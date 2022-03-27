馮盈盈犯三宗罪被掟入雪櫃 神隱近兩個月終於上水：從春天的幸福中醒來

馮盈盈16年當選港姐冠軍後備受無綫力捧，無論大騷司儀、綜藝節目及劇集都有佢份，更於《萬千星輝頒獎典禮2018》獲得「飛躍進步女進步獎」，前途無可限量，但近月馮盈盈卻在電視機前消失一樣，有傳犯下三宗罪觸怒無綫而被掟入雪櫃﹗事隔幾個月，憑盈盈終於都從蒲頭！