35歲馬賽趁囡囡生日宣布復出 離家拍劇告別全職媽媽：不應該被孩子束縛
馬賽激罕一家三口亮相 宣布復出幕前
馬賽日前在IG分享為囡囡Camellia慶生的相片，更加激罕以一家三口的姿態同框亮相。馬賽除了為女兒準備了《冰雪奇緣》的蛋糕之外，還預備了一份「生日驚喜」，寫道：「我的寶貝Camellia四歲啦！雖然我常常覺得身心疲憊沒有了自我，常常懷念瀟灑獨立說走就走的自由。但我依然還是很愛很愛很愛你，願意為你付出所有…全心意陪伴四年，媽媽即將安心入組拍戲，放個小假，你也要繼續乖乖」！
原來馬賽是為囡囡預祝生日，事關在囡囡生日當日就要出發到南昌大拍劇，她另外又在微博表達了自己的心聲：「現代女性，絕不應該被家庭孩子所束縛，我希望寶貝以後也能活出精彩綻放獨一無二的人生。」
馬賽返內地洗底重新開始
早年馬賽在香港受負面新聞影響，決心離開無綫返內地生活，2019年1月與圈外內地男友結婚，同年6月在美國誕下女兒Camellia，專心相夫教女外，不時會拍片放上社交網分享生活點滴。而馬賽並未想退出娛樂圈，曾在內地開始活躍起來，又曾轉型做KOL，口齒伶俐的她很快就吸納大批內地粉絲，並建立賢妻良母形象。
馬賽曾重提過去「黑歷史」 不忿被視作「大陸妹」
早年馬賽曾拍片上載微博，講述當年為何要返內地發展，重提自己過去「黑歷史」，她在片中說：
「是不是在香港被封殺了？為什麼回來內地離開TVB了？我在香港究竟是發生了什麼？為什麼會有以前很多關於我的亂七八糟的新聞？因為我在2016年就回到內地發展，我在香港發展這個人生的旅程已經告一段落，所以我現在不怎麼說起⋯⋯」
她又說，「我看到有些朋友提起以前發生的事，其實有時候看報道，我都覺得，哎，真的好唏噓呀。我覺得那個人（當年的自己）好像跟我自己都沒有太大關係。所以其實我自己的故事，應該我自己最有發言權吧。好慶幸然後我也回到了內地，我也不再懼怕香港媒體的眼光，覺得我是一個『大陸妹』，反正就是可以挺自由的做回自己吧。」
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