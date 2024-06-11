30歲馮盈盈生日威爆報喜 美貌與智慧並重拍得住麥明詩！
馮盈盈自爆曾灰心想放棄課程
馮盈盈在社交媒體上發布了感人的留言，分享了她的學習心得和過程中的掙扎：「這真是一份令我驚喜萬分的生日禮物，因為我一直都希望自己能以最高的成績：一級榮譽碩士畢業，但我自從得知上一屆48位同學中只有4人獲得Distinction後，我曾一度感到灰心，甚至想過放棄整個課程。」更在文中感謝家人的支持：「我很感謝我的家人一直給予我支持和鼓勵，還啓發了我，做人不應該純粹因為覺得自己做不到就放棄，也不要給自己過大的壓力，最重要的是盡自己努力和責任去面對一切挑戰。」
馮盈盈美貌與智慧並重拍得住麥明詩
馮盈盈榮獲一級榮譽優等成績的消息一出，不少網民都在馮盈盈的帖文下留言恭喜她，齊齊大讚她一如港姐口號美貌與智慧並重：「真係好勁！果然美貌與智慧並重！」、「盈盈好學不倦，是港姐典範」、「有學識天生麗質兼有才華」。更有網民詢問馮盈盈會否像十優港姐麥明詩一樣考慮轉行：「有冇考慮過轉行？好似麥明詩咁」
29歲馮盈盈完成港大碩士學位 被問會否轉行 以3字瀟灑回應
29歲馮盈盈在去年突然宣佈重返母校，修讀食品產業管理市場營銷碩士學位。經過一年的努力，馮盈盈於日前在社交平台上傳最新短片，分享了她在港大的最後一天學生生活的點點滴滴。網民都紛紛留言送上祝福，並好奇馮盈盈畢業後會否離開娛樂圈轉行，馮盈盈就此就以3字回應！
馮盈盈重返母校 完成港大碩士學位
去年年初，馮盈盈決定重返母校，開始了她的學術旅程，在修讀碩士學位課程途中，馮盈盈不僅要應對繁重的課業壓力，還要兼顧繁忙的演藝工作。日前馮盈盈就在社交平台上載了一段影片，分享自己最後一日到港大上堂的日常片段，並寫道：「在HKU的最後一課圓滿結束。這段日子，工作與讀書的雙重生活，雖然忙碌，但每一步都充滿意義。」從片段中可見，馮盈盈當日行程滿檔。從清晨六時開始，化妝準備回TVB與丁子朗錄影節目，一直忙碌到下午一時。休息片刻後再於二時多回到港大，參加最後一堂課並向同學們作報告，非常忙碌。
網民關心演藝未來 馮盈盈3字回應
馮盈盈的學術進修之路引起了網民的廣泛關注。許多人好奇這位明星學生是否會在取得學位後轉行，甚至有網民直接詢問她是否準備成為一名辦公室女郎（OL）。對此，馮盈盈回應道：「不是啊」，令一班粉絲都表示放下心頭大石。
一度被指雪藏 從演藝與學術找平衡
在追求學術成就的同時，馮盈盈也未放棄她的演藝事業。儘管之前有傳言稱她因拒絕北上拍攝《一舞傾城》而被TVB冷處理，但她依然堅持自己的演藝夢想，並在學業與工作之間找到了自己的節奏。