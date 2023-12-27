馮盈盈新劇擔正女一 聲勢不及《新聞女王》大方7字回應負評獲讚！
新劇聲勢唔夠《新聞女王》馮盈盈高EQ回覆獲讚
對比《新聞女王》個個演技精湛，總經理曾志偉早前亦在《新聞女王》大結局澳門直播活動現場中，坦言在擔心下個禮拜收視要「抺眼淚」，面對《妳不是她》恐怕要成為「砲灰」，馮盈盈即大方回應負評：
「我也很想念Man姐，珠玉在前，但最少我們的劇接檔新聞女王應該會更凸顯她的好，我不入地獄誰入地獄。」
網民大讚馮盈盈高EQ：「陰功，情商真係高」、「其實你的演技有進步」、「加油，Man姐以前都俾人話過」，之後她再補充：「謝謝你！我當然跟Man姐沒法比，唯有跟自己比較永遠要比以前進步」
馮盈盈打戲參考小丑女
昨晚一集是盈盈晒冷夜，除了有格調十足的「唯美MV式特寫鏡頭」，還有出浴畫面及打鬥戲。雖然劇中「打鬥戲」並非動作戲水平，但為了讓觀眾看得過癮，Fyy仍是做足功課：
「因為我個角色好打得，我有參考到小丑女Margot Robbie，睇吓點樣打起上嚟型啲又靚啲。」
懶音問題大有改善
另網民對於Fyy的懶音問題大有改善、以及劇中紅髮造型亦吸獲正評。初出道時因懶音受盡批評的Fyy，2019年開始找來言語治療師糾正懶音，對方是《3日2夜》主持之一的周佩婷，之後於2021年參與《好聲好戲》挑戰自己，結果贏盡正評。雖然如此，Fyy依然繼續努力學習力求進步，並透露汪明荃是她主要學習對象：
「我好想學佢點樣字正腔圓得嚟又好自然，主要睇吓佢平時主持節目、訪問講嘢時語氣同發音咬字咁，我亦都親身睇過佢做粵劇，順便學埋佢點樣用氣。」
對於被讚皮膚質素好及身形纖瘦，正值修讀食品產業管理市場營銷碩士的Fyy笑言有學以致用：「我依家更加注重咗飲食同營養，會食得比較小心同清淡啲，同埋少咗食加工肉類，盡量食天然食材，排毒方面真係好咗。」
馮盈盈孖丁子朗狂放閃谷宣傳
馮盈盈早前（25日）聖誕節為新劇造勢「扮拍拖」，在IG頻頻晒出多張同丁子朗情侶劇照，又玩公主抱又騎膊頭，十足真情侶一樣，閃盲網友啦！
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