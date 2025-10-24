馮盈盈化身「行走番茄」網民激讚 撞樣韓星張員瑛引熱議

前港姐冠軍馮盈盈昨日在社交網發布一輯以番茄為主題的沙龍照，全身紅色造型配搭紅色妝容，化身「行走的番茄」引起網民熱議。不少網友大讚她的造型靚爆，更有人指她撞樣韓團女星張員瑛，究竟這個番茄造型有何特別之處？