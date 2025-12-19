馮盈盈缺席台慶成「失蹤人口」 自爆真相回應雪藏傳聞
港姐冠軍馮盈盈台慶夜突然「失蹤」引發網民熱議，更被列為「失蹤人口」之一。這位擁有營養學碩士學位的前港姐，早前被指因拒拍劇集《一舞傾城》而遭TVB雪藏，自2023年拍攝完《逆天奇案2》後便再無新劇安排。豈料她近日現身葵涌拍攝健康產品廣告時，主動揭開缺席台慶的真正原因，竟然與健康問題有關。
馮盈盈自爆生濕疹缺席台慶 手指至今仍有問題
馮盈盈接受訪問時主動提及缺席台慶一事，坦承自己9月開始因為天氣轉變而出現皮膚敏感和濕疹問題。她透露「依家手指都仲有濕疹問題，好彩面就冇，醫生都吩咐要有足夠休息，同埋食多啲水果」，正因為這個健康問題才未能參與台慶盛事。這個解釋令外界對她「失蹤」的猜測終於有了答案，原來並非如網民所想的職場問題，而是實實在在的身體狀況。
否認遭雪藏傳聞 強調公司給予多個機會
面對外界一直流傳她因拒拍《一舞傾城》而被雪藏的傳聞，馮盈盈首度正面回應並澄清誤會。她表示「大家誤會咗少少，其實公司今年畀咗好多機會我，綜藝節目今年出街有《飲茶》、《剪裁魔法師2》、《食好D》，嚟緊仲會拍賀年節目」。雖然承認暫時未收到拍攝新劇的通知，但她強調開劇要等公司安排，並指出現在劇集製作買少見少，拍劇機會本來就較以往減少。
馮盈盈澄清合約傳聞 還有數年在身
針對外界猜測她將約滿離開TVB的傳聞，馮盈盈明確否認並強調自己還有數年合約在身。她解釋公司會因應藝人情況安排不同類型的工作，自己今年也嘗試了多個綜藝節目主持工作，希望觀眾能夠留意她的作品。馮盈盈更透露即將拍攝賀年節目，笑言「好多人話新年拍賀年節目會好運的」，似乎對未來發展仍抱持正面態度。
圖片來源：品牌提供、IG@crystalfyy資料或影片來源：原文刊於新假期