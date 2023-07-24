前TVB童星馮皓詩轉行變《101》魔女 「翻版張栢芝」當年退圈傳因羅子溢

現年35歲的馮皓詩（Gladys），當年做TVB童星出身，曾是英皇小花，仲拍過多部電影，被封為「翻版栢芝」，但2009年21歲之時，她卻忽然選擇退出娛樂圈，如今14年過去，馮皓詩原來已轉行做跳舞老師，更180度洗脫過往清純形象，變成鼻環版《101斑點狗》魔女庫伊拉（Cruella）！
馮皓詩 8歲入行拍《西遊記》
馮皓詩4歲學跳芭蕾舞，自小已好有表演慾，由8歲便開始做童星拍TVB劇，首部作品是1996年播出的《西遊記》，之後又拍過《難兄難弟之神探李奇》、《難兄難弟之神探李奇》、《同撈同煲》等劇，2000年12歲時，她又在《古惑仔》系列的番外篇電影《友情歲月之山雞故事》中，飾演梁詠琪童年版，而開始為觀眾所認識，亦演過港台教育電視及曾拍多個廣告。
自薦成英皇小花 曾與湯怡組女團
2005年馮皓詩17歲寫信到英皇毛遂自薦，成功獲金牌經理人霍汶希（Mani）睇中並簽入英皇，當年與另外兩位英皇新星小花湯怡及梁展儀備受力捧，曾組女團「煎釀三寶」，一齊參加2006年TVB第一輯《美女廚房》的「美少女廚神」比賽，但組合未出歌就已解散。湯怡年前曾爆料指當年三人曾花了兩年時間去學唱歌和跳舞，但因最後在試音時未能過關，唯有轉型做演員。
09年《很想和你在一起》成告別作
在英皇期間，馮皓詩曾參演過多部電影，包括《寶貝計劃》、《男兒本色》、《一個好爸爸》、《愛鬥大》及《新宿事件》等，但到2009年拍完最後一部電影作《很想和你在一起》後，馮皓詩便退出了娛樂圈。
傳被羅子溢傷透心 不知情下成小三
有傳在拍攝2008年電影《愛鬥大》時，馮皓詩與同片演出的羅子溢（前名羅仲謙）秘密撻著，但其後發現對方原來已有個正印女友，馮皓詩在不知情下成為了「小三」，因此大受打擊，傷心斬纜之餘，並決心轉行。
與鍾舒漫十多年友情未變
雖然已離開娛樂圈，但馮皓詩和前英皇歌手鍾舒漫（Sherman）仍然好老友，去年除夕夜，鍾舒漫曾邀馮皓詩同台演出，鍾舒漫拍ViuTV節目《粉絲福利署》時，又曾搵馮皓詩擔任排舞老師，兩人雖然無血緣關係，但鍾舒漫經常笑指馮皓詩是其表妹、堂姐、姑媽等，感情非常親厚。
擺脫清純形象 變身狂野「黑白魔女」
近年馮皓詩已轉行做舞蹈員及跳舞教師，不時在社交網大曬跳舞片，同時她的形象亦愈來愈狂野，除了將一頭染成半金半黑，似足電影《101斑點狗》的大反派魔女庫伊拉（Cruella）外，更穿上鼻環，及在手腳、心口等顯眼部位都紋上紋身，與當年的清純形象判若兩人，引來不少網民驚喊。
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