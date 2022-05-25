馬蹄露30年前唱《飄雪》片段出土 竟然被指撞樣一位出名樣靚女星？

講到馬蹄露，大家最記得的一定是她在《真情》入面飾演的「May May」一角，但原來她是參加新秀歌唱大賽出身，近日亞視就在抖音分享了一段她昔日在其節目上，獻唱陳慧嫻首本名曲《飄雪》的影片，當年只得24歲的馬蹄露，除了獲網民大讚人靚聲甜外，竟然仲被指撞樣一位出名樣靚身材正的人氣女星！