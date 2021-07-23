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馮盈盈唔益《後生仔》 船P包到冚巾不離身 網民：因為冇得釣金龜

東方新地 - 娛聞

早前《後生仔傾吓偈》首次搞船P進行戶外拍攝，一眾主持人都以泳裝登場，新咪神波波黃凱儀話自己嘅船P初體驗奉獻咗畀《後生仔》，不過佢就好孤寒，件泳衣包到上頸，仲被網民激烈投訴。而平時好大方又好鍾意去船P的馮盈盈，亦以一件頭泳衣現身，仲用絲巾包到冚，被指船上冇富二代唔使釣金龜，慳番唔好蝕！

文：東方新地 ｜圖：波波IG圖片、馮盈盈IG、《後生仔傾吓偈》截圖

馮盈盈白色一件頭令人失望

《後生仔傾吓偈》搞船P拍節目，觀眾最期待肯定是一眾女主持以泳裝示人，不過今次要大家失望喇！先睇「後生仔一姐」馮盈盈，她身穿白色一件頭泳衣，全程都披住條絲巾在心口前，就連拍攝時都唔除，完全冇睇頭。

馮盈盈
馮盈盈身穿白色一件頭泳衣，用絲巾遮住心口位置，好彩仲有對腳。（圖片來源：馮盈盈IG）
馮盈盈
馮盈盈著埋條白色長褲，上次同富二代去船P都唔係咁著嘅！（圖片來源：馮盈盈IG）

馮盈盈出鏡都披巾

平時好勇鬥狼的馮盈盈，今次一於唔蝕底包到冚，即使在船上玩遊戲，她都繼續用絲巾包實，被網民彈過於保守，叫佢拎開條絲巾。

馮盈盈
馮盈盈玩遊戲時都包到冚。（圖片來源：後生仔影片截圖）

馮盈盈唔益後生仔 船P包到冚巾不離身 網民：因為冇得釣金龜

馮盈盈唔益後生仔 船P包到冚巾不離身 網民：因為冇得釣金龜

《後生仔》重女船P

今次《後生仔》船P女多男少，除了馮盈盈，另一焦點人物波波黃凱儀亦離奇地冇睇頭……青春無敵的無綫小花就算穿三點式都外穿衣物遮掩，係咪公司落咗ORDER唔畀露呀？船P冇三點式欣賞，點算係船P？

馮盈盈
4男8女的《後生仔》船P。（圖片來源：陸浩明IG）
馮盈盈
戴祖儀重著已經出過鏡的黃色泳衣。（圖片來源：戴祖儀IG）
游嘉欣雖然有著三點式，但外穿吊帶衫。（圖片來源：游嘉欣IG）
游嘉欣雖然有著三點式，但外穿吊帶衫。（圖片來源：游嘉欣IG）
馮盈盈
Jojo黃紫恩只敢在自己的社交網po三點式照。（圖片來源：黃紫恩IG）
馮盈盈
Bonnie呂靜文都係密實，只露出腰及腿部。（圖片來源：呂靜文IG）

波波首次去船P感新奇

憑《後生仔傾吓偈》上位的波波黃凱儀，日前出海遊船河與陽光玩遊戲，她表示自己第一次去船P，覺得幾好玩，仲話在海上浮都唔係好難，不過最難忘唔係水上活動，而係喺船P上食雞翼同台灣腸。

波波
波波在遊艇內影相晒腳。（圖片來源：波波IG）
波波廿幾歲人原來未去過船P。（圖片來源：波波IG）
波波廿幾歲人原來未去過船P。（圖片來源：波波IG）

波波一反常態變保守

平時肯博肯露的波波，今次竟以一套設計相當令人意想不到的「肚兜泳衣」亮相，泳衣包到上頸，除了遮蓋她的美好身段外，顏色方面亦略嫌有點土味，不少波粉希望愈大失望愈大，更指落差太大接受唔到，有網友留言「要show線先有睇頭」、「我阿媽都著得好睇過你」。

波波
波波話好期待下一次出海，網民當然係期待佢下次唔好咁保守。（圖片來源：波波IG）
波波
波波包到上頸的泳衣加波褲造型，令粉絲大失所望。（圖片來源：波波IG）

波波黃凱儀處女船P著錯衫 泳衣包上頸 網民唔收貨激烈投訴

波波黃凱儀處女船P著錯衫 泳衣包上頸 網民唔收貨激烈投訴

波波黃凱儀處女船P著錯衫 泳衣包上頸 網民唔收貨激烈投訴

波波
好彩仲有一張側面展示美好身材。（圖片來源：波波IG）
馮盈盈
背面都係冇嘢睇！（圖片來源：波波IG）
波波再補多張船P照，令人更加失望。（圖片來源：波波IG）
波波再補多張船P照，令人更加失望。（圖片來源：波波IG）

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