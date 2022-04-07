34歲馬賽成功轉型做KOL 眼大鼻樑高挺成網民焦點 舊相被掘出土做對照

現時34歲的馬賽於2015年離巢大台後，轉戰內地市場，19年與內地紀姓丈夫結婚後，同年誕下囡囡Camellia 。馬賽重過新生活，更突然在微博改名，宣布重返職場，除拍內地劇外，又學人做KOL，做直播帶貨。成功轉型的馬賽不時拍片教養生，見她保養得宜仲靚過舊時，網民更發現馬賽眼大咗鼻又高咗！