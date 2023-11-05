馮盈盈 腰圍

馮盈盈拍片即場公開超唔合理腰圍 瘦到變紙片人引熱議

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現年29歲的馮盈盈（FYY）在2016年成為港姐冠軍後，一直都保持着最佳的狀態示人。而身形本來就已經非常纖瘦的她早前卻突然暴瘦，令網民十分擔心她的健康狀況！日前馮盈盈在個人的YouTube頻道上載了一段影片，除了與大家分享瘦腰的秘訣外，更即場量度自己的腰圍，超不科學的數字更引起討論！

馮盈盈 腰圍 馮盈盈出道後一直都保最好的狀態示人。
馮盈盈出道後一直都保最好的狀態示人。（圖片來源：IG@crystalfyy）

拍片大談營業學 分享超見效「XS特飲」

畢業於香港大學食物及營養學系的馮盈盈最近重啟個人YouTube channel，是事隔兩年後再度更新。新片以教觀眾瘦出小蠻腰為主，除了推薦了瘦腰的食物外，更大方分享自己的「xs特飲」。久違未出新片的馮盈盈亦獲網民大讚：「你分享既飲食秘訣同知識非常有用！」、「fit到咁其他女藝人好大壓力㗎」、「肥瘦都咁靚，最美港姐」等等。

馮盈盈 腰圍 馮盈盈事隔兩年後重新更新個人YouTube channel。
馮盈盈事隔兩年後重新更新個人YouTube channel。（圖片來源：YouTube@馮盈盈FYY）
馮盈盈 腰圍 馮盈盈還特意分享了自己的瘦腰「xs特飲」。
馮盈盈還特意分享了自己的瘦腰「xs特飲」。（圖片來源：YouTube@馮盈盈FYY）
馮盈盈 腰圍 馮盈盈以「盈營學」為新的主題。
馮盈盈以「盈營學」為新片的主題。（圖片來源：YouTube@馮盈盈FYY）

即場度腰圍 真實數字嚇親人

除了分享食物瘦腰法外，馮盈盈還即席量度自己的腰圍，瘦到離譜的她腰圍竟然只得21.5寸！超唔科學嘅腰圍更引起網民的熱議：「哇！條腰又幼咗！」、「瘦到好離譜啊，成個人扁曬」、「其實本身都已經好fit喇」，瘦到嚇親大家！

馮盈盈 腰圍 馮盈盈即場量度自己的腰圍。
馮盈盈即場量度自己的腰圍。（圖片來源：YouTube@馮盈盈FYY）
馮盈盈 腰圍 馮盈盈瘦到超離譜！
馮盈盈的腰圍竟然只得21.5寸！（圖片來源：YouTube@馮盈盈FYY）

馮盈盈扮Barbie離奇暴瘦健康狀況惹擔憂 急發文澄清

終於出「雪櫃」的前港姐冠軍馮盈盈（FYY），近日正在拍攝新劇《逆天奇案2》，並率先曝光劇中造型，獲讚勁似Barbie之餘，仲被指出身形變得太瘦，十足紙板人，而且顯得頭大身細，比例怪異，令網民都好擔心她的健康狀況，為此馮盈盈更特別出po澄清。

馮盈盈 腰圍 馮盈盈 馮盈盈近日在《逆天奇案2》再演Ana，仲同演情侶的拍檔高鈞賢因為一齊行超市而傳出緋聞。
馮盈盈近日在《逆天奇案2》再演Ana，仲同演情侶的拍檔高鈞賢因為一齊行超市而傳出緋聞。（圖片來源：YouTube@娛樂新聞台）

《逆天奇案2》馮盈盈 變身「真人Barbie」

現年29歲的馮盈盈日前在社交網分享了一張露腰小背心配短裙和人字拖的靚相，大曬纖腰和美腿，笑言：「Hi Ana!」並hashtag《逆天奇案2》，似是在介紹新劇造型，這身造型更與近期大熱的Barbie十分相似，引來網民大讚她是「真人Barbie」。

馮盈盈 腰圍 馮盈盈 馮盈盈著上緊身短背心配桃紅色小短裙， 腳踏人字拖，身上沒有絲毫贅肉，但比例上卻被指顯得頭大身細。
馮盈盈著上緊身短背心配桃紅色小短裙， 腳踏人字拖，身上沒有絲毫贅肉，但比例上卻被指顯得頭大身細。（圖片來源：IG@crystalfyy）

被指瘦到上圍離奇消失

不過更多網民就錯重點，指她實在太瘦，甚至瘦到上圍離奇消失，紛紛表示：「好像很久無食飯，真的好瘦哦」、「雖然很好看。但我覺得太瘦了，有點擔心您的健康」、「看來你真的好耐冇飽飯食」、「太瘦喇～要食飽先有氣力減架！」、「唔可以為靚而應該健康，大瘦啦」等等。

馮盈盈 腰圍 馮盈盈 網民都勸馮盈盈要食返多啲嘢。
網民都勸馮盈盈要食返多啲嘢。（圖片來源：IG@crystalfyy）
馮盈盈 腰圍 馮盈盈 又話佢仲瘦過當年選港姐時。
又話佢仲瘦過當年選港姐時。（圖片來源：新傳媒照片庫）

發文澄清變瘦全靠跑步

眼見網民都好擔心她的健康狀況，馮盈盈即急急出po澄清自己有按時食飯，會瘦只是因為勤做運動，她說：「大家好像發現了我最近瘦了？看來我親自證明了跑步這種帶氧運動的減肥威力，真的超級有效！」

馮盈盈 腰圍 馮盈盈 馮盈盈的澄清文以跑步機控制面板照作背景。
馮盈盈的澄清文以跑步機控制面板照作背景。（圖片來源：IG@crystalfyy）
馮盈盈 腰圍 馮盈盈 之前馮盈盈都經常行山同做瑜伽。
之前馮盈盈都經常行山同做瑜伽。（圖片來源：IG@crystalfyy）

強調每天都有按時食飯

馮盈盈續說：「不過，不用擔心我會餓壞。每天我還是會按時吃飯，確保飲食均衡。至於那些誘人的垃圾食物，我就努力控制自己少食。運動除了讓我保持身材，也能鍛鍊身體，增強心肺功能。所以我現在很健康呢！」

馮盈盈 腰圍 馮盈盈 馮盈盈話自己有定時食飯，不過垃圾食物就要忍口。
馮盈盈話自己有定時食飯，不過垃圾食物就要忍口。（圖片來源：IG@crystalfyy）
馮盈盈 腰圍 馮盈盈 早前​​馮盈盈就接受傳媒訪問時親揭被雪藏傳聞，佢再次澄清公司並沒有雪藏自己。
馮盈盈已並非第一次被指太瘦，但之前只露手臂和露背，纖瘦程度未及今次明顯。（圖片來源：IG@crystalfyy）

消失一年復工 拍《逆天奇案2》成功解凍

消失一年的馮盈盈終於成功解凍，在今年5月被安排拍攝《逆天奇案2》。雖然之前一直有傳馮盈盈再被飛起，不過近日就獲《逆天奇案2》總監製劉家豪澄清，指馮盈盈已經為新劇定妝，其戲份在5月正式開拍。總監製亦透露馮盈盈戲份重，角色非常正面，相信今次觀眾會再次喜歡上馮盈盈。

馮盈盈 腰圍 逆天奇案2 方力申 馮盈盈表示不怕跟方力申合作，劇中感情線落在高鈞賢身上。
馮盈盈早前出席於電視城舉行的《逆天奇案2》拜神儀式。（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台）

馮盈盈曾被爆因3宗罪遭無綫雪藏

馮盈盈自2016年當選港姐冠軍後備受無綫力捧，更於《萬千星輝頒獎典禮2018》獲得「飛躍進步女進步獎」，前途本來無可限量，但去年馮盈盈卻好似在電視機前消失了一樣，當時有傳馮盈盈因犯下三宗罪觸怒無綫，而被掟入雪櫃！

第一宗罪：為公開戀情同公司意見不一

之前馮盈盈和醫生男友分手後，被指撻著藝人鄭衍峰，有傳馮盈盈想公開戀情，但遭公司禁止，不過馮盈盈仍不時孖男友高調放閃，並與無綫就此事鬧分歧，令關係一度僵持，其後馮盈盈與鄭衍峰分手，事件才淡化下來！

馮盈盈 腰圍 馮盈盈 曾經為了公開戀情，令與無線關係變差
有指馮盈盈曾經為了公開戀情，令與無綫關係變差。（圖片來源：IG@crystalfyy）

第二宗罪：玩虛擬幣有違內地禁例

馮盈盈曾踩入NFT市場，推出自家設計的水晶手鏈，並以虛擬貨幣「以太幣」交易，由於虛擬貨幣的相關活動在內地屬非法金融活動，一律禁止，無綫與內地有緊密的合作，又相當重視內地市場，所以馮盈盈此舉相當踩界，疑觸及禁地！

馮盈盈 腰圍 早前馮盈盈在IG公布「我即將推出自家設計水晶首飾NFT FYY x Crystal x NFT」。
馮盈盈曾在IG公布「我即將推出自家設計水晶首飾NFT FYY x Crystal x NFT」。（圖片來源：IG@crystalfyy）

第三宗罪：為保助手唔聽無綫話

馮盈盈2020年開始聘請私人助手，有指其助手經常在陪伴她出席活動時，趁機集郵及貪小便宜去搲著數，有傳無綫方面為顧及馮盈盈形象，勸她辭去該助手以免影響其名聲，但馮盈盈卻當耳邊風，屢勸不聽！

馮盈盈 腰圍 馮盈盈兩年前私人聘請貼身助手，不時孖助手食好西﹗馮盈盈曾在片中介紹自己新請的女助手，指是朋友介紹。
馮盈盈兩年前開始私人聘請貼身助手，並曾在片中介紹自己新請的女助手，指是朋友介紹。（圖片來源：IG@crystalfyy）
馮盈盈 腰圍 馮盈盈曾在開車時，由女助協助下開live，邊揸車邊答網民問題。
馮盈盈曾在開車時，由女助手協助下開live，邊揸車邊答網民問題。（圖片來源：IG@crystalfyy）

曾親解雪藏傳聞 後悔拒絕北上拍劇

馮盈盈去年曾傳出被無綫雪藏，早前她接受傳媒訪問時，曾淚崩親揭雪藏傳聞。馮盈盈自爆無綫曾經找她拍某套大製作重頭劇，獲安排的角色戲份重之餘，發揮空間亦好大。不過該劇集要求馮盈盈回內地拍攝，馮盈盈就表示當時自己並沒有信心勝任該角色，加上要去內地拍攝幾個月，家人擔心從未出過遠門的自己會應付不來，所以決定辭演。馮盈盈事後表示認為自己錯失了一個很寶貴的機會，不斷自責之餘，連情緒上都一度出現問題。

馮盈盈 腰圍 馮盈盈 馮盈盈早前接受傳媒訪問時，淚崩親揭雪藏傳聞。
馮盈盈淚崩自爆公司曾搵自己拍某套大製作重頭劇，但因為覺得自己未能勝任角色，加上要北上拍劇，所以決定辭演。（圖片來源：TVB《全城一叮》截圖）

網民估「重頭劇」係《一舞傾城》

該訪問一出，網民都紛紛討論馮盈盈所指回內地拍攝的「重頭劇」就是早前播出的《一舞傾城》，由於《一舞傾城》在去年拍攝，有不少戲份都是在佛山取景，加上馮盈盈提到該角色戲份重，所以網民就推斷馮盈盈原本出演的角色應該就是蔡潔所飾演的「Monica」或陳星妤所飾演的「KK」。

馮盈盈 腰圍 馮盈盈 網民都認為馮盈盈所指嘅「重頭劇」就係早前喺佛山拍攝嘅《一舞傾城》
網民都認為馮盈盈所指的「重頭劇」就是早前播出的《一舞傾城》。（圖片來源：TVB）
馮盈盈 腰圍 馮盈盈 馮盈盈自爆公司曾經搵自己拍某套大製作重頭劇，但因為覺得自己未能勝任角色，加上要北上拍劇，所以決定辭演。
網民猜測馮盈盈原本出演的角色是蔡潔所演的「Monica」或陳星妤所演的「KK」。（圖片來源：IG@crystalfyy）

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：IG@crystalfyy、YouTube@馮盈盈FYY

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