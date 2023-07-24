馮皓詩

前TVB童星馮皓詩轉行變《101》魔女 「翻版張栢芝」當年退圈傳因羅子溢

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現年35歲的馮皓詩（Gladys），當年做TVB童星出身，曾是英皇小花，仲拍過多部電影，被封為「翻版栢芝」，但2009年21歲之時，她卻忽然選擇退出娛樂圈，如今14年過去，馮皓詩原來已轉行做跳舞老師，更180度洗脫過往清純形象，變成鼻環版《101斑點狗》魔女庫伊拉（Cruella）！

馮皓詩 馮皓詩17歲時加入英皇，當年留著一頭黑長直頭髮，氣質清純。
馮皓詩17歲時加入英皇，當年留著一頭黑長直頭髮，氣質清純。（圖片來源：新傳媒照片庫）
馮皓詩 之後又拍過不少TVB劇。
加入英皇前，馮皓詩曾拍過不少TVB劇。（圖片來源：[email protected]

馮皓詩 8歲入行拍《西遊記》

馮皓詩4歲學跳芭蕾舞，自小已好有表演慾，由8歲便開始做童星拍TVB劇，首部作品是1996年播出的《西遊記》，之後又拍過《難兄難弟之神探李奇》、《難兄難弟之神探李奇》、《同撈同煲》等劇，2000年12歲時，她又在《古惑仔》系列的番外篇電影《友情歲月之山雞故事》中，飾演梁詠琪童年版，而開始為觀眾所認識，亦演過港台教育電視及曾拍多個廣告。

馮皓詩 馮皓詩當年從300名報名者中脫穎而出，得以演出由張衛健和江華等主演的《西遊記》，開啟了她的童星之路。
馮皓詩當年從300名報名者中脫穎而出，得以演出由張衛健和江華等主演的《西遊記》，開啟了她的童星之路。（圖片來源：[email protected]
馮皓詩 電影《友情歲月之山雞故事》中，馮皓詩曾飾演梁詠琪角色駱詠芝的童年版，是山雞初戀女友。
電影《友情歲月之山雞故事》中，馮皓詩曾飾演梁詠琪角色駱詠芝的童年版，是山雞初戀女友。（圖片來源：《友情歲月之山雞故事》截圖）
馮皓詩 自小就愛跳舞。
馮皓詩由4歲就開始學跳舞。（圖片來源：[email protected]
馮皓詩 自小五官已有張栢芝的影子。
五官自小已有張栢芝的影子。（圖片來源：[email protected]
馮皓詩 中學時代的馮皓詩。
中學時代的馮皓詩。（圖片來源：新傳媒照片庫）

自薦成英皇小花 曾與湯怡組女團

2005年馮皓詩17歲寫信到英皇毛遂自薦，成功獲金牌經理人霍汶希（Mani）睇中並簽入英皇，當年與另外兩位英皇新星小花湯怡及梁展儀備受力捧，曾組女團「煎釀三寶」，一齊參加2006年TVB第一輯《美女廚房》的「美少女廚神」比賽，但組合未出歌就已解散。湯怡年前曾爆料指當年三人曾花了兩年時間去學唱歌和跳舞，但因最後在試音時未能過關，唯有轉型做演員。

馮皓詩 馮皓詩右）曾與湯怡中）及梁展儀組女團「煎釀三寶」，一齊學了兩年唱歌和跳舞。
馮皓詩（右）曾與湯怡（中）及梁展儀組女團「煎釀三寶」，一齊學了兩年唱歌和跳舞。（圖片來源：新傳媒照片庫）
馮皓詩 仲一齊參加過「美少女廚神」比賽。
仲一齊參加過「美少女廚神」比賽。（圖片來源：新傳媒照片庫）
馮皓詩 在英皇新人時期，馮皓詩已被封為「翻版張栢芝」。
在英皇新人時期，馮皓詩已被封為「翻版張栢芝」。（圖片來源：新傳媒照片庫）

09年《很想和你在一起》成告別作

在英皇期間，馮皓詩曾參演過多部電影，包括《寶貝計劃》、《男兒本色》、《一個好爸爸》、《愛鬥大》及《新宿事件》等，但到2009年拍完最後一部電影作《很想和你在一起》後，馮皓詩便退出了娛樂圈。

馮皓詩 電影《一個好爸爸》中，馮皓詩曾與古天樂有對手戲。
電影《一個好爸爸》中，馮皓詩曾與古天樂有對手戲。（圖片來源：《一個好爸爸》截圖）
馮皓詩 馮皓詩左）當年和洪卓立、衛詩雅一起拍完《很想和你在一起》後，便退出了娛樂圈。
馮皓詩（左）當年和洪卓立、衛詩雅一起拍完《很想和你在一起》後，便退出了娛樂圈。（圖片來源：新傳媒照片庫）

傳被羅子溢傷透心 不知情下成小三

有傳在拍攝2008年電影《愛鬥大》時，馮皓詩與同片演出的羅子溢（前名羅仲謙）秘密撻著，但其後發現對方原來已有個正印女友，馮皓詩在不知情下成為了「小三」，因此大受打擊，傷心斬纜之餘，並決心轉行。

馮皓詩 拍《愛鬥大》時的馮皓詩。
拍《愛鬥大》時的馮皓詩。（圖片來源：新傳媒照片庫）
馮皓詩 當年羅子溢前左）是《愛鬥大》男主角，女主角為江若琳前中）及Janice Man文詠珊前右），馮皓詩後排左三）則飾演江若琳好友阿詩。
當年羅子溢（前左）是《愛鬥大》男主角，女主角為江若琳（前中）及Janice Man文詠珊（前右），馮皓詩（後排左三）則飾演江若琳好友阿詩。（圖片來源：新傳媒照片庫）
馮皓詩 羅子溢當年有傳一腳踏幾船，除了馮皓詩外，有指江若琳都曾是其緋聞女友。
羅子溢當年有傳一腳踏幾船，除了馮皓詩外，還有江若琳都是其緋聞女友。（圖片來源：新傳媒照片庫）

與鍾舒漫十多年友情未變

雖然已離開娛樂圈，但馮皓詩和前英皇歌手鍾舒漫（Sherman）仍然好老友，去年除夕夜，鍾舒漫曾邀馮皓詩同台演出，鍾舒漫拍ViuTV節目《粉絲福利署》時，又曾搵馮皓詩擔任排舞老師，兩人雖然無血緣關係，但鍾舒漫經常笑指馮皓詩是其表妹、堂姐、姑媽等，感情非常親厚。

馮皓詩 馮皓詩自17歲入英皇開始認識鍾舒漫。
馮皓詩自17歲入英皇開始認識鍾舒漫。（圖片來源：新傳媒照片庫）
馮皓詩 兩人友情18年不變。
兩人友情18年不變。（圖片來源：[email protected]
馮皓詩 去年除夕表演，馮皓詩幫鍾舒漫排舞，仲上台一齊演出。
去年除夕表演，馮皓詩幫鍾舒漫排舞，仲上台一齊演出。（圖片來源：[email protected]

擺脫清純形象 變身狂野「黑白魔女」

近年馮皓詩已轉行做舞蹈員及跳舞教師，不時在社交網大曬跳舞片，同時她的形象亦愈來愈狂野，除了將一頭染成半金半黑，似足電影《101斑點狗》的大反派魔女庫伊拉（Cruella）外，更穿上鼻環，及在手腳、心口等顯眼部位都紋上紋身，與當年的清純形象判若兩人，引來不少網民驚喊。

馮皓詩 曾教李日朗跳舞。
2016年馮皓詩曾教李日朗跳舞。（圖片來源：[email protected]
馮皓詩 近年身上紋身愈來愈多。
近年身上紋身愈來愈多。（圖片來源：[email protected]
馮皓詩 仲穿埋鼻環。
仲穿埋鼻環。（圖片來源：[email protected]
馮皓詩 染成半金半黑的頭髮，造型似足電影《101斑點狗》中的大反派魔女庫伊拉。
染成半金半黑的頭髮，造型似足電影《101斑點狗》中的大反派魔女庫伊拉。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：新傳媒照片庫、[email protected][email protected][email protected]

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