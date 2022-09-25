嘩鬼無敵獎門人 | 馬蹄露化身瑪麗蓮夢露惹笑料 首回應撞樣姚焯菲
馬蹄露上《獎門人》化身瑪麗蓮夢露
今年54歲的馬蹄露早前上《嘩鬼無敵獎門人》化身為瑪麗蓮夢露，一身白裙加上瑪麗蓮夢露的經典髮型，令馬蹄露在一眾藝人中最為突出。向來表情多多、性格鬼馬的馬蹄露在錄影時使盡渾身解數連放笑彈，令一眾在場觀眾看得非常開心。
馬蹄露被讚年輕時激似Chantel
此外，馬蹄露唱《飄雪》的影片最近突然爆紅，引來不少網民留言大讚馬蹄露年輕的時候「人靚聲甜」、「比現在的網紅好看多了」、「這顏值放到現在秒殺一切女星」等等。不少網民都指她撞樣Chantel姚焯菲，馬蹄露對此表示非常開心，同時亦大讚姚焯菲非常甜美「30年前嗰個MV的確係有少少似」，自己亦很喜歡她。
直言希望回TVB拍劇
在接受訪問時，馬蹄露表示雖然近年轉戰內地市場，但依然渴望能夠在TVB拍劇。與「獎門人」曾志偉老友鬼鬼的馬蹄露，在訪問中直言自己有向獎門人提及過自己想回TVB拍劇一事，希望TVB的監製們會記得自己，邀請自己回TVB拍劇。
近年進軍內地市場狂拍抖音
馬蹄露近年轉攻內地巿場，除了直播帶貨之外，與其它北上藝人一樣，馬蹄露亦進軍抖音平台。馬蹄露為了吸引更多粉絲，經常拍攝抖音短片娛樂網友，早前更刻意打扮年輕，再配以超強濾鏡，自言自語地說：「我錄抖音就是為了證明我還年輕，我今年28歲。」及後她仍然不能衝破自己的心理關口，改口風：「38歲……哎喲我的媽，不錄了」，非常搞笑！
馬蹄露在2015獲提名「最佳女配角」
渴望回TVB拍戲的馬蹄露演技精湛，一些巴辣騎呢搞笑角色通通難不到她，而且非常受觀眾喜愛，算是有觀眾緣。馬蹄露在《萬千星輝頒獎典禮2015》中憑《鬼同你OT》劇飾演的馬美貞「馬尾精」角逐最佳女配角時，頒獎禮當日她罕有地以Deep V裙示人。雖然她不像其他女星般性感，但一樣獲網友大讚型格、有個性！
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