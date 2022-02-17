馮允謙MV奉指床上亂摷 《膠戰》Hillary：每次Cut機都要執一次

《膠戰》Hillary劉沛蘅曝光率高，參與《家族榮耀》外，近日又為馮允謙（Jay Fung）新歌《報復式浪漫》擔任MV女主角，攞正牌瘋狂放閃，馮允謙在床上奉旨亂摷Hillary，又狂講百句I Love You示愛，鏡頭前後打情罵俏﹗