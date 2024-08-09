馬龍巴黎奧運隊友「神還原」小學生訪問 網民：怪不得咁眼熟
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在最近的一場比賽中，中國男子乒乓球隊成功擊敗法國隊。賽後隊員王楚欽、樊振東和馬龍接受了香港媒體的訪問。在訪問過程中，馬龍認真地回答記者的問題，而王楚欽和樊振東則在一旁顯得相對輕鬆，王楚欽與樊振東站在後面的鬼馬行為，不禁令網友想起7月時升中男生獲派名校超官腔發言！
馬龍隊友訪問期間表情多多
王楚欽在訪問中顯得特別活潑，不時地整理髮型和做出滑稽的表情，讓現場氣氛輕鬆。當法國隊的選手經過時，他們友好地與對方打招呼。樊振東則不時地做伸展動作，顯示出一絲無聊。當馬龍請樊振東發言時，樊振東卻推辭並請馬龍繼續，兩人相視而笑，非常搞鬼。
馬龍拒絕英文訪問全場爆笑
訪問本應在馬龍的發言後結束，但當他們準備離開時，一位英語記者提出了額外的問題。幸運的是，馬龍以不懂英語為由婉拒了進一步的提問，使得訪問在一片笑聲中結束。
網民：「神還原」小學生訪問
不少網民看到馬龍和其隊友的訪問，都想起7月時升中男生獲派名校超官腔訪問。當時，就讀「油蔴地天主教小學（海泓道）」的陳同學受訪時，他大方分享了自己的讀書心得，原來他自小學五年級起便每星期補習五天，「一放學就馬上去補習」。此外，他也會參加各種課外活動，努力提升自己。
身後等待受訪的兩位同學一直聽著陳同學的發言， 二人一聽到他天天放學趕去補習馬上有頗大的反應， 右面的同學疑似在忍笑， 至於左面的同學更驚訝得「擘大個口得個窿」。
升中派位｜陳同學爆出12字金句 「準皇仁仔」即「O嘴」
陳同學續說，他認為自己的努力得到了回報，也不覺得過程好辛苦，
「若說辛苦就覺得談不上，因為我覺得讀書是我的本份。」
當他說完「我覺得讀書是我的本份」這12字後，站在他身後的兩名同學再度露出超驚訝和偷笑的表情； 尤其畫面中最左面的男同學， 更是「擘大個口得個窿」， 報導指他的派位結果為「皇仁書院」。
圖片來源：微博圖片、截圖@now新聞台