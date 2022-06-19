馮天蔓答應男友求婚鑽戒閃爆耀眼 「翻版徐子珊」前年誤Po照片成熱話

有「翻版徐子珊」之稱的的馮天蔓在IG人氣愈來愈高，演過ViuTV《詭探前傳》、拍過廣告，被指激似徐子珊而在成為新晉IG女神，前年馮天蔓在即時動態貼出一張上身光脫脫的照片，即使秒刪卻被網民cap圖一時成為熱話。