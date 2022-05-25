馬蹄露30年前唱《飄雪》片段出土 竟然被指撞樣一位出名樣靚女星？
馬蹄露 獲讚年輕時人靚聲甜
這段馬蹄露唱《飄雪》的影片，出自亞視1992年的節目《群星過哂界》，馬蹄露本人亦有在社交網轉發這段影片，表示：「相當值得我留念及分享，（當年）我是那麼青春。」引來不少網民留言大讚馬蹄露年輕的時候「人靚聲甜」、「比現在的網紅好看多了」、「這顏值放到現在秒殺一切女星」等等，更有多個網民指她撞樣周秀娜，指她「成個周秀娜咁」、「一開始像周秀娜」等！
強調當年為現場錄音 無夾口型
亦有網民指馬蹄露某個角度激似趙薇、黎瑞恩、邵音音等女星，而一向被指貌似馬蹄露的姚焯菲，更被網民指激似後生版的馬蹄露。馬蹄露在抖音上都有一一以emoji回應這些網民的留言，對於有網民質疑她的唱功，認為她當年上節目時，是預先錄好歌後才再夾口型錄影，馬蹄露亦親自落場回答：「這是現場錄音的，我才是當事人，亞視那裡來資源要我去先錄音再夾口型吖！」
馬蹄露亦曾在TVB獻唱《願君心記取》：
重溫馬蹄露玩抖音拍片：證明我還年輕，我今年28歲
近年進軍內地巿場的馬蹄露，不時就會拍攝抖音短片娛樂網友，早前更刻意打扮年輕，再配以超強濾鏡，自言自語地說：「我錄抖音就是為了證明我還年輕，我今年28歲。」及後她仍然不能衝破自己的心理關口，改口風：「38歲……哎喲我的媽，不錄了」，非常搞笑！
網民見馬蹄露嚇親：面對現實
網民見到自稱28歲的馬蹄露都表示十分驚嚇，當中不少人更忍不住留言批評，「佢好努力瞪大對眼，可惜徒勞無功 」、「佢28歲 我咪得8歲」、「佢成日講野都合埋眼，好唔尊重人」、「做人踏實啲，面對現實」、「”28對”都到啦」、「唔好嚇我喎，我都就快30啦喎，仲要講緊係細細個我一舊飯嗰陣時睇佢喎」、「以前細個覺得佢好慘，成日俾人笑；大個終於明白，咩叫相由心生！」，「遲D去黃大仙上頭註香，代替某人」。
馬蹄露真正的30歲芳華年代
馬蹄露（原名：梁穎顏）於1989年香港商業二台正式出道，之後亦有為香港電台電視部拍攝過電視節目，例如《性本善》及一些教育電視節目，反後認識到曾志偉，更隨他參與過亞視節目《曾志偉騷足一晚》。直至1996年，再靠曾志偉薦加入無綫電視，1997年後期加入情境喜劇《真情》劇組，飾演刁蠻大小姐「May May」，演出大獲好評，更將馬蹄露的知名度推往更高峰，當時馬蹄露正值30歲。
馬蹄露48歲拍攝半裸影寫真
誰說影寫真是𡃁模的專利？數年前48歲的馬蹄露受中國郵政邀請，半裸性感影相出Postcard，由攝影師Daphne Chan操刀，大曬31A骨感美。雖然馬蹄露沒有豐滿的身材，但仍拍得很性感。
馬蹄露在2015獲提名「最佳女配角」
一些巴辣騎呢搞笑角色通通難不到她，而且非常受觀眾喜愛，算是有觀眾緣。馬蹄露在《萬千星輝頒獎典禮2015》中憑《鬼同你OT》劇飾演的馬美貞「馬尾精」角逐最佳女配角時，頒獎禮當日她罕有地以Deep V裙示人。雖然她不像其他女星般性感，但一樣獲網友大讚型格、有個性！