馮允謙2024紅館演唱會開鑼Marf驚喜現身合唱 （附完整歌單）
演唱會開場與擔憂分享
馮允謙以《尋找隱世巨聲》和《A New Day》作為開場曲目。在演出中，他脫下外套，展示了精湛的舞技。「我好驚啲飛賣得唔好，好驚夠唔夠新作品俾大家聽，我上年到依家就好努力寫咗10隻新作品！」馮允謙分享了他對於演唱會的擔憂和努力。他還提到選擇在星期三開演唱會的原因，希望觀眾能夠享受假期。
舞台上互動與表演
在演唱會上，馮允謙不僅展示了他的歌唱才華，還大秀舞技，並與舞者進行了貼身舞蹈，引得觀眾尖叫。他將觀眾分成兩批，引導他們哼出旋律，然後演唱了《思念即地獄》。
Marf性感驚喜演出
特別嘉賓Marf上台與馮允謙合唱《All That I Want》，她的性感表演成為焦點。馮允謙表示非常欣賞Marf的才華，並透露他為Marf創作的新歌《心好細》是兩年前完成的。儘管觀眾期待Marf即場演唱新歌，她卻選擇退場，讓馮允謙繼續演出。
透過音樂表達內心世界
馮允謙在演唱會中表達了對觀眾的感激之情，並分享了他對未來不確定性的感受。他希望透過這些歌曲與觀眾分享他的內心世界，並希望這些作品能成為觀眾生活的「the SOUNDTRACK of LIFE」。
9/10 馮允謙2024紅館演唱會歌單:
1. 尋找隱世巨聲
2. A New Day
3. 入場人士注意
4. 聲音導航
5. 報復式浪
6. Feeling Good
7. Me and the Moon
8. Life is the answer
9. 無理取樂
10. 因愛之罪名
11. Blinding Lights
12. Full Moon Party
13. Seven
14. Preciously Mine
15. 冬日寂寞考
16. 思念即地獄
17. 在愛面前投降
18. JAY FUNG儀態訓練學院
19. 約齊靈魂在墳墓開生日派對
20. 開始倒數
21. 地球來的人
22. 山旮旯
23. All that I want（嘉賓：Marf）
24. 收到收到
25. 愛斯基摩人之吻
26. 給你幸福 所以幸福
27. 會再見的
28. Freakin’ Nightmare
29. 遠在眼前
30. 一步一悔過
31. 給缺席的人唱首歌
32. 在最好的時間做最好的你