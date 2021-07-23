馮盈盈唔益《後生仔》 船P包到冚巾不離身 網民：因為冇得釣金龜

早前《後生仔傾吓偈》首次搞船P進行戶外拍攝，一眾主持人都以泳裝登場，新咪神波波黃凱儀話自己嘅船P初體驗奉獻咗畀《後生仔》，不過佢就好孤寒，件泳衣包到上頸，仲被網民激烈投訴。而平時好大方又好鍾意去船P的馮盈盈，亦以一件頭泳衣現身，仲用絲巾包到冚，被指船上冇富二代唔使釣金龜，慳番唔好蝕！

文：東方新地 ｜圖：波波IG圖片、馮盈盈IG、《後生仔傾吓偈》截圖