妳不是她｜馮盈盈「炮灰劇」結局收視竟超越台慶劇！開心承諾拍片「找數」
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由馮盈盈、丁子朗主演的《妳不是她》上週大結局，剛開播當時收視口碑麻麻，不過捱過聖誕長假期效應，劇集收視率連續兩星期回升，大結局更高達20點收視，可謂新晉監製今次收視「技術擊倒老師傅」！
《妳不是她》結局收視逆轉勝
《妳不是她》原先要接熱播劇《新聞女王》播出，一直被外界稱為「炮灰劇」，初期收視口碑都麻麻。不過劇集捱過聖誕長假期效應，收視率連續兩星期回升，最後大結局更高達20點收視，更勝去年只錄得19.8點收視的台慶重頭劇《羅密歐與祝英台》。《妳不是她》由新晉監製陳萍April製作，第一次監製就獻俾丁子朗同馮盈盈。所謂新人事新作風，新晉監製今次收視「技術擊倒老師傅」，贏過《羅密歐與祝英台》的金牌監製陳維冠。
網民大讚好睇過《羅密歐與祝英台》
今次《妳不是她》收視之所以能夠跑贏台慶重頭劇《羅密歐與祝英台》，不少網民都認為要歸功《妳不是她》劇情編排。網民大讚《妳不是她》題材新穎，劇情又緊湊，尤其在「夏莉」真實身份揭開後提高追看熱度；相反去年所播出的《妳不是她》就角色太多，而且故事鬆散又拖戲，令一眾網民都留言大讚《妳不是她》好睇過《羅密歐與祝英台》。
馬明加持 平行時空結局引人入勝
近年以「平行世界」為題的TVB劇集都深得觀眾喜愛，今次《妳不是她》都唔例外，觀眾更表示希望睇更多「平行時空」的劇情。再加上網民都大讚今次馮盈盈和丁子朗的演技有驚喜，加上大結局有馬國明加持，令《妳不是她》大結局更加引人入勝。
馮盈盈開心出Po 承諾拍片「找數」
《妳不是她》開播前一直不受外界看好，兩位主角馮盈盈、丁子朗演技經驗少，加上接替《新聞女王》播出，令外界都稱《妳不是她》為「炮灰劇」。不過劇集出其意料地收得，一班主演們都非常開心。馮盈盈早前出活動時，指好多觀眾都大讚《妳不是她》的「夏莉」好瘦，所以假如收視達20點就會拍片教瘦身。當得悉大結局收視高達20點時，馮盈盈於IG開心分享收視成績，又答應會拍片回饋觀眾，令一眾粉絲們都表示非常期待！
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圖片來源：《妳不是她》截圖、IG@tvbcomhk、TVB、IG@crystalfyy