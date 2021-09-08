馮盈盈主動出擊搞方力申 著情侶牛仔褸現身胡定欣生日會 自爆見埋家長
已單身一段時間的馮盈盈，又有新目標喇！在9月6日胡定欣的生日會上，馮盈盈被指對小方(方力申)虎視眈眈，令生日會變成「媒人」大會，馮盈盈回應時仲好興奮自爆曾到小方家中玩，連方媽媽都見埋，有機喎！
撰文：東方新地 圖片；胡定欣IG、馮盈盈IG、方力申IG
馮盈盈與小方襯到絕
單身的馮盈盈與小方，日前身穿情侶牛仔褸襯到絕，在視后胡定欣的生日飯局上成為焦點，有指馮盈盈全程對小方嗒糖，主動出擊撩傾偈，在場人士見狀即起哄撮合二人，令生日會頓變「媒人大會」。
邀請馮盈盈開直播
性格主動熱情的馮盈盈，求愛大過天，不時放聲氣想拍拖，惟先後與圈外男士約會，最終都無功而還。馮盈盈在胡定欣的生日會遇上同是孤單寂寞人的小方，全程心心眼主動出擊，據知本來小方一句起兩句止，後來不敵馮盈盈的開籠雀攻勢，開始禮尚往來。其後小方與殘奧運動員開直播，也主動邀請馮盈盈加入，令女方心花怒放。
賓客起哄叫拍拖
據知情人士透露，有份出席飯局的女藝人黃智雯、陳敏之及林夏薇等，見到馮盈盈如此進取，都起哄取笑他們叫「拍拖、拍拖」，更要求二人行埋合照，有指馮盈盈當場扮怕醜，小方即反客為主親近她，將頭挨近兼搭膊頭，氹到馮盈盈好開心，冧樣出晒來！
自爆曾去小方屋企
馮盈盈唔止與小方眉來眼去，仲當場自爆曾與大班圈中好友到小方家中玩，點知被其愛犬狂吠，顯然不受歡迎，搞到被方媽媽取笑：「咁你入唔到門喇！」據知馮盈盈將與11月與小方合作開拍葉念琛監製的新劇，到時日對夜對，撻著話咁易。對於被指吼實小方，馮盈盈回應傳媒時表示小方是形象健康的水果茶，而她就鍾意飲珍珠奶茶！小方亦話唔覺馮盈盈對他有意思，笑言自己要守齋戒，仲打算學佛，預備孤獨終老。