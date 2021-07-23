馮盈盈唔益《後生仔》 船P包到冚巾不離身 網民：因為冇得釣金龜
早前《後生仔傾吓偈》首次搞船P進行戶外拍攝，一眾主持人都以泳裝登場，新咪神波波黃凱儀話自己嘅船P初體驗奉獻咗畀《後生仔》，不過佢就好孤寒，件泳衣包到上頸，仲被網民激烈投訴。而平時好大方又好鍾意去船P的馮盈盈，亦以一件頭泳衣現身，仲用絲巾包到冚，被指船上冇富二代唔使釣金龜，慳番唔好蝕！
文：東方新地 ｜圖：波波IG圖片、馮盈盈IG、《後生仔傾吓偈》截圖
馮盈盈白色一件頭令人失望
《後生仔傾吓偈》搞船P拍節目，觀眾最期待肯定是一眾女主持以泳裝示人，不過今次要大家失望喇！先睇「後生仔一姐」馮盈盈，她身穿白色一件頭泳衣，全程都披住條絲巾在心口前，就連拍攝時都唔除，完全冇睇頭。
《後生仔》重女船P
今次《後生仔》船P女多男少，除了馮盈盈，另一焦點人物波波黃凱儀亦離奇地冇睇頭……青春無敵的無綫小花就算穿三點式都外穿衣物遮掩，係咪公司落咗ORDER唔畀露呀？船P冇三點式欣賞，點算係船P？
波波首次去船P感新奇
憑《後生仔傾吓偈》上位的波波黃凱儀，日前出海遊船河與陽光玩遊戲，她表示自己第一次去船P，覺得幾好玩，仲話在海上浮都唔係好難，不過最難忘唔係水上活動，而係喺船P上食雞翼同台灣腸。
波波一反常態變保守
平時肯博肯露的波波，今次竟以一套設計相當令人意想不到的「肚兜泳衣」亮相，泳衣包到上頸，除了遮蓋她的美好身段外，顏色方面亦略嫌有點土味，不少波粉希望愈大失望愈大，更指落差太大接受唔到，有網友留言「要show線先有睇頭」、「我阿媽都著得好睇過你」。