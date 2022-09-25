嘩鬼無敵獎門人 | 馬蹄露化身瑪麗蓮夢露惹笑料 首回應撞樣姚焯菲

近日梁思浩、關寶慧和馬蹄露等一班藝人齊齊扮鬼扮馬現身於TVB節目《嘩鬼無敵獎門人》。其中久違於TVB節目的馬蹄露打扮成瑪麗蓮夢露，造型非常吸睛。在接受訪問時，馬蹄露表示希望監製能夠記得自己，讓自己回TVB拍劇。