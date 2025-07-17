【聲秀 馮熙燮Ryan】26歲物理治療師背景起底！澳洲留學兼職駐唱憑大提琴才藝成焦點

馮熙燮Ryan的背景介紹：

在TVB全新打造的大型歌唱選秀節目《聲秀》中，一位背景獨特的參賽者甫一公佈便引起了廣泛關注，他就是馮熙燮（Ryan）。憑藉其斯文的外表和與眾不同的學術與音樂背景，Ryan被視為本屆比賽中不容忽視的潛力股，為激烈的音樂戰場注入一股清新的知性魅力。