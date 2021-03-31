馮盈盈向曾志偉提議拍戀愛真人騷 大膽求與ViuTV藝人合作：資源共享

曾志偉突襲《後生仔傾吓偈》，馮盈盈、陸浩明不斷使出擦鞋本領，待遇明顯男女有別，志偉與馮盈盈及一班女主持明顯較多交流，揀正好位坐正隔離的馮盈盈，當曾志偉問大家有冇綜藝題目建議，馮盈盈即興奮搶住答，指希望拍韓國的戀愛真人騷，並大膽提出想搵友台藝人合作，並以「資源共享」來增加理據。

文：東方新地 ｜圖：《後生仔傾吓偈》截圖