馮盈盈拒北上拍劇而辭演重頭劇 親揭雪藏傳聞 一度情緒出現問題

前港姐馮盈盈奪冠後即受無綫力捧，無論大騷主持還是劇集節目都有佢份，不過去年就突然傳出馮盈盈被無綫雪藏。早前馮盈盈就雪藏傳聞首次作出回應，並自爆後悔辭演某套TVB重頭劇。網民都猜測馮盈盈所提及的重頭劇是指《一舞傾城》，更推斷她原本於劇中可能做「此角色」！