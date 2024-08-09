馬龍巴黎奧運隊友「神還原」小學生訪問 網民：怪不得咁眼熟

在最近的一場比賽中，中國男子乒乓球隊成功擊敗法國隊。賽後隊員王楚欽、樊振東和馬龍接受了香港媒體的訪問。在訪問過程中，馬龍認真地回答記者的問題，而王楚欽和樊振東則在一旁顯得相對輕鬆，王楚欽與樊振東站在後面的鬼馬行為，不禁令網友想起7月時升中男生獲派名校超官腔發言！

