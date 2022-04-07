34歲馬賽成功轉型做KOL 眼大鼻樑高挺成網民焦點 舊相被掘出土做對照

現時34歲的馬賽於2015年離巢大台後，轉戰內地市場，19年與內地紀姓丈夫結婚後，同年誕下囡囡Camellia 。馬賽重過新生活，更突然在微博改名，宣布重返職場，除拍內地劇外，又學人做KOL，做直播帶貨。成功轉型的馬賽不時拍片教養生，見她保養得宜仲靚過舊時，網民更發現馬賽眼大咗鼻又高咗！
馬賽返內地洗底重新開始
早年馬賽在香港受負面新聞影響，決心離開無綫返內地生活，三年前結婚生女後，馬賽並未想退出娛樂圈，在內地開始活躍起來，除了拍劇，更轉型做KOL，口齒伶俐的她很快就吸納大批內地粉絲，並建立賢妻良母形象。
拍片注重健康生活
馬賽拍的片大部份都是講健康生活，在網上分享美容護膚及調理身體的心得，近日她在微博發放了一段關於治療失眠的視頻，片中她看似素顏上陣，身穿家居服，以一口流利的普通話，講解失眠的成因及改善方法，她拿出自己的養生食材及平時用的枕頭，看來她對失眠好有研究。
五官與當年判若兩人
34歲的馬賽淡素娥媚，無論體態抑或外貌都愈來愈年輕，其皮膚保養甚佳，面頰圓潤飽滿，不過網民就留言到她的雙眼大了，連鼻型亦唔同晒，變得又高又挺，與08年參選港姐和在無綫的模樣，真是判若兩人。
13年因同性緋聞跌落谷底
馬賽是08年港姐季軍，同時亦是當年的最上鏡小姐，當年有「的骰桂綸鎂」之稱，簽約無綫後馬賽備受力捧，曾參演劇集《神探高倫布》、《萬凰之王》、《名媛望族》等，11年勇奪「飛躍進步女藝員」。可惜13年馬賽與內地女製片人汪子琦傳出緋聞，後來有周刊揭發她與汪子琦熱吻，又捲入艷舞照風波，令她形象插水，馬賽被雪藏多時，最後約滿黯然離開無綫。
馬賽舊照出土
馬賽三度改名 杭州參演網絡劇再出發
作為幸福人妻兼媽媽的馬賽，在微博改名為「馬菀迎」，原來已經是她第三度改名。原名司馬賽兒的馬賽，08年時以馬賽參選香港小姐，直到14年的艷舞風波後、停工一排後宣佈以原名司馬賽兒重新出發。現時再時改名「馬菀迎」，相信是為了重新在內地發展改名。
馬賽婚後定居北京專心湊女
馬賽自19年1月與圈外內地男友結婚，同年6月在美國誕下女兒Camellia，專心相夫教女外，不時會拍片放上社交網分享生活點滴。前年馬賽拍片上載微博，重提自己過去「黑歷史」，重話回看自己過去的報導覺得好欷歔，又表示慶幸北上發展後唔使再被叫「大陸妹」。現時馬賽一家三口定居北京，囡囡已三歲大，做賢妻專心湊女。
馬賽曾重提過去「黑歷史」
前年馬賽拍片上載微博，講述當年為何要返內地發展，重提自己過去「黑歷史」，她在片中說：
「是不是在香港被封殺了？為什麼回來內地離開TVB了？我在香港究竟是發生了什麼？為什麼會有以前很多關於我的亂七八糟的新聞？因為我在2016年就回到內地發展，我在香港發展這個人生的旅程已經告一段落，所以我現在不怎麼說起⋯⋯」
雖然馬賽指自己在2016年就回到內地發展，但仍然落力宣傳早在14、15年期間拍攝的香港電影《七人樂隊》：
馬賽不忿被視作「大陸妹」
她又說，「我看到有些朋友提起以前發生的事，其實有時候看報道，我都覺得，哎，真的好唏噓呀。我覺得那個人（當年的自己）好像跟我自己都沒有太大關係。所以其實我自己的故事，應該我自己最有發言權吧。好慶幸然後我也回到了內地，我也不再懼怕香港媒體的眼光，覺得我是一個『大陸妹』，反正就是可以挺自由的做回自己吧。」
2019年1月結婚
33歲馬賽去年1月喺個人社交網宣布已婚，同時晒出幾張張同老公嘅甜蜜合照，令老公個樣曝光！