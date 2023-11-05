馮盈盈拍片即場公開超唔合理腰圍 瘦到變紙片人引熱議
拍片大談營業學 分享超見效「XS特飲」
畢業於香港大學食物及營養學系的馮盈盈最近重啟個人YouTube channel，是事隔兩年後再度更新。新片以教觀眾瘦出小蠻腰為主，除了推薦了瘦腰的食物外，更大方分享自己的「xs特飲」。久違未出新片的馮盈盈亦獲網民大讚：「你分享既飲食秘訣同知識非常有用！」、「fit到咁其他女藝人好大壓力㗎」、「肥瘦都咁靚，最美港姐」等等。
即場度腰圍 真實數字嚇親人
除了分享食物瘦腰法外，馮盈盈還即席量度自己的腰圍，瘦到離譜的她腰圍竟然只得21.5寸！超唔科學嘅腰圍更引起網民的熱議：「哇！條腰又幼咗！」、「瘦到好離譜啊，成個人扁曬」、「其實本身都已經好fit喇」，瘦到嚇親大家！
馮盈盈扮Barbie離奇暴瘦健康狀況惹擔憂 急發文澄清
終於出「雪櫃」的前港姐冠軍馮盈盈（FYY），近日正在拍攝新劇《逆天奇案2》，並率先曝光劇中造型，獲讚勁似Barbie之餘，仲被指出身形變得太瘦，十足紙板人，而且顯得頭大身細，比例怪異，令網民都好擔心她的健康狀況，為此馮盈盈更特別出po澄清。
《逆天奇案2》馮盈盈 變身「真人Barbie」
現年29歲的馮盈盈日前在社交網分享了一張露腰小背心配短裙和人字拖的靚相，大曬纖腰和美腿，笑言：「Hi Ana!」並hashtag《逆天奇案2》，似是在介紹新劇造型，這身造型更與近期大熱的Barbie十分相似，引來網民大讚她是「真人Barbie」。
被指瘦到上圍離奇消失
不過更多網民就錯重點，指她實在太瘦，甚至瘦到上圍離奇消失，紛紛表示：「好像很久無食飯，真的好瘦哦」、「雖然很好看。但我覺得太瘦了，有點擔心您的健康」、「看來你真的好耐冇飽飯食」、「太瘦喇～要食飽先有氣力減架！」、「唔可以為靚而應該健康，大瘦啦」等等。
發文澄清變瘦全靠跑步
眼見網民都好擔心她的健康狀況，馮盈盈即急急出po澄清自己有按時食飯，會瘦只是因為勤做運動，她說：「大家好像發現了我最近瘦了？看來我親自證明了跑步這種帶氧運動的減肥威力，真的超級有效！」
強調每天都有按時食飯
馮盈盈續說：「不過，不用擔心我會餓壞。每天我還是會按時吃飯，確保飲食均衡。至於那些誘人的垃圾食物，我就努力控制自己少食。運動除了讓我保持身材，也能鍛鍊身體，增強心肺功能。所以我現在很健康呢！」
消失一年復工 拍《逆天奇案2》成功解凍
消失一年的馮盈盈終於成功解凍，在今年5月被安排拍攝《逆天奇案2》。雖然之前一直有傳馮盈盈再被飛起，不過近日就獲《逆天奇案2》總監製劉家豪澄清，指馮盈盈已經為新劇定妝，其戲份在5月正式開拍。總監製亦透露馮盈盈戲份重，角色非常正面，相信今次觀眾會再次喜歡上馮盈盈。
馮盈盈曾被爆因3宗罪遭無綫雪藏
馮盈盈自2016年當選港姐冠軍後備受無綫力捧，更於《萬千星輝頒獎典禮2018》獲得「飛躍進步女進步獎」，前途本來無可限量，但去年馮盈盈卻好似在電視機前消失了一樣，當時有傳馮盈盈因犯下三宗罪觸怒無綫，而被掟入雪櫃！
第一宗罪：為公開戀情同公司意見不一
之前馮盈盈和醫生男友分手後，被指撻著藝人鄭衍峰，有傳馮盈盈想公開戀情，但遭公司禁止，不過馮盈盈仍不時孖男友高調放閃，並與無綫就此事鬧分歧，令關係一度僵持，其後馮盈盈與鄭衍峰分手，事件才淡化下來！
第二宗罪：玩虛擬幣有違內地禁例
馮盈盈曾踩入NFT市場，推出自家設計的水晶手鏈，並以虛擬貨幣「以太幣」交易，由於虛擬貨幣的相關活動在內地屬非法金融活動，一律禁止，無綫與內地有緊密的合作，又相當重視內地市場，所以馮盈盈此舉相當踩界，疑觸及禁地！
第三宗罪：為保助手唔聽無綫話
馮盈盈2020年開始聘請私人助手，有指其助手經常在陪伴她出席活動時，趁機集郵及貪小便宜去搲著數，有傳無綫方面為顧及馮盈盈形象，勸她辭去該助手以免影響其名聲，但馮盈盈卻當耳邊風，屢勸不聽！
曾親解雪藏傳聞 後悔拒絕北上拍劇
馮盈盈去年曾傳出被無綫雪藏，早前她接受傳媒訪問時，曾淚崩親揭雪藏傳聞。馮盈盈自爆無綫曾經找她拍某套大製作重頭劇，獲安排的角色戲份重之餘，發揮空間亦好大。不過該劇集要求馮盈盈回內地拍攝，馮盈盈就表示當時自己並沒有信心勝任該角色，加上要去內地拍攝幾個月，家人擔心從未出過遠門的自己會應付不來，所以決定辭演。馮盈盈事後表示認為自己錯失了一個很寶貴的機會，不斷自責之餘，連情緒上都一度出現問題。
網民估「重頭劇」係《一舞傾城》
該訪問一出，網民都紛紛討論馮盈盈所指回內地拍攝的「重頭劇」就是早前播出的《一舞傾城》，由於《一舞傾城》在去年拍攝，有不少戲份都是在佛山取景，加上馮盈盈提到該角色戲份重，所以網民就推斷馮盈盈原本出演的角色應該就是蔡潔所飾演的「Monica」或陳星妤所飾演的「KK」。
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