前TVB童星馮皓詩轉行變《101》魔女 「翻版張栢芝」當年退圈傳因羅子溢

現年35歲的馮皓詩（Gladys），當年做TVB童星出身，曾是英皇小花，仲拍過多部電影，被封為「翻版栢芝」，但2009年21歲之時，她卻忽然選擇退出娛樂圈，如今14年過去，馮皓詩原來已轉行做跳舞老師，更180度洗脫過往清純形象，變成鼻環版《101斑點狗》魔女庫伊拉（Cruella）！