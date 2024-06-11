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30歲馮盈盈生日威爆報喜 美貌與智慧並重拍得住麥明詩！

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馮盈盈昨日（10日）正式迎來了她的30歲生日，適逢昨天剛好是端午節，馮盈盈的朋友們更為她準備了應節的糭和蛋糕來慶祝。而在這特別的日子，馮盈盈不僅分享了她的慶生照片，還在社交平台分享了一個威到爆的消息，興奮透露自己在食品市場營銷及管理學碩士課程中以一級榮譽優等成績畢業，引起網民熱議！

馮盈盈自爆曾灰心想放棄課程

馮盈盈在社交媒體上發布了感人的留言，分享了她的學習心得和過程中的掙扎：「這真是一份令我驚喜萬分的生日禮物，因為我一直都希望自己能以最高的成績：一級榮譽碩士畢業，但我自從得知上一屆48位同學中只有4人獲得Distinction後，我曾一度感到灰心，甚至想過放棄整個課程。」更在文中感謝家人的支持：「我很感謝我的家人一直給予我支持和鼓勵，還啓發了我，做人不應該純粹因為覺得自己做不到就放棄，也不要給自己過大的壓力，最重要的是盡自己努力和責任去面對一切挑戰。」

馮盈盈 馮盈盈昨日（10日）迎來30歲生日。（圖片來源：IG@crystalfyy）
馮盈盈昨日（10日）迎來30歲生日。（圖片來源：IG@crystalfyy）
馮盈盈 馮盈盈在社交平台大曬自己一級榮譽優等成績畢業的好消息。（圖片來源：IG@crystalfyy）
馮盈盈在社交平台大曬自己一級榮譽優等成績畢業的好消息。（圖片來源：IG@crystalfyy）
馮盈盈 馮盈盈更自爆曾一度想過放棄課程。（圖片來源：IG@crystalfyy）
馮盈盈更自爆曾一度想過放棄課程。（圖片來源：IG@crystalfyy）

馮盈盈美貌與智慧並重拍得住麥明詩

馮盈盈榮獲一級榮譽優等成績的消息一出，不少網民都在馮盈盈的帖文下留言恭喜她，齊齊大讚她一如港姐口號美貌與智慧並重：「真係好勁！果然美貌與智慧並重！」、「盈盈好學不倦，是港姐典範」、「有學識天生麗質兼有才華」。更有網民詢問馮盈盈會否像十優港姐麥明詩一樣考慮轉行：「有冇考慮過轉行？好似麥明詩咁」

馮盈盈 馮盈盈獲網民大讚美貌與智慧並重。（圖片來源：IG@crystalfyy）
馮盈盈獲網民大讚美貌與智慧並重。（圖片來源：IG@crystalfyy）
馮盈盈 更有網民問馮盈盈會唔會好似十優港姐麥明詩咁考慮轉行。（圖片來源：IG@louisa_mak）
更有網民問馮盈盈會唔會好似十優港姐麥明詩咁考慮轉行。（圖片來源：IG@louisa_mak）

29歲馮盈盈完成港大碩士學位 被問會否轉行 以3字瀟灑回應

29歲馮盈盈在去年突然宣佈重返母校，修讀食品產業管理市場營銷碩士學位。經過一年的努力，馮盈盈於日前在社交平台上傳最新短片，分享了她在港大的最後一天學生生活的點點滴滴。網民都紛紛留言送上祝福，並好奇馮盈盈畢業後會否離開娛樂圈轉行，馮盈盈就此就以3字回應！

馮盈盈重返母校 完成港大碩士學位

去年年初，馮盈盈決定重返母校，開始了她的學術旅程，在修讀碩士學位課程途中，馮盈盈不僅要應對繁重的課業壓力，還要兼顧繁忙的演藝工作。日前馮盈盈就在社交平台上載了一段影片，分享自己最後一日到港大上堂的日常片段，並寫道：「在HKU的最後一課圓滿結束。這段日子，工作與讀書的雙重生活，雖然忙碌，但每一步都充滿意義。」從片段中可見，馮盈盈當日行程滿檔。從清晨六時開始，化妝準備回TVB與丁子朗錄影節目，一直忙碌到下午一時。休息片刻後再於二時多回到港大，參加最後一堂課並向同學們作報告，非常忙碌。

網民關心演藝未來 馮盈盈3字回應

馮盈盈的學術進修之路引起了網民的廣泛關注。許多人好奇這位明星學生是否會在取得學位後轉行，甚至有網民直接詢問她是否準備成為一名辦公室女郎（OL）。對此，馮盈盈回應道：「不是啊」，令一班粉絲都表示放下心頭大石。

一度被指雪藏 從演藝與學術找平衡

在追求學術成就的同時，馮盈盈也未放棄她的演藝事業。儘管之前有傳言稱她因拒絕北上拍攝《一舞傾城》而被TVB冷處理，但她依然堅持自己的演藝夢想，並在學業與工作之間找到了自己的節奏。

馮盈盈 （圖片來源：IG@crystalfyy）
（圖片來源：IG@crystalfyy）

撰文：東方新地圖片來源：IG@crystalfyy、IG@louisa_mak

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