29歲馮盈盈專心學業兌現「封盤」承諾 分享碩士全A成績表仍不滿足
馮盈盈修讀碩士曬全A成績表 謙虛自讚「中規中矩」
馮盈盈去年宣布重返校園，在香港大學修讀食品產業管理市場營銷的碩士課程，日前她在社交網開心分享收到成績單，成績單上兩個科目都獲A-，而GPA亦高開獲得3.70分，但她竟然謙虛表示成績一般，仍需更努力，如下：
學校成績表也收到了，結果中規中矩，還有進步空間。把這當作激勵，下學期要更加努力，爭取更好成績
馮盈盈擔正《妳不是她》劇集收視獲佳績
看來馮盈盈對自己要求都頗高，而且非常認真對待學業。另一方面，馮盈盈擔正女一與丁子朗合作的愛情劇《妳不是她》在上週大結局，剛開播當時收視口碑麻麻，不過捱過聖誕長假期效應，劇集收視率連續兩星期回升，大結局更高達20點收視，更勝去年只錄得19.8點收視的台慶重頭劇《羅密歐與祝英台》，相信馮盈盈在拍劇方面都必定對自己有高要求，今次首次擔女一就獲外界好評，表現突出！
網民大讚好睇過《羅密歐與祝英台》
今次《妳不是她》收視之所以能夠跑贏台慶重頭劇《羅密歐與祝英台》，不少網民都認為要歸功《妳不是她》劇情編排。網民大讚《妳不是她》題材新穎，劇情又緊湊，尤其在「夏莉」真實身份揭開後提高追看熱度；相反去年所播出的《妳不是她》就角色太多，而且故事鬆散又拖戲，令一眾網民都留言大讚《妳不是她》好睇過《羅密歐與祝英台》。
馮盈盈稱要專心學業兌現「封盤」承諾
早前馮盈盈接受傳媒訪問，問及在農曆新年的活動，她就表示新年會專心工作及修讀碩士課程。而當被問到現時感情狀況，她就表示在未來兩年內都不會拍拖，皆因她計劃在事業和學業上投放更多的時間和心血，為自己定了一個目標，因此沒有時間再投放在感情或拍拖上。而再被問到兩年後又有什麼計劃，馮盈盈就表示兩年之後就隨緣吧，而今年新年都不會有另一半一同行花市了，可能會與屋企人或者一大班朋友行花市和過新年。
馮盈盈去年被傳疑為離巢進修碩士
去年馮盈盈於IG釋出照片，她正身在港大校園，對著電腦學習並寫道：「Unity is strength (團結就是力量) #STUDYGROUP #HKU #MASTER STUDY」簡單的hashtag透露了馮盈盈正修讀港大碩士課程，令網民勾起記憶，一度猜疑馮盈盈是否遭無綫雪藏，意興闌珊才仿效同是港姐出身的師姐朱千雪、麥明詩等，讀書增值自己，轉行另謀發展。
有消息指，馮盈盈認為無綫合約困身，不打算再簽長約留在娛圈，才修讀港大碩士，希望轉投財經金融界覓出路。疑不再續約娘家的馮盈盈，似乎心情極靚，仲在IG釋出素顏look行山的照片。
馮盈盈曾在IG暗示離巢有期
馮盈盈早在去年7月於IG post了一封CFA Level 1考試 (金融投資從業者專業資格認證）的合格通知書，並透露自己用了許多時間備試，彌補自己的零經濟學和商科經驗，當時早有心水清的網民猜測，馮盈盈疑為離巢無綫鋪路，故打算轉行成為特許金融分析師。
馮盈盈IG全文：
20220708 It summarized my first half of 2022. To a finance-illiterate like me who has ZERO economic and business background, this is a miracle. Thank you to everyone who helped me. You know who you are.❤️ 早上八點考試，我希望預早一小時到試場準備。正當我苦惱如何在當天早上6點召車出門，爸爸二話不說，主動要送我去考試。“當年你應考DSE，我全程接送。今次你考CFA，我也會一樣做。這次你會一樣合格的。”十年過去，時移世易；父母的愛，始終不變。Daddy，我會繼續更加努力，勞煩你之後再車我去考場。#Level2
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