30歲馮盈盈生日威爆報喜 美貌與智慧並重拍得住麥明詩！

馮盈盈昨日（10日）正式迎來了她的30歲生日，適逢昨天剛好是端午節，馮盈盈的朋友們更為她準備了應節的糭和蛋糕來慶祝。而在這特別的日子，馮盈盈不僅分享了她的慶生照片，還在社交平台分享了一個威到爆的消息，興奮透露自己在食品市場營銷及管理學碩士課程中以一級榮譽優等成績畢業，引起網民熱議！

