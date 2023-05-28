馮盈盈拒北上拍劇而辭演重頭劇 親揭雪藏傳聞 一度情緒出現問題
馮盈盈後悔辭演重頭劇 拒絕北上拍劇
馮盈盈早前接受傳媒訪問時，淚崩親揭雪藏傳聞。馮盈盈自爆無綫曾經找她拍某套大製作重頭劇，獲安排的角色戲份重之餘，發揮空間亦好大。不過該劇集要求馮盈盈回內地拍攝，馮盈盈就表示當時自己並沒有信心勝任該角色，加上要去內地拍攝幾個月，家人擔心從未出過遠門的自己會應付不來，所以決定辭演。馮盈盈事後表示認為自己錯失了一個很寶貴的機會，不斷自責之餘，連情緒上都一度出現問題。
網民估「重頭劇」係《一舞傾城》
該訪問一出，網民都紛紛討論馮盈盈所指回內地拍攝的「重頭劇」就是近日熱播的《一舞傾城》，由於《一舞傾城》不少取景地都在佛山拍攝，加上馮盈盈提到該角色戲份重，所以網民就推斷馮盈盈原本出演的角色應該就是蔡潔所飾演的「Monica」或陳星妤所飾演的「KK」。
親揭被雪藏傳聞
去年馮盈盈突然被傳因為犯下三宗罪而被無綫雪藏，再加上馮盈盈後來成功通過CFA Level 1考試，又報讀港大碩士課程，令外界都猜測馮盈盈是否準備鋪路轉行。馮盈盈亦就此親揭被雪藏傳聞，她澄清公司並沒有雪藏自己，反而給予很多機會栽培自己，只是自己希望利用休息的空擋，去做想做很久的事情，去追求未完成的夢想。另外，馮盈盈現身為節目《醫度講》錄影時，就再次就當時被外界指自己被公司雪藏論澄清，再指出當時因為自覺能力不足，浪費大好機會更致情緒低落，加上公司特別安排為自己減少工作爭取休息，就令自己更加覺得對呢個傳聞唔好意思。
消失一年復工 拍《逆天奇案2》成功解凍
消失一年的馮盈盈終於成功解凍，在今月被安排拍攝《逆天奇案2》。雖然之前一直有傳馮盈盈再被飛起，不過近日就獲《逆天奇案2》總監製劉家豪澄清指，馮盈盈已經為新劇定妝，其戲份在5月正式開拍。總監製亦透露馮盈盈戲份重，角色非常正面，相信今次觀眾會再次喜歡上馮盈盈。
馮盈盈被爆因3宗罪遭雪藏
馮盈盈16年當選港姐冠軍後備受無綫力捧，更於《萬千星輝頒獎典禮2018》獲得「飛躍進步女進步獎」，前途無可限量，但去年馮盈盈卻在電視機前消失一樣，有傳馮盈盈犯下三宗罪觸怒無綫而被掟入雪櫃﹗
第一宗罪：為公開戀情同公司意見不一
之前馮盈盈和醫生男友分手後，被指撻著藝人鄭衍峰，馮盈盈想公開戀情，有指遭公司禁止，但馮盈盈仍不時孖男友高調放閃，與無綫就此事鬧分歧，令關係一度僵持，其後馮盈盈同鄭衍峰分手，事件才淡化下來﹗
第二宗罪：玩虛擬幣有違內地禁例
馮盈盈最近踩入NFT市場，推出自家設計的水晶手鏈，並以虛擬貨幣「以太幣」交易，由於虛擬貨幣的相關活動在內地屬非法金融活動，一律禁止﹗無綫與內地有緊密的合作，又相當重視內地市場，所以馮盈盈此舉相當踩界，會觸及禁地﹗
第三宗罪：為保助手唔聽無綫話
馮盈盈2020年開始聘請私人助手，有指其助手經常陪伴出席活動時，便趁機集郵及貪小便宜去搲著數，有指無綫方面為顧及馮盈盈形象，勸她辭去該助手以免影響其名聲，但馮盈盈卻當耳邊風，屢勸不聽﹗
TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？
《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹
TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？
有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹