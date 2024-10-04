西沙路牛隻慘被撞死 涉事的士司機為「神仙B」 網友洗版怒斥：點揸車？

昨晚（3日），一輛的士在新界馬鞍山西沙路行駛期間，發生了一宗交通慘劇，一隻牛被撞至重傷，最終不幸死亡。事故中，牛的頸帶被撞斷，而的士的前部受到嚴重損壞。現場目擊者描述，受傷的牛在馬路中央痛苦掙扎，不斷流血，情況令人鼻酸。這宗悲慘事故中，警方拘捕涉事61歲姓蔡的士司機，有指他就是在電影《三五成群》中飾演「神仙B」的蔡堅成，這也是他近年來第二次在西沙路發生車禍。

