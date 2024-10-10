馮允謙2024紅館演唱會開鑼Marf驚喜現身合唱 （附完整歌單）

馮允謙（Jay）的第二次紅館演唱會《the SOUNDTRACK of my LIFE 馮允謙演唱會2024》於2024年9月9日正式開始，此次演唱會共有三場表演。在首場表演中，不僅有眾多名人如鄭伊健、ANSONSONBEAN等明星到場支持，還有Marf作為特別嘉賓驚喜現身。

