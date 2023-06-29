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35歲馬賽趁囡囡生日宣布復出 離家拍劇告別全職媽媽：不應該被孩子束縛

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現時35歲的馬賽（現名馬菀迎）自從2019年與圈外男友結婚，隨即誕下女兒Camellia，轉行做全職媽媽之後曾一度轉型做KOL，幾乎絕跡電視框！終於到囡囡4歲生日，馬賽宣布重返幕前，同全職媽媽講再見！

馬賽喺囡囡4歲宣布唔再做全職媽媽。
馬賽喺囡囡4歲宣布唔再做全職媽媽。（圖片來源：[email protected]

馬賽激罕一家三口亮相 宣布復出幕前

馬賽日前在IG分享為囡囡Camellia慶生的相片，更加激罕以一家三口的姿態同框亮相。馬賽除了為女兒準備了《冰雪奇緣》的蛋糕之外，還預備了一份「生日驚喜」，寫道：「我的寶貝Camellia四歲啦！雖然我常常覺得身心疲憊沒有了自我，常常懷念瀟灑獨立說走就走的自由。但我依然還是很愛很愛很愛你，願意為你付出所有…全心意陪伴四年，媽媽即將安心入組拍戲，放個小假，你也要繼續乖乖」！

原來馬賽是為囡囡預祝生日，事關在囡囡生日當日就要出發到南昌大拍劇，她另外又在微博表達了自己的心聲：「現代女性，絕不應該被家庭孩子所束縛，我希望寶貝以後也能活出精彩綻放獨一無二的人生。」

馬賽 女女生日快即要同媽媽講 88!
女女生日快即要同媽媽講 88!（圖片來源：[email protected]
馬賽 女女大個女喇。
女女大個女喇。（圖片來源：[email protected]
馬賽 結婚4年，激罕一家三口示人。
結婚4年，激罕一家三口示人。（圖片來源：微博@馬賽兒Sire）

馬賽返內地洗底重新開始

早年馬賽在香港受負面新聞影響，決心離開無綫返內地生活，2019年1月與圈外內地男友結婚，同年6月在美國誕下女兒Camellia，專心相夫教女外，不時會拍片放上社交網分享生活點滴。而馬賽並未想退出娛樂圈，曾在內地開始活躍起來，又曾轉型做KOL，口齒伶俐的她很快就吸納大批內地粉絲，並建立賢妻良母形象。

馬賽 馬賽無論去到邊都帶住女兒Camellia。
馬賽無論去到邊都帶住女兒Camellia。（圖片來源：微博@馬賽兒Sire）
馬賽 網民覺得近年馬賽愈活愈年輕。
網民覺得近年馬賽愈活愈年輕。（圖片來源：[email protected]

馬賽曾重提過去「黑歷史」 不忿被視作「大陸妹」

早年馬賽曾拍片上載微博，講述當年為何要返內地發展，重提自己過去「黑歷史」，她在片中說：

「是不是在香港被封殺了？為什麼回來內地離開TVB了？我在香港究竟是發生了什麼？為什麼會有以前很多關於我的亂七八糟的新聞？因為我在2016年就回到內地發展，我在香港發展這個人生的旅程已經告一段落，所以我現在不怎麼說起⋯⋯」

她又說，「我看到有些朋友提起以前發生的事，其實有時候看報道，我都覺得，哎，真的好唏噓呀。我覺得那個人（當年的自己）好像跟我自己都沒有太大關係。所以其實我自己的故事，應該我自己最有發言權吧。好慶幸然後我也回到了內地，我也不再懼怕香港媒體的眼光，覺得我是一個『大陸妹』，反正就是可以挺自由的做回自己吧。」

馬賽重提不雅照遭TVB封殺 慶幸北上不再被嗌「大陸妹」
馬賽日前拍片上載微博，重提自己過去「黑歷史」。（圖片來源：微博@馬賽兒Sire）
馬賽重提不雅照遭TVB封殺 慶幸北上不再被嗌「大陸妹」
馬賽回看自己過去的報導覺得好欷歔。（圖片來源：微博@馬賽兒Sire）
馬賽 網友留言。
網友留言。（圖片來源：微博@馬賽兒Sire）
馬賽 網友留言。
網友留言。（圖片來源：微博@馬賽兒Sire）
馬賽 艷舞哭訴
馬賽提及的「往事」是2014年7月被傳媒揭發有跳艷舞片段流出，當時馬賽承認短片中人是自己及已報警，在媒體前哭訴想死，最後仍遭無綫「雪藏」。（圖片來源：新傳媒資料庫）
出事前的馬賽，不乏幕前演出機會，其中在劇集《法外風雲》就曾與王浩信有床上肉搏。
出事前的馬賽，不乏幕前演出機會，其中在劇集《法外風雲》就曾與王浩信有床上肉搏。（圖片來源：新傳媒資料庫）
劇中馬賽飾演王浩信及陳法拉之間的第三者，最後更被敗家仔王浩信強姦。
劇中馬賽飾演王浩信及陳法拉之間的第三者，最後更被敗家仔王浩信侵犯。（圖片來源：新傳媒資料庫）
馬賽重提不雅照遭TVB封殺 慶幸北上不再被嗌「大陸妹」
馬賽（右）與內地製片人汪子琦（左）爆出同性戀情，二人一同歐遊並被拍得於上海攬啜，即被指做「小三」介入汪與Laura（中）的婚姻，令她形象插水即被無綫雪藏。（圖片來源：微博@汪子琦）
當年馬賽在事發後以素顔白恤衫打扮，返回電視城照肺，並由企業傳訊部副總監曾醒明陪同現身見傳媒，期間數度落淚，在旁曾醒明加以安慰，有記者問馬賽是否擔心被無綫解約時，曾生代答︰「現階段暫停手上工作，所講嘅資料會整理交俾各部門，大家商量吓。」
當年馬賽在事發後以素顔白恤衫打扮，返回電視城照肺，並由企業傳訊部副總監曾醒明陪同現身見傳媒，期間數度落淚，在旁曾醒明加以安慰，有記者問馬賽是否擔心被無綫解約時，曾生代答︰「現階段暫停手上工作，所講嘅資料會整理交俾各部門，大家商量吓。」（圖片來源：新傳媒資料庫）
馬賽原名司徒賽兒，係2008年香港小姐季軍，2009年農曆新年的活動，馬賽、高海寧陪同邵逸夫出席。
馬賽原名司徒賽兒，係2008年香港小姐季軍，2009年農曆新年的活動，馬賽、高海寧陪同邵逸夫出席。（圖片來源：新傳媒資料庫）
馬賽係2008年香港小姐季軍，與高海寧同屆，當年遠赴邁亞密海灘取景，搏命打排球⋯⋯
馬賽係2008年香港小姐季軍，與高海寧同屆，當年遠赴邁亞密海灘取景，搏命打排球⋯⋯（圖片來源：新傳媒資料庫）
馬賽出生於重慶市，10歲與家人遷至深圳，2006年她從深圳中學畢業後，到香港修讀香港浸大傳理學院電影電視系，因貌似桂綸鎂，在參選香港小姐時，她曾被稱為「的骰桂綸鎂」。
馬賽出生於重慶市，10歲與家人遷至深圳，2006年她從深圳中學畢業後，到香港修讀香港浸大傳理學院電影電視系，因貌似桂綸鎂，在參選香港小姐時，她曾被稱為「的骰桂綸鎂」。（圖片來源：新傳媒資料庫）
馬賽重提不雅照遭TVB封殺 慶幸北上不再被嗌「大陸妹」
（圖片來源：新傳媒資料庫）
馬賽重提不雅照遭TVB封殺 慶幸北上不再被嗌「大陸妹」
（圖片來源：新傳媒資料庫）

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撰文：東方新地圖片來源：微博@馬賽兒Sire、[email protected]、微博@汪子琦、新傳媒資料庫

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