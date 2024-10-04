西沙路牛隻慘被撞死 涉事的士司機為「神仙B」 網友洗版怒斥：點揸車？
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昨晚（3日），一輛的士在新界馬鞍山西沙路行駛期間，發生了一宗交通慘劇，一隻牛被撞至重傷，最終不幸死亡。事故中，牛的頸帶被撞斷，而的士的前部受到嚴重損壞。現場目擊者描述，受傷的牛在馬路中央痛苦掙扎，不斷流血，情況令人鼻酸。這宗悲慘事故中，警方拘捕涉事61歲姓蔡的士司機，有指他就是在電影《三五成群》中飾演「神仙B」的蔡堅成，這也是他近年來第二次在西沙路發生車禍。
馬鞍山西沙路悲劇
據報導，蔡堅成當晚駕駛的士沿西沙路行駛，不幸直撞橫過馬路的牛隻。事發時，牛隻突然從路邊衝出，蔡司機未能及時停車，導致這起悲劇。事故發生後，蔡堅成和乘客均無受傷。
「神仙B」演藝與現實生活
這宗悲慘事故中，警方拘捕涉事61歲姓蔡的士司機，有指他就是在電影《三五成群》中飾演「神仙B」的蔡堅成，這也是他近年來第二次在西沙路發生車禍。
蔡堅成以「神仙B」一角在電影《三五成群》獲得知名度，該角色是一名黑幫頭目，因一次意外而性格大變。「神仙B」與「大王」之間的對話「俊？邊X度俊呀？」成為了網絡熱話。蔡堅成在接受訪問時提到，為了讓角色更加逼真，他在拍攝時加入了不少粗口。
網友極痛心：點揸車？咁大隻牛都睇唔到
網友對於這次慘劇相當痛心：「點揸車？咁大隻牛都睇唔到」、「而家真係大把人識你」、「隻牛咁大隻都睇唔到，配眼鏡啦」、「真牛B」、「以前就話睇唔到阿俊，而家話話睇唔到阿牛」
蔡堅成2年前亦試過炒車
由於近年來電影行業的工作機會減少，蔡堅成轉行成為的士司機。不過，他偶爾仍會參與影視行業的工作。此外，這不是蔡堅成第一次在西沙路發生車禍。2022年8月，他駕駛的士時也曾在此路段被一輛Tesla私家車迎頭撞到，當時他僅感到胸部疼痛，幸未受重傷。
牛隻「家慈」背景
事故中不幸遇難的牛牛名叫「家慈」，是一隻3至4歲的公牛，原本與其他牛群在輋下村生活。據悉，「家慈」可能因為與其他牛隻發生衝突，而獨自走到西澳村和泥湧村。不幸的是，它在試圖返回輋下村時發生了這起悲劇。
圖片來源：TVB、《三五成群》、HEBEFACE@YouTube