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馮天蔓答應男友求婚鑽戒閃爆耀眼 「翻版徐子珊」前年誤Po照片成熱話

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有「翻版徐子珊」之稱的的馮天蔓在IG人氣愈來愈高，演過ViuTV《詭探前傳》、拍過廣告，被指激似徐子珊而在成為新晉IG女神，前年馮天蔓在即時動態貼出一張上身光脫脫的照片，即使秒刪卻被網民cap圖一時成為熱話。

馮天蔓5月20日答應求婚 鑽戒閃爆耀眼

「照片流出」事隔兩年，馮天蔓在特別的日子被求婚，她的男朋友於5月20日奉上鮮花及鑽石戒指，成功奪得美人歸；其後馮天蔓更新IG，直擊自己過大禮，相片中除了看到她滿身金器外，亦可以看到有無敵海景的家居。

馮天蔓 結婚 翻版徐子珊 plt 馮天蔓 馮天蔓5月20日答應求婚。
馮天蔓5月20日答應求婚。（圖片來源：[email protected]
馮天蔓 結婚 翻版徐子珊 plt 馮天蔓 馮天蔓開心分享。
馮天蔓開心分享。（圖片來源：[email protected]
馮天蔓 結婚 翻版徐子珊 plt 馮天蔓 答應求婚後心情大靚，分享在灣仔食Brunch的靚相。
答應求婚後心情大靚，分享在灣仔食Brunch的靚相。（圖片來源：[email protected]
馮天蔓 結婚 翻版徐子珊 plt 馮天蔓 馮天蔓過大禮無敵海景愛巢曝光！
馮天蔓過大禮無敵海景愛巢曝光！（圖片來源：[email protected]
馮天蔓 結婚 翻版徐子珊 plt 馮天蔓 上月被求婚，今個月過大禮。
上月被求婚，今個月過大禮。（圖片來源：[email protected]
馮天蔓 結婚 翻版徐子珊 plt 馮天蔓 大大售求婚戒指！
大大售求婚戒指！（圖片來源：[email protected]
馮天蔓 結婚 翻版徐子珊 plt 馮天蔓 「所有的最好，都不如剛剛好♡」
「所有的最好，都不如剛剛好♡」（圖片來源：[email protected]

經典事件： 馮天蔓疑似手誤出Po

馮天蔓（Natalie）在IG人氣漸高，前年已擁5.1萬followers（編按：如今已有8萬追蹤者），長髮大眼厚嘴唇的馮天蔓，被指激似徐子珊，曾在ViuTV《詭探前傳》演過鄭少秋學生，人氣高企，係新一代IG女神，馮天蔓定期更新社交網保人氣，不過今日她在即時動態貼出一張躺在床上的，手托頭單眼的，角度只影到上半身，不過相片出po後不久，已被她即時刪除，但已被網民cap圖並於網上瘋傳，似是錯手出po﹗

馮天蔓 結婚 翻版徐子珊 plt 22歲的馮天蔓青春無敵，五官激似前港姐冠軍徐子珊。
22歲的馮天蔓青春無敵，五官激似前港姐冠軍徐子珊。
馮天蔓 結婚 翻版徐子珊 plt 馮天蔓 正版徐子珊已退出娛樂圈。
正版徐子珊已退出娛樂圈。

馮天蔓 結婚 翻版徐子珊 plt 22歲馮天蔓po秒刪 「翻版徐子珊」變IG女神

浸大風頭躉

22歲的馮天蔓熱愛運動，擅長體操，在浸大就讀傳理系時已是風頭躉，在17參加「Here To Create Fitness Base」中更被委任為大使之一。馮天蔓近年愛上瑜伽有意成為瑜伽導師。 馮天蔓 結婚 翻版徐子珊 plt 22歲馮天蔓po秒刪 「翻版徐子珊」變IG女神

水著停不了。

馮天蔓 結婚 翻版徐子珊 plt 馮天蔓上圍豐滿，在IG不介意騷身材。
馮天蔓上圍豐滿，在IG不介意騷身材。
馮天蔓 結婚 翻版徐子珊 plt 22歲馮天蔓po秒刪 「翻版徐子珊」變IG女神
馮天蔓熱愛戶外活動，不時晒水著﹗
馮天蔓 結婚 翻版徐子珊 plt 22歲馮天蔓po秒刪 「翻版徐子珊」變IG女神
馮天蔓唔介意公開有男朋友，日前貼出在馬場的甜蜜合照。
馮天蔓 結婚 翻版徐子珊 plt 馮天蔓拍過蒸餾水廣告，一見自己廣告在港鐵出現便自拍。
馮天蔓拍過蒸餾水廣告，一見自己廣告在港鐵出現便自拍。
馮天蔓 結婚 翻版徐子珊 plt 馮天蔓繼續同自己廣告合照。
馮天蔓繼續同自己廣告合照。

圖片來源：馮天蔓IG

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