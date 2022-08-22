海女日記｜馮寶欣揭鏡頭拍攝背後絕密花絮 上水一刻先至係最崩潰！

由ViuTV製作的《海女日記》將於上個星期日（8/21）晚上八點播放，由沈殷怡（ Shirley）、馮寶欣（ Po Yan）、葉巧琳（Mischa）擔任主持，並在節目中與大海玩遊戲，昨晚播出第一集後反應良好，網民大讚好睇，主持之一的馮寶欣隨即同網民互動，更大爆海女日記的各種拍攝秘聞！