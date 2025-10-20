馮熙燮二度「女歌男唱」沖涼飲歌再奪佳績 自揭曾因胖至120公斤致「郁動焦慮」

《聲秀》準決賽昨晚播出，馮熙燮Ryan再度以「女歌男唱」方式演繹《伸縮自如的愛》，成功擺脫深情路線轉攻動感舞台，與柯雨霏Ophelia同獲全集最高分89分。不過Ryan在台上活力四射的背後，原來隱藏著一段辛酸的減肥血淚史。

馮熙燮沖涼房半年狂唱《伸縮》練歌

在昨晚的「突破回合」中，馮熙燮選擇重新演繹容祖兒的《伸縮自如的愛》，以動感舞蹈配合「女歌男唱」的方式呈現。Ryan事後透露這首歌其實是他的沖涼飲歌，「當年隻歌出嘅時候，我諗我喺沖涼房半年都係唱呢隻歌」。他成功跳出Comfort Zone，從以往的深情演繹轉為充滿活力的舞台表演，感染力十足的演出令評審們刮目相看。

陳潔靈大讚Ryan跳舞自如 陳奐仁認技術層面超高

評審陳潔靈Miss Chan Chan坦言自己其實是Ryan的粉絲，並大讚他的表現：「一直我都好欣賞你嘅，我期待睇到你嘅演出，我覺得你跳舞好自如。」就連原本對相關表演感到抗拒的陳奐仁，亦被Ryan的感染力打動，忍不住給出高分：「我覺得你揀咗呢個方向係老土嘅，但呢個係一個比賽，技術層面嚟睇，你呢個演出難度超級高，做得好係最緊要嘅。」最終Ryan憑藉這個突破性演出獲得89分佳績。

馮熙燮曾重達120公斤 自揭「郁動焦慮」心理陰霾

Ryan在台上的自信表現，原來是經過一番努力才達成的。他透露自己曾因為身形問題而抗拒跳唱表演，「可能我以前肥到成120公斤，我覺得（自己）郁每一下都係錯」。這種「郁動焦慮」令他對舞蹈表演產生心理障礙，但為了在準決賽中呈現最佳狀態，Ryan決定挑戰自己。他被爆自計劃要在本回合跳舞後，每日都僅以雞胸醫肚，結果成功蛻變兼減磅，才有了昨晚台上的精彩演出。

網民大讚Ryan突破自我 惜敗Ophelia無緣直入決賽

Ryan的突破性演出獲得網民一致好評，紛紛留言讚賞：「Ryan真係好勇敢，肯為夢想改變自己」、「從120公斤到台上跳舞，呢個轉變真係好勵志」、「雖然輸咗但已經贏咗自己」。雖然Ryan與Ophelia同獲89分最高分，但在五位評審的投票環節中，最終以2:3的比分惜敗，未能直接晉身決賽。不過網民普遍認為Ryan已經成功突破自己，期待他在本周日的「必殺歌」Battle中再創佳績。

馮熙燮 聲秀 （圖片來源：TVB）
馮熙燮 聲秀 （圖片來源：TVB）
馮熙燮 聲秀 （圖片來源：TVB）
馮熙燮 聲秀 （圖片來源：TVB）
馮熙燮 聲秀 （圖片來源：TVB）
馮熙燮 聲秀 （圖片來源：TVB）
馮熙燮 聲秀 （圖片來源：TVB）
馮熙燮 聲秀 （圖片來源：TVB）
馮熙燮 聲秀 （圖片來源：TVB）
馮熙燮 聲秀 （圖片來源：TVB）
馮熙燮 聲秀 （圖片來源：TVB）
