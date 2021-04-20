馬賽定居北京專心湊女 慶幸北上不再被嗌「大陸妹」

馬賽自19年1月與圈外內地男友結婚，同年6月在美國誕下女兒Camellia，專心相夫教女外，不時會拍片放上社交網分享生活點滴。去年馬賽拍片上載微博，重提自己過去「黑歷史」，重話回看自己過去的報導覺得好欷歔，又表示慶幸北上發展後唔使再被叫「大陸妹」。現時馬賽一家三口定居北京，做賢妻專心湊女。

文：東方新地 ｜圖：馬賽微博、馬賽IG、汪子琦微博、新傳媒圖庫