馮熙燮二度「女歌男唱」沖涼飲歌再奪佳績 自揭曾因胖至120公斤致「郁動焦慮」
《聲秀》準決賽昨晚播出，馮熙燮Ryan再度以「女歌男唱」方式演繹《伸縮自如的愛》，成功擺脫深情路線轉攻動感舞台，與柯雨霏Ophelia同獲全集最高分89分。不過Ryan在台上活力四射的背後，原來隱藏著一段辛酸的減肥血淚史。
馮熙燮沖涼房半年狂唱《伸縮》練歌
在昨晚的「突破回合」中，馮熙燮選擇重新演繹容祖兒的《伸縮自如的愛》，以動感舞蹈配合「女歌男唱」的方式呈現。Ryan事後透露這首歌其實是他的沖涼飲歌，「當年隻歌出嘅時候，我諗我喺沖涼房半年都係唱呢隻歌」。他成功跳出Comfort Zone，從以往的深情演繹轉為充滿活力的舞台表演，感染力十足的演出令評審們刮目相看。
陳潔靈大讚Ryan跳舞自如 陳奐仁認技術層面超高
評審陳潔靈Miss Chan Chan坦言自己其實是Ryan的粉絲，並大讚他的表現：「一直我都好欣賞你嘅，我期待睇到你嘅演出，我覺得你跳舞好自如。」就連原本對相關表演感到抗拒的陳奐仁，亦被Ryan的感染力打動，忍不住給出高分：「我覺得你揀咗呢個方向係老土嘅，但呢個係一個比賽，技術層面嚟睇，你呢個演出難度超級高，做得好係最緊要嘅。」最終Ryan憑藉這個突破性演出獲得89分佳績。
馮熙燮曾重達120公斤 自揭「郁動焦慮」心理陰霾
Ryan在台上的自信表現，原來是經過一番努力才達成的。他透露自己曾因為身形問題而抗拒跳唱表演，「可能我以前肥到成120公斤，我覺得（自己）郁每一下都係錯」。這種「郁動焦慮」令他對舞蹈表演產生心理障礙，但為了在準決賽中呈現最佳狀態，Ryan決定挑戰自己。他被爆自計劃要在本回合跳舞後，每日都僅以雞胸醫肚，結果成功蛻變兼減磅，才有了昨晚台上的精彩演出。
網民大讚Ryan突破自我 惜敗Ophelia無緣直入決賽
Ryan的突破性演出獲得網民一致好評，紛紛留言讚賞：「Ryan真係好勇敢，肯為夢想改變自己」、「從120公斤到台上跳舞，呢個轉變真係好勵志」、「雖然輸咗但已經贏咗自己」。雖然Ryan與Ophelia同獲89分最高分，但在五位評審的投票環節中，最終以2:3的比分惜敗，未能直接晉身決賽。不過網民普遍認為Ryan已經成功突破自己，期待他在本周日的「必殺歌」Battle中再創佳績。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期