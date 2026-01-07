「最佳男新人」馮皓揚再被Momo校長翻舊帳 爆17歲食3次霸王餐驚人內幕
Momo校長趁獲獎時機爆料馮皓揚霸王餐醜聞
Momo校長在馮皓揚得獎後立即拍片「恭賀」，開首已充滿諷刺意味：「首先恭喜佢，真係實至名歸！原來大話連篇就被鼓勵，一個有10年演出經驗，攞過金像獎嘅人竟然仲攞新人獎。」她隨即爆出馮皓揚未成年時的驚人行為，指他曾3次在同一間餐廳食飯後無錢找數，最終要她親自到場解圍。校長更透露當時馮皓揚的父母都不願意去「贖」他，認為太丟臉，最後只能硬著頭皮找她求救。
17歲馮皓揚食完走數態度囂張回應惹火校長
Momo校長詳細描述當年的情況，指馮皓揚第一次食霸王餐後，她已經嚴肅地告誡他：「你唔覺得醜，我都覺得醜。」豈料不夠一個月，同樣的戲碼在同一間餐廳再次上演。第二次事件發生時，校長正在扒房用餐，為了不讓穿著學院校服的馮皓揚令學校名譽掃地，她只能用Payme遙控找數。當她用嚴肅語氣警告「再救你第3次，你知唔知醜字點寫」時，17歲的馮皓揚竟然回應：「唏，我都未成年！」這種態度令校長更加憤怒。
群組對話截圖曝光馮太當年竟然取笑兒子行為
最令人意外的是，Momo校長公開了當年她與馮皓揚及馮太的群組對話截圖。當時馮太看到兒子拍攝譚仔廣告後，竟然在群組中說：「依家笑到仆x」，校長問會否跟著去牛頭角拍攝時，馮太更開玩笑回應：「嗰啲姐姐會唔會睇到個廣告之後，呢條仔真係好鍾意食譚仔，冇錢幾次都嚟食🤣🤣🤣🤣🤣🤣 太好笑」，還Tag了兒子留言「我真係恭喜你🤣🤣🤣」。對話顯示當年處理這件事時，馮母似乎並沒有認真看待兒子的行為，反而與校長互相戲言，而馮皓揚只以一個尷尬emoji回覆。
網民質疑Momo校長動機指其「追殺」馮皓揚
校長的爆料並沒有得到網民一面倒的支持，反而引來不少質疑聲音。有網民直指她「要追殺一個人都幾落力」，校長則回應「為咗攞返公義，冇計啦」。當有人質疑她是否因為馮皓揚得獎才出來「抽水」時，她更反駁：「抽水都要有得抽先得㗎，佢冇做過我點抽？唔見我抽陳豪水？因為人哋都冇嘢畀我講。」然而網民普遍認為她的時機選擇太過刻意，質疑其真正動機。
疑似舊職員爆料童星學校曾被家長告上法庭
更戲劇性的發展是，有疑似學校舊職員在Momo校長的帖文下留言反擊，爆出更多內幕。該網民指馮皓揚當年在學院做reception工作，連他母親都在學校幫忙，並非校長所說的師生關係。留言更揭露學校當年「打正旗號話自己同TVB有合作」，但最終被TVB割席澄清「根本冇關係」，導致家長全部離開學校倒閉。該網民更威脅：「我話俾你知報應來啦，我同幾個舊同事準備接(摺)高衫就同你哋開波。」
TVB曾發聲明澄清與童星學校無合作關係
有網民翻出幾年前無綫資訊節目的報道，當中提及TVB曾發出澄清聲明，指「本台發現 Momo Casting Talent School/小童星訓練學院在未獲 TVB 授權的情況下，私自在電視城內拍攝影片，並將這些影片、照片和 TVB 商號及商標用於其收費課程的宣傳活動中，此等行為嚴重侵犯了知識產權。因此，早前本台已經停止接受來自 Momo Casting Talent School/小童星訓練學院的節目表演建議。」這個聲明似乎印證了舊職員的爆料內容。
馮皓揚經理人回應指已交律師處理
面對校長的種種指控，馮皓揚母親簡單回應：「Mason是公司的旗下藝人，這些都交給經理人那邊處理，謝謝你🙏😊」而其TVB經理人則詳細解釋：「已交由律師處理。我聽番佢媽咪講，小朋友13、4歲時，有時唔記得帶銀包出街好正常，最後有搵媽咪，搵人幫佢處理畀番錢，唔係無畀錢走咗去，事後亦有畀返番錢人。如果小朋友要呃食，都唔會再去返同一間食啦。我哋答，又可能畀人沒完沒了，所以交押律師處理。」
馮皓揚曾主動提及當年忘記帶錢開餐事件
有趣的是，多年前馮皓揚接拍米線廣告後，曾在社交平台主動提及當年的事件：「細個試過有同一間，三次埋單先發現自己冇帶/帶唔夠錢😅，大家就知我咩料啦！」這個自嘲式的分享顯示他並沒有刻意隱瞞這段經歷，反而以輕鬆態度面對。然而校長的爆料版本與他的描述存在明顯差異，究竟真相如何，相信只有當事人最清楚。