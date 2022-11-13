爆谷一周｜馮德倫公開與性感女神舒淇秘婚生活 紅都面晒咁話…….
馮德倫大談轉型經過
48歲的馮德倫在節目中一開始就被谷德昭重提當年曾以歌手身份出道，與雷頌德組成「Dry﹞」，與Kelly陳慧琳合唱一曲《紀念日》更唱到街知巷聞，之後他成為演員拍過不少港產片，當年的美少男不知幾受女粉絲歡迎，近年他轉型成功，曾拍美劇《荒原》（Into the Badlands）與《五行刺客》（Wu Assassins），去年馮德倫再度進軍荷里活，任美劇《基度山恩仇記》（The Count of Monte Cristo）監製兼編劇。
被踢爆曾拍過不少戇居片
谷德昭與馮德倫認識多年，見證住對方踏上導演之路，谷德昭笑言當年馮德倫在片場拍戲經常爭住揸cam，還不時與好友何超儀、謝霆鋒、陳奕迅等玩拍片同剪片，馮德倫笑說：「當年同佢哋拍埋好多戇居片，大把黑材料，所以佢哋唔敢惹我。」馮德倫表示因為自己喜歡控制成件事，又有自己的故事想講，所以才會由演員轉去做幕後。
婚姻生活一概唔回應
馮德倫在節目中講完2015年開始打入美國市場，谷德昭就話2016年發生了一件大事，就是馮德倫宣布與舒淇結婚，一聽到「舒淇」兩字，馮德倫即時有點不知所措，笑住話現場觀眾根本不想知道這些事，亦唔知佢係邊個，谷德昭即問大家想唔想知，現場觀眾起哄答「想」，不過馮德倫依然隻字不提，以笑帶過，谷德昭惟有轉話題，問馮德倫為何會在ViuTV劇集《I.T狗》出現，馮德倫表示如果開續集有機會參與。
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藝人舒淇同老公馮德倫結婚6年，生活一向好低調，唔會成日都放閃光彈。馮德倫Instagram一向都發布黑白主題嘅相，不過之前馮德倫罕有Post出同老婆甜蜜合照，從相中見到馮德倫負責揸機自拍，而舒淇就喺後面，用一張疑似係餐牌嘅紙遮住半塊臉，兩人對眼都好似甜到有蜜糖流出嚟咁!之後舒淇都唔執輸決定回禮，大家都就快畀佢哋閃盲喇!
有好多網民都馬上留言，畀晒心心Emoji，仲叫佢哋Post多啲合照添! (圖片來源: [email protected])
老婆舒淇應該都覺得好Sweet喇! 所以都喺自己Instagram到「回禮」。
二人戴上鴨嘴帽，著住綠色情侶衛衣，雖然兩個人無身體接觸，不過都令到粉絲們大叫:「等了好多年啦!」
馮德倫與舒淇2016年秘婚震驚娛樂圈
2016年，當時40歲的舒淇與42歲的馮德倫(Stephen)在9月3日宣布結婚，並向傳媒發出結婚啟事，震驚整個娛樂圈！兩人在布拉格為新片《俠盜聯盟》開工，更即興拍下多張甜蜜婚照，隨即在網上瘋傳，在各大平台洗版，人人都替佢哋高興！之後Stephen更在網上大晒婚戒，而且兩人打算築新婚愛巢，睇中淺水灣一個近二千呎的豪宅！
當年舒淇表示婚紗係H&M 2014年送俾佢的，而頭紗係在一家婚紗店隨意挑選。而新郎另一套西裝同舒淇粉紅色裙，係臨拍照前兩天在街邊買，認真隨意！舒淇更表示婚照由台灣知名攝影師林炳存操刀，對方一周前收到舒淇柯打，即掉低手上工作陪一對新人飛去布拉格拍攝！
二人更發表結婚啟事，跟大家分享喜悅！文中提到，今次結婚雖然係好突然，但其實只想簡簡單單辦婚事，所以唔會有結婚派對，而Stephen笑言係毫無反顧娶舒淇，決定相互糾纏一輩子，所以「我們結婚了」！簡單幾句，已令人好感動！最後，舒淇同Stephen補充多句，目前尚未懷孕，想先享受二人世界！
馮德倫微博晒婚戒
兩人宣布結婚後，男主角Stephen一直未有現身，不過在微博上水，上載咗兩張在布拉格的開工照並留言︰「謝謝媒體和朋友們的祝福。正在森林裏趕拍戲。Thank you all so much！」相中見到戴上黑超的Stephen型爆咁倚着一棵樹，手持對講機似係落緊Order，不過亮點其實係佢手上的婚戒！
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略
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