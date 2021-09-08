馮盈盈主動出擊搞方力申 著情侶牛仔褸現身胡定欣生日會 自爆見埋家長

已單身一段時間的馮盈盈，又有新目標喇！在9月6日胡定欣的生日會上，馮盈盈被指對小方(方力申)虎視眈眈，令生日會變成「媒人」大會，馮盈盈回應時仲好興奮自爆曾到小方家中玩，連方媽媽都見埋，有機喎！

撰文：東方新地 圖片；胡定欣IG、馮盈盈IG、方力申IG