38歲馬賽艷照風波後暴瘦剩90磅 受訪自爆被古天樂當眾怒斥半小時

現年38歲的馬賽，自2008年以港姐季軍身分入行後，曾在演藝圈步步高升，星途一片光明。然而，2014年的一場艷照風波卻徹底改寫了她的人生。當時年僅27歲的她，一夜之間形象重挫，不僅遭到公司雪藏，更被負面新聞猛烈追擊，最終選擇離港淡出幕前。日前她接受汪曼玲節目專訪時更自爆，事件爆發後一度被古天樂當眾怒斥半小時，場面震撼，讓她至今難忘。