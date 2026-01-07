「最佳男新人」馮皓揚再被Momo校長翻舊帳 爆17歲食3次霸王餐驚人內幕

童星出身的馮皓揚日前在台慶頒獎禮奪得「最佳男新人」獎項，本應是演藝事業的高峰時刻，豈料昔日就讀的小童星訓練學院創辦人Momo校長卻選擇在此時翻舊帳狠批，更爆出他未成年時曾3次食霸王餐的驚人內幕！這位校長不但公開群組對話截圖，更直指馮皓揚「大話連篇」，質疑一個有10年演出經驗的人竟然還能拿新人獎，事件瞬間在網上掀起軒然大波。