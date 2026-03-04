58歲馬蹄露北上發展轉型做KOL 容貌大變遭網民質疑醫美加工過度
馬蹄露《真情》May May角色成經典 奪「最厭惡角色演繹大獎」創歷史
馬蹄露於1996年經曾志偉引薦加入無綫，翌年在長壽劇《真情》中飾演刁蠻大小姐「May May」一角，潑辣形象瞬間俘虜觀眾。當中「May May」跳樓自殺的第666集更成為全劇最高收視，吸引接近270萬觀眾收看，最高收視達42點，平均收視率40點，打破當時戲劇及處境劇的最高收視紀錄。馬蹄露更憑此角色在1997年《萬千星輝賀台慶》奪得「最厭惡角色演繹大獎」，成為唯一得主，因為自此之後TVB就再沒有頒發此獎項，足見其演技之出色。
街頭遭路人辱罵「樣衰黑人憎」 醜角形象帶來心理壓力
入行多年來，馬蹄露經常出演醜角和八婆等不討好角色，令其「第一醜女」形象深入民心。然而，這個標籤也為她帶來不少困擾，她曾透露在街上被路人指罵「樣衰」、「黑人憎」，甚至有人說「看到我眼睛會刺痛」等負面評價，讓她感到極大壓力。這些經歷反映出娛樂圈對外貌的刻板印象，以及觀眾將角色與演員本人混淆的現象，對藝人的心理健康造成不良影響。
轉戰內地市場做網紅 美顏濾鏡用到盡引爭議
隨著年紀增長，馬蹄露近年鮮少拍劇，選擇轉向內地市場發展，成功轉型做網紅直播帶貨及分享生活點滴，吸引不少粉絲關注。不過，她每次拍片都會使用超重手美顏濾鏡，導致容貌經常變化莫測，甚至有網民指她撞樣邵音音。最近發布的影片更令網民震驚，發現她的標誌性尖下巴完全消失，轉為圓潤闊臉，外貌變化之大令人難以辨認，引起「變臉」疑雲。
網民質疑醫美加工過度 容貌變化引發熱烈討論
馬蹄露最新影片曝光後，網民紛紛留言質疑她接受過醫美療程，認為「加工過度」。有網民表示「完全認唔出係佢」、「個樣變晒」、「係咪做咗好多嘢」等評論，亦有人猜測她是否剛完成某些醫美項目。這些討論反映出現今社會對網紅和藝人外貌的高度關注，以及對「自然美」與「人工美」的激烈辯論。馬蹄露的轉變正好成為娛樂圈顏值焦慮的典型例子，顯示即使是以演技見長的實力派演員，在網紅時代也難逃外貌壓力。
馬蹄露真正30歲芳華年代
馬蹄露（原名：梁穎顏）於1989年香港商業二台正式出道，之後亦有為香港電台電視部拍攝過電視節目，例如《性本善》及一些教育電視節目，反後認識到曾志偉，更隨他參與過亞視節目《曾志偉騷足一晚》。直至1996年，再靠曾志偉薦加入無綫電視，1997年後期加入情境喜劇《真情》劇組，飾演刁蠻大小姐「May May」，演出大獲好評，更將馬蹄露的知名度推往更高峰，當時馬蹄露正值30歲。
馬蹄露48歲拍攝半裸影寫真
誰說影寫真是𡃁模的專利？數年前48歲的馬蹄露受中國郵政邀請，半裸性感影相出Postcard，由攝影師Daphne Chan操刀，大曬31A骨感美。雖然馬蹄露沒有豐滿的身材，但仍拍得很性感。
馬蹄露在2015獲提名「最佳女配角」
一些巴辣騎呢搞笑角色通通難不到她，而且非常受觀眾喜愛，算是有觀眾緣。馬蹄露在《萬千星輝頒獎典禮2015》中憑《鬼同你OT》劇飾演的馬美貞「馬尾精」角逐最佳女配角時，頒獎禮當日她罕有地以Deep V裙示人。雖然她不像其他女星般性感，但一樣獲網友大讚型格、有個性！