爆谷一周｜馮德倫公開與性感女神舒淇秘婚生活 紅都面晒咁話…….

ViuTV節目《爆谷一周》最新一集請來馮德倫做嘉賓，大談近年專注做導演，在美國執導的奮鬥史及所見所聞，其間主持人谷德昭重提2016年他突然宣布與舒淇結婚，形容是當年一件大事，馮德倫只笑不答，仲話在場觀眾根本冇人想知，貫徹其低調作風，夫妻關係隻字不提。