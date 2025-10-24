馮盈盈化身「行走番茄」網民激讚 撞樣韓星張員瑛引熱議
前港姐冠軍馮盈盈昨日在社交網發布一輯以番茄為主題的沙龍照，全身紅色造型配搭紅色妝容，化身「行走的番茄」引起網民熱議。不少網友大讚她的造型靚爆，更有人指她撞樣韓團女星張員瑛，究竟這個番茄造型有何特別之處？
馮盈盈紅噹噹造型曝光網民激讚
馮盈盈在Instagram分享多張沙龍照，只見她穿著紅色服裝，配搭紅色眼影、腮紅和唇膏，從頭到腳都是紅色調。她在帖文中透露攝影師的想法：「攝影師說為我準備的新造型像熟透的蕃茄。」整個造型充滿夏日活力，紅艷奪目的視覺效果令人眼前一亮。照片一出即引起網民關注，不少人都被這個大膽的造型所吸引。
發文分享人生感悟獲網民認同
除了展示番茄造型外，馮盈盈更在帖文中分享深刻的人生感悟。她寫道：「生活其實不苦，苦的是想要太多，人心也不累，累的是始終放不下，不如放下執着，收穫自在，讓心在陽光下翩翩起舞。」這番話充滿哲理，展現了她對生活的正面態度。不少粉絲都被她的金句所感動，認為她不只外表美麗，內在修養同樣出色。這種結合美貌與智慧的形象，正是馮盈盈一直以來的個人特色。
網民指馮盈盈撞樣韓星張員瑛引熱議
帖文發布後，網民反應相當熱烈，紛紛留言大讚她的造型。有網友留言：「好靚女」、「今期你最紅！」等讚美之詞。更有趣的是，不少網民都指出馮盈盈在這個造型下與韓團女星張員瑛有幾分相似。張員瑛是韓國女團IVE的成員，以清純可愛的形象深受粉絲喜愛。網民的這個發現令討論更加熱烈，有人認為兩人確實有相似之處，亦有人認為各有各的美態。
網民熱烈回應大讚造型有創意
馮盈盈的番茄造型獲得網民一面倒好評，留言區充滿正面回應。網民紛紛留言：「呢個造型好有創意」、「紅色好襯你」、「真係好似個熟透嘅番茄」等。亦有網友表示：「盈盈每次都有驚喜」、「期待下次又有咩新造型」。部分網民更將焦點放在她與張員瑛的相似度上，留言：「真係好似張員瑛」、「韓風造型好適合你」。整體而言，網民對這次的番茄主題造型都給予高度評價，認為既有創意又展現了馮盈盈的時尚觸覺。
