大家商量吓。」
馬賽原名司徒賽兒，係2008年香港小姐季軍，2009年農曆新年的活動，馬賽、高海寧陪同邵逸夫出席。
馬賽原名司徒賽兒，係2008年香港小姐季軍，2009年農曆新年的活動，馬賽、高海寧陪同邵逸夫出席。
馬賽係2008年香港小姐季軍，與高海寧同屆，當年遠赴邁亞密海灘取景，搏命打排球⋯⋯
馬賽係2008年香港小姐季軍，與高海寧同屆，當年遠赴邁亞密海灘取景，搏命打排球⋯⋯
馬賽出生於重慶市，10歲與家人遷至深圳，2006年她從深圳中學畢業後，到香港修讀香港浸大傳理學院電影電視系，因貌似桂綸鎂，在參選香港小姐時，她曾被稱為「的骰桂綸鎂」。
馬賽出生於重慶市，10歲與家人遷至深圳，2006年她從深圳中學畢業後，到香港修讀香港浸大傳理學院電影電視系，因貌似桂綸鎂，在參選香港小姐時，她曾被稱為「的骰桂綸鎂」。

馬賽重提不雅照遭TVB封殺 慶幸北上不再被嗌「大陸妹」

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馬賽19年6月在美國誕下女兒Camellia。
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馬賽近年專心相夫教女。

2019年1月結婚

33歲馬賽去年1月喺個人社交網宣布已婚，同時晒出幾張張同老公嘅甜蜜合照，令老公個樣曝光！

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而且，馬賽亦晒出內地結婚證，並留言：「往后（後）餘生❤️😊」，相當甜蜜！

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據知馬賽丈夫為內地富二代，家底豐厚，所以馬賽婚後過着少奶奶生活，相當幸福！

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馬賽依家長住北京，生活優閒，日前喺ig上載親家炮製嘅營養餐，有靚湯又有甜品，非常豐富！

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馬賽為家中愛犬洗白白。

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日前，馬賽於微博感性留言﹕「十年間，膠原蛋白流失不少，眼淚流過許多，苦頭吃了不少，委屈也受了挺多。當然成長與修持，所獲得的關愛也是隨之正量增長的。人無磨難成佛。感謝所有的一切，成就了如今的自在。感謝佛法，讓我找到畢生的追求。十年前，很想成為別人眼中的“大人”，處處執着“我”，如今，僅守着自己質樸的童心，“無我，乃大成”」，似乎體會良多！

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延伸閱讀：

馬賽08年選港姐獲得季軍同最上鏡小姐獎項，卸任後馬賽加入無綫做藝員，先後拍過《名媛望族》、《法證先鋒III》等劇，13年喺《神探高倫布》擔正做第一女主角。

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不過馬賽緋聞多多，先後同吳卓羲、周志文、劉松仁傳緋聞，最震驚莫過於在13年11月，被爆出同大陸女製片人汪子琦有一段親密關係，嗰陣汪子琦仲因此同富婆Laura離婚，最初馬賽否認此事，但其後被踢爆講大話，搞到形象插水，畀無綫雪藏！

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馬賽嘅純純兔形象一鋪清袋，一直俾無綫擺入雪櫃，直到14年11月解凍拍《東坡家事》，但只係扮演二打六歌妓，拍完之後繼續無聲無氣，直到15年12月馬賽同無綫約滿後離開娘家，之後做過白領同自由身演員，近年轉移陣地，回歸大陸發展演藝事業，更開設了工作室。

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早年本刊影到馬賽做孝順女陪父母現身中環，一家三口喺北京同仁堂逗留咗一陣，就行去附近大廈攞車走人。

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雖然馬賽鮮有現身香港娛樂圈，但佢同胡杏兒好friend，早年杏兒結婚，姊妹團成員除咗有「胡說八道會」的好姊妹包括胡蓓蔚、黃智雯、胡定欣、姚子羚及李施嬅，另外仲有馬賽！

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2015年，胡杏兒在嫁人前同成班姊妹去咗台灣搞婚前派對，全女班去台灣happy除咗有胡說八道會嘅骨幹成員胡蓓蔚、姚子羚、黃智雯、李施樺同胡定欣外，馬賽也有參加！

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馬賽
原來馬賽杏兒好friend㗎！

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