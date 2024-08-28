馮盈盈浮潛素顏意外曝光 驚訝撞樣王賢誌 兩大佳麗成功「突圍」而出
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《024香港小姐 女．遊記》迎來了新一季的首播，節目中馮盈盈與麥美恩帶領三位佳麗秦冀雯、盧凱怡和鍾翠詩在塞班島上展開了一系列冒險活動。而節目中，意外曝光了馮盈盈的素顏！
馮盈盈浮潛素顏意外曝光
《024香港小姐 女．遊記》中其中一環馮盈盈、秦冀雯和鍾翠詩化身美人魚拍攝美麗照片，儘管畫面極具美感，但秦冀雯在拍攝過程中感到不適，她透露：「血氧唔係好充足， 搞到低血壓，全程好想嘔。」此外，馮盈盈在浮潛後的素顏被意外曝光，她半開玩笑地抱怨：「原來唔使化妝過嚟，因為上到水之後變到好似素顏咁，早知就唔嚟啦！」
網民：成個王賢誌咁嘅樣 vs 算正架喇
不少網民睇完馮盈盈素顏後表示真係有點大出入，更形容馮盈盈為「無眉娘」「無眉真係勁肉酸」「一卡地鐵會搵到十幾個咁啦」「真係幾kam」「成個王賢誌咁既樣」不過都有網民力撐算唔錯，日本、韓國那些女生落妝更嚴重「已經唔錯，你睇下日本韓國個d 女落曬妝再講」「靚到癲」「好靚喎」「係咁上下喇，算正架喇」「好多女素顏都係咁上下」「算係咁啦 係冇眉姐」「光線問題啫」
馮盈盈日常靚相：
圖片來源：《024香港小姐 女．遊記》、ig＠mrvinciwong、ig＠crystalfyy