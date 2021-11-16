馮盈盈勁冧主動出擊見埋家長 方力申公然派檸檬 坦承家中有成員唔接受
已單身一段時間的馮盈盈，早在9月6日胡定欣的生日會上，被指對小方(方力申)虎視眈眈，令生日會變成「媒人」大會，馮盈盈回應時仲好興奮自爆曾到小方家中玩，連方媽媽都見埋，講到勁有機咁，不過，方力申上《男神廚房》時，適逢馮盈盈任嘉賓，竟公然向這位港姐冠軍派檸檬！
撰文：東方新地 圖片；胡定欣IG、馮盈盈IG、方力申IG
馮盈盈 與小方襯到絕
單身的馮盈盈與小方，早前身穿情侶牛仔褸襯到絕，在視后胡定欣的生日飯局上成為焦點，有指馮盈盈全程對小方嗒糖，主動出擊撩傾偈，在場人士見狀即起哄撮合二人，令生日會頓變「媒人大會」。
馮盈盈 應邀開直播
性格主動熱情的馮盈盈，求愛大過天，不時放聲氣想拍拖，惟先後與圈外男士約會，最終都無功而還。馮盈盈在胡定欣的生日會遇上同是孤單寂寞人的小方，全程心心眼主動出擊，據知本來小方一句起兩句止，後來不敵馮盈盈的開籠雀攻勢，開始禮尚往來。其後小方與殘奧運動員開直播，也主動邀請馮盈盈加入，令女方心花怒放。
自爆曾去小方屋企
馮盈盈唔止與小方眉來眼去，仲當場自爆曾與大班圈中好友到小方家中玩，點知被其愛犬狂吠，顯然不受歡迎，搞到被方媽媽取笑：「咁你入唔到門喇！」據知馮盈盈於11月與小方合作開拍葉念琛監製的新劇，到時日對夜對，對於被指吼實小方，馮盈盈回應傳媒時表示小方是形象健康的水果茶，而她就鍾意飲珍珠奶茶！小方亦話唔覺馮盈盈對他有意思，笑言自己要守齋戒，仲打算學佛，預備孤獨終老。
方力申狠派檸檬
相隔數月，二人在《男神廚房》再聚頭，在「約會限定」部分，小方再遭強攻被要求回應與盈盈緋聞，小方回應相當出位，精彩節錄包括：「唔係我媽唔接受佢，係我隻狗之嘛！」盈盈即搞笑追問：「喺我同狗之間你會點揀？」在真情剖白環節，小方自認是不浪漫男友，並透露是受性格大男人的爸爸影響。