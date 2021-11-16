馮盈盈勁冧主動出擊見埋家長 方力申公然派檸檬 坦承家中有成員唔接受

已單身一段時間的馮盈盈，早在9月6日胡定欣的生日會上，被指對小方(方力申)虎視眈眈，令生日會變成「媒人」大會，馮盈盈回應時仲好興奮自爆曾到小方家中玩，連方媽媽都見埋，講到勁有機咁，不過，方力申上《男神廚房》時，適逢馮盈盈任嘉賓，竟公然向這位港姐冠軍派檸檬！

撰文：東方新地 圖片；胡定欣IG、馮盈盈IG、方力申IG