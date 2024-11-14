馮盈盈回港大英文訪問 被指表現超作狀同師妹莊子璇極大對比
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一直以性格爽朗、敢作敢言示人的港姐冠軍馮盈盈，近年落力改變形象，轉型賣知性美。日前馮盈盈接受母校香港大學的訪問片段曝光，馮盈盈全程講英文惹來網民熱烈討論，更被直指訪問態度超作狀，與同場另一港姐冠軍莊子璇極大對比…
馮盈盈HKU英文訪問被指超作狀
馮盈盈日前與師妹莊子璇一起接受香港大學理學院的訪問，兩人在23分鐘訪問中全程用英語對話。馮盈盈表現得非常淡定，當被問到會如何形容與香港大學的聯繫，馮盈盈就指港大是自己第二個家，平時在耳邊都會響起教授的聲音，因為教授們都是真心地關心學生。
不少網民看完23分鐘訪問之後，都狠批馮盈盈的表現非常作狀，無論英文發音和身體語言都非常浮誇：「讀稿都算，偽朗誦mode都算，中間個笑……搞唔掂啊，太浮誇 」、「冇睇大台，佢邊位？講嘢作狀到嘔，個內容仲要唔make sense，著黑絲配白鞋，真係經典老土」、「佢啲英文搞what」、「佢可唔可以唔好講野」等。
同師妹莊子璇極大對比
相反同場的莊子璇就表現得正常得多，網民都大讚莊子璇雖然訪問時有少少甩漏，但至少夠自然：「一聽就知邊個讀中中邊個讀英中」、「Hilary口音好聽d」、「莊子璇佢雖然有少少grammatical mistakes 但佢intonation做得好同個tone自然好多 聽得舒服過FYY」等。
部分網民留言平反：算係咁啦
不過亦有網民認為其實馮盈盈的英文水平已經比一般人高，畢竟馮盈盈的母語並不是英文，能夠將自己的想法以流利英文講出，已經非常優秀：「聽幾句就知FYY英文好好多 作狀還作狀但唔同LEVEL」、「HKU嚟講我估都算中上」、「10年前做過佢一個sem同學, 講英文同條片個tone一樣，但係group presentation比佢carry咗」等。
一起睇片：
https://www.youtube.com/watch?v=rg-YSacBwKc&ab_channel=HKUFacultyofScience
圖片來源：YouTube@HKU Faculty of Science、網民留言截圖、IG@hilary_ig