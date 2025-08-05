38歲馬賽艷照風波後暴瘦剩90磅 受訪自爆被古天樂當眾怒斥半小時
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現年38歲的馬賽，自2008年以港姐季軍身分入行後，曾在演藝圈步步高升，星途一片光明。然而，2014年的一場艷照風波卻徹底改寫了她的人生。當時年僅27歲的她，一夜之間形象重挫，不僅遭到公司雪藏，更被負面新聞猛烈追擊，最終選擇離港淡出幕前。日前她接受汪曼玲節目專訪時更自爆，事件爆發後一度被古天樂當眾怒斥半小時，場面震撼，讓她至今難忘。
馬賽自揭被古天樂當眾怒斥經歷
近日接受汪曼玲節目專訪時，馬賽更自爆曾被古天樂當著十多人面前怒罵半小時。古天樂當時質疑為什麼她要離開香港、為何變得軟弱，當下的她只感受巨大挫敗與無助。但如今回想，她才明白古天樂用直率的方式希望她醒覺，不要再以受害者姿態面對世界。這段痛苦但真誠的提醒，也成為馬賽日後重建自信的一記當頭棒喝。
因艷照風波陷入人生低谷
馬賽坦言，初入行五年如同活在溫室，雖然事業順遂，卻從未建立起面對複雜現實的能力，與外界隔絕。面對傳媒負評及人際壓力時，她顯得徬徨無助，這次風波更讓她明白：成長需靠自己一步步走過。遠離香港、重返大灣區後，她選擇用新的角度迎接人生，開始從網上分享擺地攤片段，並勇敢接受新挑戰。
馬賽描述當時不僅演藝事業停擺，還要獨自一人應對官司壓力。為了爭取尊嚴，她決定控告相關人士，卻也因此斷送積蓄、身心俱疲，更一度體重驟降到90磅以下。她坦言，逐步賣樓再離開香港，是因無法承受漫長訴訟帶來的壓力與痛苦。這段經歷讓她體會到外表風光下的脆弱，人生無法全盤掌控。
馬賽神隱九年搬回大灣區
談到近年從北京搬回大灣區、逐步重返公眾視野，馬賽在訪問中坦言，當初因分享擺地攤影片而再度引起媒體關注。她直言，過去身處人生低谷時，曾非常在意外界的負評，甚至不敢閱讀相關報道，但如今心態已經調整好，願意正面迎接關注，並希望公眾將焦點放在她的新事業，而非過往爭議。她亦澄清，外界所謂的「神隱」，其實只是因為她過去九年長居內地，鮮少在香港露面，如今回流大灣區，正是準備重新出發、展開新一章的開始。
專訪片段：
圖片來源：小紅書@馬賽Sire、IG@sire731、YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》資料或影片來源：原文刊於新假期