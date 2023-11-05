馮盈盈拍片即場公開超唔合理腰圍 瘦到變紙片人引熱議

現年29歲的馮盈盈（FYY）在2016年成為港姐冠軍後，一直都保持着最佳的狀態示人。而身形本來就已經非常纖瘦的她早前卻突然暴瘦，令網民十分擔心她的健康狀況！日前馮盈盈在個人的YouTube頻道上載了一段影片，除了與大家分享瘦腰的秘訣外，更即場量度自己的腰圍，超不科學的數字更引起討論！