馮盈盈回港大英文訪問 被指表現超作狀同師妹莊子璇極大對比

一直以性格爽朗、敢作敢言示人的港姐冠軍馮盈盈，近年落力改變形象，轉型賣知性美。日前馮盈盈接受母校香港大學的訪問片段曝光，馮盈盈全程講英文惹來網民熱烈討論，更被直指訪問態度超作狀，與同場另一港姐冠軍莊子璇極大對比…

