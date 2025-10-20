馮熙燮二度「女歌男唱」沖涼飲歌再奪佳績 自揭曾因胖至120公斤致「郁動焦慮」

《聲秀》準決賽昨晚播出，馮熙燮Ryan再度以「女歌男唱」方式演繹《伸縮自如的愛》，成功擺脫深情路線轉攻動感舞台，與柯雨霏Ophelia同獲全集最高分89分。不過Ryan在台上活力四射的背後，原來隱藏著一段辛酸的減肥血淚史。