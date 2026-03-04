58歲馬蹄露北上發展轉型做KOL 容貌大變遭網民質疑醫美加工過度

58歲TVB「第一醜女」馬蹄露近年轉戰內地市場做KOL大獲成功，但最新發布的影片卻引起網民激烈討論！向來以刁蠻大小姐「May May」形象深入人心的她，竟然容貌出現驚人變化，標誌性尖下巴消失變成圓潤闊臉，令網民質疑「加工過度」兼懷疑接受醫美療程。這位曾經憑《真情》創下270萬收視神話的實力派演員，如今轉型網紅後的「變臉」疑雲，正好反映娛樂圈對顏值的極度焦慮！