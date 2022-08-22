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海女日記｜馮寶欣揭鏡頭拍攝背後絕密花絮 上水一刻先至係最崩潰！

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由ViuTV製作的《海女日記》將於上個星期日（8/21）晚上八點播放，由沈殷怡（ Shirley）、馮寶欣（ Po Yan）、葉巧琳（Mischa）擔任主持，並在節目中與大海玩遊戲，昨晚播出第一集後反應良好，網民大讚好睇，主持之一的馮寶欣隨即同網民互動，更大爆海女日記的各種拍攝秘聞！

馮寶欣 紅色比堅尼火辣登場！
紅色比堅尼火辣登場！（圖片來源：[email protected]
馮寶欣 寶欣由水面影到水底完全冇得休息
寶欣由水面影到水底完全冇得休息（圖片來源：[email protected]
馮寶欣 好靈活呀！
好靈活呀！（圖片來源：[email protected]

拍一集要三日過程艱辛

曾經是ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》季軍，現時31歲的馮寶欣在自己的IG透露，第一集用3日時間拍攝，出海當日由早上的5點直到晚上10點才收工，海面大風大浪，不停上水落水，落水要閉氣Freedive（自由潛水），上水就訪問嘉賓，瞓得2-3個鐘嘅寶欣直言挑戰人體極限，體力用到長期覺肚餓！但最慘係，個頭同妝浸完海水就徹底崩潰，毫無造型可言。雖然大感辛苦，但能夠接觸到好多潛水界名人，馮寶欣大讚值得。

網民睇到瘋狂尖叫

節目出街後，觀眾大讚寶欣聲音夠尖夠靚，也很有睇頭，不少網民在寶欣的IG留言表示，見到寶欣潛水，自己都想學下。

馮寶欣
（圖片來源：Faceboo留言截圖）
馮寶欣
（圖片來源：圖片來源：Faceboo留言截圖）

海女日記逢周日出街

夏日炎炎，最啱水上活動，由身形標青的沈殷怡（ Shirley）、馮寶欣（Po Yan）和葉巧琳（Mischa）主持的ViuTV新節目《海女日記》，已於星期日（21/8）晚上8點播第一集，三位靚女以水着上陣，玩潛水、滑水等，令觀眾非常賞心悅目！

馮寶欣 沈殷怡在《海女日記》水着上陣，大派福利。
沈殷怡在《海女日記》水着上陣，大派福利。（圖片來源：《海女日記》宣傳片）
馮寶欣主持的ViuTV新節目《海女日記》，將於今個星期日21/8）晚上8點播映。
馮寶欣主持的ViuTV新節目《海女日記》，已經播出第一集。（圖片來源：《海女日記》宣傳片）

《海女日記》主持水着預告片精采

MIRROR紅館演唱會於上月28日發生嚴重事故，受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在深切治療部留醫。事故發生後，ViuTV所有平台停止更新，就連節目的宣傳活動亦暫停。直到今個月8日，ViuTV facebook終更換了置頂的Cover Photo，並為星期一至星期五晚上播出的節目宣傳，而ViuTV 18/8亦在facebook上載新節目《海女日記》的預告片。

馮寶欣 海女日記 主持們在節目玩水上活動，為觀眾眼睛消消暑。
主持們在節目玩水上活動，為觀眾眼睛消消暑。（圖片來源：《海女日記》宣傳片）
海女日記 沈殷怡、馮寶欣及葉巧琳在節目中參與不同的水上活動，如滑水。
沈殷怡、馮寶欣及葉巧琳在節目中參與不同的水上活動，如滑水。（圖片來源：《海女日記》宣傳片）

《海女日記》美女水上活動派福利

ViuTV新節目《海女日記》，由沈殷怡、馮寶欣及葉巧琳擔任主持，並在節目中與大海玩遊戲，參與不同的水上活動，如潛水、滑水等，三位美女主持更會以水着上陣，相信屆時一眾網民必定能大飽眼福。

馮寶欣 海女日記 眾主持穿比堅尼玩遊戲，單睇預告片都期待！
眾主持穿比堅尼玩遊戲，單睇預告片都期待！（圖片來源：《海女日記》宣傳片）

《海女日記》女主持

1. 沈殷怡最like Jeremy

ViuTV女神沈殷怡現年28歲，資料顯示她已考獲8級鋼琴及5級單簧管，音樂造詣豐富，不過網民尤其欣賞她的fit爆身形，她早前接受網上節目《絲打圍爐》訪問，被主持蝦頭楊詩敏問到「圈中最為吸引你的異性朋友」時，沈殷怡即時春心蕩漾：「我好想講MIRROR嘅Jeremy（李駿傑），我覺得好正。」坦言就算他不是行大隻男路線一樣咁愛他！

馮寶欣 海女日記 沈殷怡
ViuTV女神沈殷怡現年28歲，音樂造詣豐富，不過網民尤其欣賞她的fit爆身形。（圖片來源：《海女日記》宣傳片）

即睇沈殷怡靚相：

2. 馮寶欣膺口罩小姐季軍

另一主持馮寶欣現年31歲，曾做幼稚園教師兩年半，2016年開始任Vlogger，網上拍影片公開分享玩樂資訊，2021年參選ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》，代號「細細粒」獲季軍。得獎後，她獲得了做綜藝節目及真人騷的機會，她表示能從中練習到急才和反應，過程中亦令她不停長知識。

海女日記 馮寶欣
馮寶欣現年31歲，曾做幼稚園教師兩年半。（圖片來源：《海女日記》宣傳片）
海女日記 馮寶欣2021年參選ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》，代號「細細粒」獲季軍。
馮寶欣2021年參選ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》，代號「細細粒」獲季軍。（圖片來源：[email protected]
海女日記 馮寶欣獲得了做綜藝節目及真人騷的機會，她表示能從中練習到急才和反應。
馮寶欣獲得了做綜藝節目及真人騷的機會，她表示能從中練習到急才和反應。（圖片來源：[email protected]
海女日記 馮寶欣熱愛水上活動，早前更學潛水。
馮寶欣熱愛水上活動，早前更學潛水。（圖片來源：[email protected]

3. 葉巧琳《造星III》第5名

最密實的主持算是37歲的Mischa葉巧琳，早於2012年組樂團Trekkerz，翌年參加歌唱比賽奪冠，並成為Sony娛樂香港旗下樂隊。2020年Mischa抱着「最後一擊」的心態參加《全民造星III》，其廣闊音域及感染力獲一眾評判肯定及賞識，成功以大熱姿態獲得第5名。Mischa自爆與圈外男友交往12年，還透露男友恨生B。

馮寶欣 海女日記 葉巧琳
葉巧琳在三位主持中，算是最密實的一位。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新低地圖片來源：[email protected]、ViuTV

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