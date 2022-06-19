馮天蔓答應男友求婚鑽戒閃爆耀眼 「翻版徐子珊」前年誤Po照片成熱話
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有「翻版徐子珊」之稱的的馮天蔓在IG人氣愈來愈高，演過ViuTV《詭探前傳》、拍過廣告，被指激似徐子珊而在成為新晉IG女神，前年馮天蔓在即時動態貼出一張上身光脫脫的照片，即使秒刪卻被網民cap圖一時成為熱話。
馮天蔓5月20日答應求婚 鑽戒閃爆耀眼
「照片流出」事隔兩年，馮天蔓在特別的日子被求婚，她的男朋友於5月20日奉上鮮花及鑽石戒指，成功奪得美人歸；其後馮天蔓更新IG，直擊自己過大禮，相片中除了看到她滿身金器外，亦可以看到有無敵海景的家居。
經典事件： 馮天蔓疑似手誤出Po
馮天蔓（Natalie）在IG人氣漸高，前年已擁5.1萬followers（編按：如今已有8萬追蹤者），長髮大眼厚嘴唇的馮天蔓，被指激似徐子珊，曾在ViuTV《詭探前傳》演過鄭少秋學生，人氣高企，係新一代IG女神，馮天蔓定期更新社交網保人氣，不過今日她在即時動態貼出一張躺在床上的，手托頭單眼的，角度只影到上半身，不過相片出po後不久，已被她即時刪除，但已被網民cap圖並於網上瘋傳，似是錯手出po﹗
浸大風頭躉
22歲的馮天蔓熱愛運動，擅長體操，在浸大就讀傳理系時已是風頭躉，在17參加「Here To Create Fitness Base」中更被委任為大使之一。馮天蔓近年愛上瑜伽有意成為瑜伽導師。
水著停不了。