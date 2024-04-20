馮盈盈突轉型狂拍正能量短片 網民反應兩極：成個IG好似網絡騙案
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馮盈盈自從入行以來一直給人直言不諱、性格爽朗的印象，更一度被封為「粗口港姐」和「性博士」。不過自從馮盈盈去年選擇重返校園攻讀碩士學位後，無論在公開場合還是社交平台都變得更加慎言，近日更在社交平台瘋狂上傳「正能量短片」。雖然部分網民大讚馮盈盈字正腔圓，影片資訊有用，但亦有部分網民狠批指「成件事好似網絡騙案」。
馮盈盈IG正能量短片洗版
馮盈盈去年選擇重返校園，進修食品市場管理及營銷學碩士課程，這個決定無疑為她的人生帶來了新的方向。馮盈盈最近在IG瘋狂上傳正能量短片，從時間管理到閱讀技巧，再到成功法則。這種突如其來的轉變，讓不少網民感到好奇，甚至有人質疑她是否想要擺脫過去的形象，轉型成為一名「人生導師」。
網民反應兩極：聽到打冷震
馮盈盈洗洗板式發放正能量，部分網民都留言支持，大讚馮盈盈字正腔圓，短片資訊有夠曬實用：「女神真係充滿智慧又靚女，非常同意你講法」、「叻，真係少左好多懶音，差D唔認得佢」、「喜歡這個知識型系列」、「祝你轉型成功，繼續努力」等。然而，這種改變並非人人都買單，有網民就在在網上討論區以「馮盈盈fyy係唔係受左（咗）刺激」為題引起討論，不少人對她的IG界面提出批評，認為她的分享過於高調，與她過去的形象及受眾不符，更有人直言，馮盈盈還未具備成為人生導師的條件：「Unfollow左佢，搞唔掂。已經唔係第一次出依d人生教學片，聽到打冷震」、「好似d保險仔學人同人理財咁」、「佢講野好假、好唔自然，夾硬扮淑女，好心佢咪再扮知性美」等。
馮盈盈高EQ回應惡評
面對外界的質疑，馮盈盈卻顯得相當大方。對於網民的「成個IG好似網絡騙案」的惡評，馮盈盈高EQ回應指：「我拍片只係純個人分享，並無任何計劃要開班收大家學費，咁又如何稱得上scam？不過如果之後有人邀請我再多加分享，我都會好開心，希望可以傳遞更多正面訊息畀大家。」馮盈盈在接受訪問時亦曾經表示，有同學向她請教學習心得，她也感受到社會上負面新聞的氾濫，因此希望透過分享正能量的內容，為社會帶來一絲光明。
圖片來源：IG@crystalfyy