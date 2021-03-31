馮盈盈向曾志偉提議拍戀愛真人騷 大膽求與ViuTV藝人合作：資源共享
文：東方新地 ｜圖：《後生仔傾吓偈》截圖
馮盈盈表示好想拍真人騷，向曾志偉提議有可拍類似韓國《我們結婚了》，馮盈盈話：「或者《戀愛島》困住一班人共處一室，搞吓情情愛愛﹗」陸浩明忍唔住插咀：「盈盈單身好慘﹗」
馮盈盈恨同姜濤拍戀愛真人騷
馮盈盈話連男嘉賓名單都想好﹗佢話：「志偉哥，呢個私心推介，男嘉賓都諗好﹗」曾志偉問想搵邊個嘉賓？馮盈盈突然一臉怕醜答：「林德信﹗」志偉問仲有呢？馮盈盈問：「可唔可以搵友台㗎？（志偉點頭）吓﹗可以﹗ Yes﹗我想搵姜濤，可唔可以幫幫手？唔該你吖﹗」馮盈盈解釋：「呢啲叫資訊共享﹗」志偉即笑住話：「呢啲一己私慾嘅節目，我只可以幫口﹗」
《後生仔》主持Bonnie提出藝人打工體驗真人騷，讓不同藝人嘗試不同工種，觀眾應該有興趣，志偉即表示第一集便搵Bonnie做：「送你去紅磡大酒店化妝﹗」Bonnie笑住點頭答好。
馮盈盈插咀被曾志偉寸
馮盈盈插咀兼賣口乖：「好呀，當中有好多感人故事，好賺人熱淚﹗」曾志偉即問：「賺人熱淚咁誇張？」馮盈盈繼續答：「梗係﹗有時因為意外令面容盡毁，化妝幫家屬有個最後美好回憶﹗」遭志偉寸爆：「我係真係安排去酒店化妝喎，你講緊咩呀？」馮盈盈即扮死狗尷尬話：「我諗咗去有一萬個國家嗰度﹗」
《後生仔》主持Enson劉頌鵬提議拍荒島真人騷，集合所有《後生仔》主持留落荒島求生，曾志偉指會向監製提出下次一半人留守節目，一半去拍荒島野外求生真人騷，即問係咪拍足31集？曾志偉笑笑口：「咁要睇你哋，可能剪埋得一集﹗」
林穎彤建議不被接納
林穎彤則提議藝人為觀眾達成願望：「有啲人想挑戰，可能跳降傘等高危又刺激活動，我哋藝員幫佢同陪佢完成呢個願望，不過志偉似乎唔buy反問：「叫佢跳定我哋要跳？我哋都要跳，咪好危險。」
陸浩明起哄加人工 志偉：「係咪人嚟㗎？」
《後生仔》主持對曾志偉提出不同綜藝建議後，陸浩明又問大家仲有何意見，便要快提出，然後爆咗句：「例如加人工嗰啲﹗」《後生仔》主持即和應起哄叫「加人工﹗」曾志偉即話：「仲想加人工，你哋仲係咪人嚟㗎﹗」然後又問大家係咪有底薪，有人答「有啲」，陸浩明即解圍話唔好提呢句說話終止話題。
曾志偉踩場《後生仔》講節目腰斬
余詠珊失勢《後生仔》主持頓失靠山，有傳曾志偉清算余黨行動陸續有來，《後生仔》主持生死未卜，個個騰騰震﹗早前曾志偉突擊踩入《後生仔》實地考察，親身感受班主持人的忠實度，一連兩集（29、30日）播出，陸浩明和馮盈盈唔放過任何擦鞋機會，喺一班後輩前作最佳求生教學﹗不過志偉對有線出身的余黨陸浩明明顯較冷淡，對一班後生仔主持，只記得波波黃凱儀個名，得寵指數爆分﹗
馮盈盈猛問志偉：「你記唔記得我？」
曾志偉突然現身《後生仔》錄影棚，陸浩明和馮盈盈見到，立即邀請志偉加入，陸浩明提出要自我介紹，志偉揚手話：「唔使啦﹗」馮盈盈唔理繼續自我介紹，仲猛問志偉記唔記得自己，馮盈盈話：「雖然我係過咗氣嘅港姐，都無落選，17年選華姐時你做司儀㗎﹗」志偉一臉茫然，馮盈盈再溫馨提示：「喺雲頂呢﹗你揀咗我做季軍，我嗰時表演魔術，你仲讚我可以擔大旗，其實嗰時我勁失手﹗」志偉即話：「唔係你失手，係我失手讚錯你﹗」陸浩明不時插咀，不過志偉未有太理會他。
林穎彤緊張講錯嘢
陸浩明、馮盈盈及林穎彤分別自我介紹，林穎彤勁緊張更在鏡頭前爆：「我以前喺亞視做童星﹗」陸浩明即話：「呢個都講埋出嚟﹗」志偉反問林穎彤：「點解你話自己都係星夢歌手呢？之前都冇人介紹自己係﹗」林穎彤口窒窒答到亂晒籠：「因為我係最唔出名嗰個﹗」
波波獲志偉點名全場起哄
陸浩明、馮盈盈、林穎彤自我介紹後，馮盈盈指住黃凱儀話：「佢係波波呀﹗」志偉隨即笑晒口，陸浩明又叫後生仔主持快啲向獎門人自我介紹，芷茵介紹完自己後，志偉不耐煩話：「唔使啦﹗我點都唔會記得你哋個名﹗」然後搞笑地自我介紹：「大家好﹗ 我係志偉，我第一次嚟咁受歡迎嘅波波節目。」之後被後生仔主持點解會入TVB做高層時，志偉就話:「有機會坐港姐冠軍同波波旁邊。」波波紅都面晒，能得到獎門人點名，明顯最得對方歡心，得寵指數勁高，有前途！
志偉：「係腰斬都係腰斬個節目，唔係主持﹗」
陸浩明叫一班後生仔主持把握機會向志偉發問問題，芷茵立即問有關節目被腰斬的傳聞，因為大家都好關心，志偉話：「係你哋主持關心啫，唔係觀眾﹗」大家驚叫，志偉即話：「就算係腰斬，都只係腰斬個節目，唔係主持，你哋係公司財產，都係安排去做其他更重要嘅工作啫﹗放心，點都播埋呢集㗎﹗哈哈哈，可能呢隻十年後先播呢﹗」其後一班後生仔主持主力問志偉有關主持技巧，志偉立即話：「陸號冇教你哋咩？佢點教你哋？佢咪就係呢個節目嘅獎門人囉﹗」每個後生仔都大讚陸浩明指導的主持技巧，不過志偉卻表現冷淡：「咁都講晒啦﹗」雖然陸浩明不時插咀，不過志偉都冇同佢作太多交流﹗
曾志偉重提蔡康年照稿讀係大忌
對大家最關心的主持及司儀技巧問題後，志偉還是向大家分享自己嘅經驗，他強調要背稿，並重提回歸後首個大型記者會上，當日的司儀（蔡康年）貓紙不離手、照稿讀，志偉話：「我最唔鍾意見到咁，你應該要記入腦，唔好依賴份稿，每次都要重新用自己嘅語氣再寫一次，最緊要有個性，如果照稿讀，就只係講緊撰稿員嘅語氣﹗」
曾志偉爆做直播節目緊張尿頻
曾志偉又自爆任直播節目司儀多年，到現在還是會緊張、尿頻，又指他的司儀其中一個執生技巧是肥姐沈殿霞教落：「肥姐教我由得佢（指幕後），當睇唔到﹗因為佢死無人睇到，我哋錯觀眾睇到﹗」並爆曾在一年華姐選美出錯，當他宣布入圍的佳麗名單，錯卻讀出落選名單，志偉話當時已讀出三名落選佳麗，知道搞錯之後，照讀本來的入圍的佳麗，最後由十位入圍佳麗變成十三位，咁嗰三個本來唔得嘅，到頭來都係唔得㗎啦﹗」志偉話：「呢個就係肥姐教嘅嘢，有乜熄咗機，大家再傾搞番掂，鏡頭前一定唔可以話自己搞錯咁突兀﹗」
曾志偉上場，余詠珊被削權，老公何哲圖敗走，余黨以及星夢歌手都人心惶惶，余詠珊兩公婆在無綫插旗多時，黨羽何止咁少，一班憑《後生仔傾吓偈》彈起的年輕主持，當年由余詠珊在KOL中揀蟀，安排在其管理的big big channel任主持，其後余詠珊在J2台開新節目《後生仔傾吓偈》由愛將陸浩明帶住呢班年輕主持，開拓年輕路線。
曾志偉踩場《後生仔》錄影廠
曾志偉回歸無綫後計劃多多，搞完四大唱片破冰記者會，開始著手整頓其他綜藝節目，無綫其中一個受歡迎節目《後生仔傾吓偈》有傳是下一個清算目標，因為主持人都是余詠珊揀蟀，成班後生仔都有危機，當中最大鑊應該是有線出身又跟隨余詠珊多年的6號陸浩明。早前陸浩明突然在IG上載與曾志偉的合照，留言表示曾志偉上《後生仔》做嘉賓，令他們獲益良多。
陸浩明搶先表明心跡
據知曾志偉親臨《後生仔》現場，藉此認識一班主持人，感受他們對工作的熱誠，了解這個節目的運作，才能作出改革。曾志偉實地考察一事，就連官方新聞都未出，陸浩明已搶先在自己的IG發放合照及消息，即被指擦鞋擦出面，為了有得留低而表明心跡。其實在眾多《後生仔》主持中，陸浩明資歷最深又最親余詠珊，表現最驚都好合理嘅！
去片：曾志偉突現身後生仔傾吓偈錄影
坊間一直有傳聞《後生仔傾吓偈》呢個節目會被腰斬！不過，今日曾志偉突現身節目錄影廠，更同一班後生仔主持打成一片，原來係澄清節目唔會腰斬之餘，仲大派定心丸！眾主持即刻放晒心，仲同曾志偉一齊自拍添。而曾志偉仲透露有新節目出街之餘，仲會開辦藝員及幕後訓練班，令有興趣加入演藝工作嘅朋友增加出路。（影片來自《無綫娛樂新聞台》）
https://youtu.be/pOLUQinwcDs