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馮盈盈向曾志偉提議拍戀愛真人騷 大膽求與ViuTV藝人合作：資源共享

東方新地 - 娛聞

曾志偉突襲《後生仔傾吓偈》，馮盈盈、陸浩明不斷使出擦鞋本領，待遇明顯男女有別，志偉與馮盈盈及一班女主持明顯較多交流，揀正好位坐正隔離的馮盈盈，當曾志偉問大家有冇綜藝題目建議，馮盈盈即興奮搶住答，指希望拍韓國的戀愛真人騷，並大膽提出想搵友台藝人合作，並以「資源共享」來增加理據。

文：東方新地 ｜圖：《後生仔傾吓偈》截圖

曾志偉問大家想搞咩綜藝節目，馮盈盈搶住答：「咁啱嘅，我好認真諗過，一早諗好咗﹗」
曾志偉問大家想搞咩綜藝節目，馮盈盈搶住答：「咁啱嘅，我好認真諗過，一早諗好咗﹗」

馮盈盈表示好想拍真人騷，向曾志偉提議有可拍類似韓國《我們結婚了》，馮盈盈話：「或者《戀愛島》困住一班人共處一室，搞吓情情愛愛﹗」陸浩明忍唔住插咀：「盈盈單身好慘﹗」

馮盈盈話恨拍韓國戀愛真人騷，想同藝人「拍拖」。
馮盈盈話恨拍韓國戀愛真人騷，想同藝人「拍拖」。

馮盈盈恨同姜濤拍戀愛真人騷

馮盈盈話連男嘉賓名單都想好﹗佢話：「志偉哥，呢個私心推介，男嘉賓都諗好﹗」曾志偉問想搵邊個嘉賓？馮盈盈突然一臉怕醜答：「林德信﹗」志偉問仲有呢？馮盈盈問：「可唔可以搵友台㗎？（志偉點頭）吓﹗可以﹗ Yes﹗我想搵姜濤，可唔可以幫幫手？唔該你吖﹗」馮盈盈解釋：「呢啲叫資訊共享﹗」志偉即笑住話：「呢啲一己私慾嘅節目，我只可以幫口﹗」

馮盈盈見到曾志偉肯細心聆聽佢嘅建議，立即打蛇隨棍問可唔以搵ViuTV的藝人﹗仲話想搵姜濤，邊講邊興奮大叫﹗
馮盈盈見到曾志偉肯細心聆聽佢嘅建議，立即打蛇隨棍問可唔以搵ViuTV的藝人﹗仲話想搵姜濤，邊講邊興奮大叫﹗
志偉話：「呢啲一己私慾嘅節目，我只可以幫口﹗」
志偉話：「呢啲一己私慾嘅節目，我只可以幫口﹗」
馮盈盈日前因打「姜濤」出事，被姜糖圍攻，馮盈盈立即貼合照證自己是姜濤的粉絲。
馮盈盈日前因打「姜濤」出事，被姜糖圍攻，馮盈盈立即貼合照證自己是姜濤的粉絲。

《後生仔》主持Bonnie提出藝人打工體驗真人騷，讓不同藝人嘗試不同工種，觀眾應該有興趣，志偉即表示第一集便搵Bonnie做：「送你去紅磡大酒店化妝﹗」Bonnie笑住點頭答好。

《後生仔》主持Bonnie（左一）提出藝人打工體驗：「因為觀眾見到藝人都係好光鮮，未見過佢哋做其他工種﹗」
《後生仔》主持Bonnie（左一）提出藝人打工體驗：「因為觀眾見到藝人都係好光鮮，未見過佢哋做其他工種﹗」
曾志偉聽完Bonnie建議後話送佢去大酒店化妝。
曾志偉聽完Bonnie建議後話送佢去大酒店化妝。

馮盈盈插咀被曾志偉寸

馮盈盈插咀兼賣口乖：「好呀，當中有好多感人故事，好賺人熱淚﹗」曾志偉即問：「賺人熱淚咁誇張？」馮盈盈繼續答：「梗係﹗有時因為意外令面容盡毁，化妝幫家屬有個最後美好回憶﹗」遭志偉寸爆：「我係真係安排去酒店化妝喎，你講緊咩呀？」馮盈盈即扮死狗尷尬話：「我諗咗去有一萬個國家嗰度﹗」

馮盈盈搭咀，被曾志偉寸佢get錯，即時扮死狗認衰﹗
馮盈盈搭咀，被曾志偉寸佢get錯，即時扮死狗認衰﹗
馮盈盈再答：「我去咗超過一萬個國家嘅地方﹗」
馮盈盈再答：「我去咗超過一萬個國家嘅地方﹗」

《後生仔》主持Enson劉頌鵬提議拍荒島真人騷，集合所有《後生仔》主持留落荒島求生，曾志偉指會向監製提出下次一半人留守節目，一半去拍荒島野外求生真人騷，即問係咪拍足31集？曾志偉笑笑口：「咁要睇你哋，可能剪埋得一集﹗」
馮盈盈向曾志偉提議拍戀愛真人騷 大膽求孖友台藝人合作：資源共享

林穎彤建議不被接納

林穎彤則提議藝人為觀眾達成願望：「有啲人想挑戰，可能跳降傘等高危又刺激活動，我哋藝員幫佢同陪佢完成呢個願望，不過志偉似乎唔buy反問：「叫佢跳定我哋要跳？我哋都要跳，咪好危險。」

馮盈盈向曾志偉提議拍戀愛真人騷 大膽求孖友台藝人合作：資源共享
林穎彤對住曾志偉緊張到講錯嘢，其後提出的綜藝建議，又不被曾志偉接納。

陸浩明起哄加人工 志偉：「係咪人嚟㗎？」

《後生仔》主持對曾志偉提出不同綜藝建議後，陸浩明又問大家仲有何意見，便要快提出，然後爆咗句：「例如加人工嗰啲﹗」《後生仔》主持即和應起哄叫「加人工﹗」曾志偉即話：「仲想加人工，你哋仲係咪人嚟㗎﹗」然後又問大家係咪有底薪，有人答「有啲」，陸浩明即解圍話唔好提呢句說話終止話題。

曾志偉聽到加人工即反問：「你哋係咪人嚟㗎？」
曾志偉聽到加人工即反問：「你哋係咪人嚟㗎？」

曾志偉踩場《後生仔》講節目腰斬

余詠珊失勢《後生仔》主持頓失靠山，有傳曾志偉清算余黨行動陸續有來，《後生仔》主持生死未卜，個個騰騰震﹗早前曾志偉突擊踩入《後生仔》實地考察，親身感受班主持人的忠實度，一連兩集（29、30日）播出，陸浩明和馮盈盈唔放過任何擦鞋機會，喺一班後輩前作最佳求生教學﹗不過志偉對有線出身的余黨陸浩明明顯較冷淡，對一班後生仔主持，只記得波波黃凱儀個名，得寵指數爆分﹗

曾志偉突然踩場《後生仔》。
曾志偉突然踩場《後生仔》。
陸浩明同馮盈盈見到志偉駕到，立即揚手邀請對方加入，九秒九讓開座位。
陸浩明同馮盈盈見到志偉駕到，立即揚手邀請對方加入，馮盈盈更誇張到話見到鏡頭後的志偉如：「我見到光芒﹗」隨後九秒九讓開座位，馮盈盈狂擦鞋：「呢個係你專屬，坐低慢慢傾，因為我哋有排傾呀。」

馮盈盈猛問志偉：「你記唔記得我？」

曾志偉突然現身《後生仔》錄影棚，陸浩明和馮盈盈見到，立即邀請志偉加入，陸浩明提出要自我介紹，志偉揚手話：「唔使啦﹗」馮盈盈唔理繼續自我介紹，仲猛問志偉記唔記得自己，馮盈盈話：「雖然我係過咗氣嘅港姐，都無落選，17年選華姐時你做司儀㗎﹗」志偉一臉茫然，馮盈盈再溫馨提示：「喺雲頂呢﹗你揀咗我做季軍，我嗰時表演魔術，你仲讚我可以擔大旗，其實嗰時我勁失手﹗」志偉即話：「唔係你失手，係我失手讚錯你﹗」陸浩明不時插咀，不過志偉未有太理會他。

曾志偉直言：「我冇睇過呢個節目，幾時播㗎？」陸浩明火速回答播放時間，馮盈盈搭咀：「我哋都做咗好幾年，做到七百幾集喇﹗」又問志偉最想人點稱呼自己最開心，志偉指一定係叫佢「獎門人」最親切﹗
曾志偉直言：「我冇睇過呢個節目，幾時播㗎？」陸浩明火速回答播放時間，馮盈盈搭咀：「我哋都做咗好幾年，做到七百幾集喇﹗」又問志偉最想人點稱呼佢最好，志偉指一定係叫佢「獎門人」最親切﹗馮盈盈拉高八度：「Wow﹗獎門人您好﹗」

林穎彤緊張講錯嘢

陸浩明、馮盈盈及林穎彤分別自我介紹，林穎彤勁緊張更在鏡頭前爆：「我以前喺亞視做童星﹗」陸浩明即話：「呢個都講埋出嚟﹗」志偉反問林穎彤：「點解你話自己都係星夢歌手呢？之前都冇人介紹自己係﹗」林穎彤口窒窒答到亂晒籠：「因為我係最唔出名嗰個﹗」

林穎彤見到曾志偉緊張到講錯嘢。
林穎彤見到曾志偉緊張到講錯嘢。
志偉一話戴住口罩好焗，馮盈盈立即遞上透明口罩，並指自己雙手已消毒，然後又吩咐波波協助志偉戴上口罩。
志偉話戴住布口罩好焗，馮盈盈立即遞上透明口罩，並指自己雙手已消毒，然後又吩咐波波協助志偉戴上口罩：「波波﹗你仲唔快啲幫獎門人？」搞到波波不知所措﹗

波波獲志偉點名全場起哄

曾志偉聽到大家介紹主持波波，笑住話：「呢個係一個好多波波嘅節目﹗」仲搞笑話以後就改名叫「波波節目」。
曾志偉聽到大家介紹黃凱儀叫波波，跟住笑笑口話：「大家好，我今日第一次上嚟呢個咁受歡迎嘅波波節目﹗」令波波心花怒放

陸浩明、馮盈盈、林穎彤自我介紹後，馮盈盈指住黃凱儀話：「佢係波波呀﹗」志偉隨即笑晒口，陸浩明又叫後生仔主持快啲向獎門人自我介紹，芷茵介紹完自己後，志偉不耐煩話：「唔使啦﹗我點都唔會記得你哋個名﹗」然後搞笑地自我介紹：「大家好﹗ 我係志偉，我第一次嚟咁受歡迎嘅波波節目。」之後被後生仔主持點解會入TVB做高層時，志偉就話:「有機會坐港姐冠軍同波波旁邊。」波波紅都面晒，能得到獎門人點名，明顯最得對方歡心，得寵指數勁高，有前途！

波波上位有望﹗
波波紅都面晒，上位有望﹗

志偉：「係腰斬都係腰斬個節目，唔係主持﹗」

陸浩明叫一班後生仔主持把握機會向志偉發問問題，芷茵立即問有關節目被腰斬的傳聞，因為大家都好關心，志偉話：「係你哋主持關心啫，唔係觀眾﹗」大家驚叫，志偉即話：「就算係腰斬，都只係腰斬個節目，唔係主持，你哋係公司財產，都係安排去做其他更重要嘅工作啫﹗放心，點都播埋呢集㗎﹗哈哈哈，可能呢隻十年後先播呢﹗」其後一班後生仔主持主力問志偉有關主持技巧，志偉立即話：「陸號冇教你哋咩？佢點教你哋？佢咪就係呢個節目嘅獎門人囉﹗」每個後生仔都大讚陸浩明指導的主持技巧，不過志偉卻表現冷淡：「咁都講晒啦﹗」雖然陸浩明不時插咀，不過志偉都冇同佢作太多交流﹗

陸浩明自我介紹後，叫後生仔主持各介紹自己，志偉話唔使，因為「我點都唔會記得你哋﹗觀眾識你哋得啦﹗」
陸浩明自我介紹後，叫後生仔主持各介紹自己，志偉話唔使，因為「我點都唔會記得你哋﹗觀眾識你哋得啦﹗」

曾志偉重提蔡康年照稿讀係大忌

對大家最關心的主持及司儀技巧問題後，志偉還是向大家分享自己嘅經驗，他強調要背稿，並重提回歸後首個大型記者會上，當日的司儀（蔡康年）貓紙不離手、照稿讀，志偉話：「我最唔鍾意見到咁，你應該要記入腦，唔好依賴份稿，每次都要重新用自己嘅語氣再寫一次，最緊要有個性，如果照稿讀，就只係講緊撰稿員嘅語氣﹗」

馮盈盈直接問《後生仔》是否會腰斬？
馮盈盈問志偉記唔記得自己？提示自己17年港姐冠軍，又話參加華姐當年，評審之一是志偉，當年得了季軍，志偉毫無頭緒，馮盈盈不斷作出提示：「嗰年去雲頂﹗」為了志偉認得自己，出盡招數﹗

曾志偉爆做直播節目緊張尿頻

曾志偉又自爆任直播節目司儀多年，到現在還是會緊張、尿頻，又指他的司儀其中一個執生技巧是肥姐沈殿霞教落：「肥姐教我由得佢（指幕後），當睇唔到﹗因為佢死無人睇到，我哋錯觀眾睇到﹗」並爆曾在一年華姐選美出錯，當他宣布入圍的佳麗名單，錯卻讀出落選名單，志偉話當時已讀出三名落選佳麗，知道搞錯之後，照讀本來的入圍的佳麗，最後由十位入圍佳麗變成十三位，咁嗰三個本來唔得嘅，到頭來都係唔得㗎啦﹗」志偉話：「呢個就係肥姐教嘅嘢，有乜熄咗機，大家再傾搞番掂，鏡頭前一定唔可以話自己搞錯咁突兀﹗」

馮盈盈話坐喺曾志偉旁是榮幸。
馮盈盈話坐喺曾志偉旁是榮幸。

曾志偉上場，余詠珊被削權，老公何哲圖敗走，余黨以及星夢歌手都人心惶惶，余詠珊兩公婆在無綫插旗多時，黨羽何止咁少，一班憑《後生仔傾吓偈》彈起的年輕主持，當年由余詠珊在KOL中揀蟀，安排在其管理的big big channel任主持，其後余詠珊在J2台開新節目《後生仔傾吓偈》由愛將陸浩明帶住呢班年輕主持，開拓年輕路線。

曾志偉
陸浩明在IG上載曾志偉現身《後生仔》錄影的合照，相中還有馮盈盈及Bella林穎彤。圖片來源：陸浩明IG
陸浩明
陸浩明在IG放合照又留言，畀晒心心眼話獎門人大駕光臨，全是奉承說話。
曾志偉
成班後生仔主持與曾志偉一齊影大合照，好興奮。圖片來源：陸浩明IG

曾志偉踩場《後生仔》錄影廠

曾志偉回歸無綫後計劃多多，搞完四大唱片破冰記者會，開始著手整頓其他綜藝節目，無綫其中一個受歡迎節目《後生仔傾吓偈》有傳是下一個清算目標，因為主持人都是余詠珊揀蟀，成班後生仔都有危機，當中最大鑊應該是有線出身又跟隨余詠珊多年的6號陸浩明。早前陸浩明突然在IG上載與曾志偉的合照，留言表示曾志偉上《後生仔》做嘉賓，令他們獲益良多。

曾志偉
身為余詠珊愛將的陸浩明，見到新老闆曾志偉，表現非常殷勤。圖片來源：陸浩明IG
陸浩明
陸浩明被指擦盡曾志偉鞋。
陸浩明
網民都在揣測《後生仔》的命運。

陸浩明搶先表明心跡

據知曾志偉親臨《後生仔》現場，藉此認識一班主持人，感受他們對工作的熱誠，了解這個節目的運作，才能作出改革。曾志偉實地考察一事，就連官方新聞都未出，陸浩明已搶先在自己的IG發放合照及消息，即被指擦鞋擦出面，為了有得留低而表明心跡。其實在眾多《後生仔》主持中，陸浩明資歷最深又最親余詠珊，表現最驚都好合理嘅！

曾志偉
曾志偉亂入《後生仔》，仲坐低一齊傾偈。圖片來源：「Big Big College」IG
曾志偉
對住曾志偉，陸浩明幾咁聽教聽話唔敢嬉皮笑臉。圖片來源：「Big Big College」IG

去片：曾志偉突現身後生仔傾吓偈錄影

坊間一直有傳聞《後生仔傾吓偈》呢個節目會被腰斬！不過，今日曾志偉突現身節目錄影廠，更同一班後生仔主持打成一片，原來係澄清節目唔會腰斬之餘，仲大派定心丸！眾主持即刻放晒心，仲同曾志偉一齊自拍添。而曾志偉仲透露有新節目出街之餘，仲會開辦藝員及幕後訓練班，令有興趣加入演藝工作嘅朋友增加出路。（影片來自《無綫娛樂新聞台》）

https://youtu.be/pOLUQinwcDs

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