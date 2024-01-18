29歲馮盈盈專心學業兌現「封盤」承諾 分享碩士全A成績表仍不滿足

前港姐冠軍馮盈盈首次擔正女一的劇集《妳不是她》上週大結局獲佳績，而日前她又宣布一個喜訊，在社交網分享她修讀碩士課程上學期的成績表，見佢總成績都有GPA3.70分，但她竟然謙虛地指成績一般。而早前馮盈盈接受傳媒訪問時，稱要專心學業為一事「封盤」！