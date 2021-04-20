馬賽定居北京專心湊女 慶幸北上不再被嗌「大陸妹」
文：東方新地 ｜圖：馬賽微博、馬賽IG、汪子琦微博、新傳媒圖庫
馬賽婚後定居北京專心湊女
馬賽自2008年參選港姐奪得季軍後入行，入行後接拍多套劇集，算是TVB力捧對象之一。但馬賽2014年捲入不雅照風波，形象插水，遭TVB雪藏，最終返回內地發展。19年她與圈外男友結婚，同年誕下女兒Camellia，現時囡囡快兩歲大，一家亦定居北京，生活美滿。
馬賽曾重提過去「黑歷史」
去年馬賽拍片上載微博，講述當年為何要返內地發展，重提自己過去「黑歷史」，她在片中說：
「是不是在香港被封殺了？為什麼回來內地離開TVB了？我在香港究竟是發生了什麼？為什麼會有以前很多關於我的亂七八糟的新聞？因為我在2016年就回到內地發展，我在香港發展這個人生的旅程已經告一段落，所以我現在不怎麼說起⋯⋯」
雖然馬賽指自己在2016年就回到內地發展，但仍然落力宣傳早在14、15年期間拍攝的香港電影《七人樂隊》：
馬賽不忿被視作「大陸妹」
她又說，「我看到有些朋友提起以前發生的事，其實有時候看報道，我都覺得，哎，真的好唏噓呀。我覺得那個人（當年的自己）好像跟我自己都沒有太大關係。所以其實我自己的故事，應該我自己最有發言權吧。好慶幸然後我也回到了內地，我也不再懼怕香港媒體的眼光，覺得我是一個『大陸妹』，反正就是可以挺自由的做回自己吧。」
日前，馬賽於微博感性留言﹕「十年間，膠原蛋白流失不少，眼淚流過許多，苦頭吃了不少，委屈也受了挺多。當然成長與修持，所獲得的關愛也是隨之正量增長的。人無磨難成佛。感謝所有的一切，成就了如今的自在。感謝佛法，讓我找到畢生的追求。十年前，很想成為別人眼中的“大人”，處處執着“我”，如今，僅守着自己質樸的童心，“無我，乃大成”」，似乎體會良多！
不過馬賽緋聞多多，先後同吳卓羲、周志文、劉松仁傳緋聞，最震驚莫過於在13年11月，被爆出同大陸女製片人汪子琦有一段親密關係，嗰陣汪子琦仲因此同富婆Laura離婚，最初馬賽否認此事，但其後被踢爆講大話，搞到形象插水，畀無綫雪藏！
馬賽嘅純純兔形象一鋪清袋，一直俾無綫擺入雪櫃，直到14年11月解凍拍《東坡家事》，但只係扮演二打六歌妓，拍完之後繼續無聲無氣，直到15年12月馬賽同無綫約滿後離開娘家，之後做過白領同自由身演員，近年轉移陣地，回歸大陸發展演藝事業，更開設了工作室。