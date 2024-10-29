馮盈盈

馮盈盈曬12年前青澀相獲網民激讚 同場莊子璇外貌變化被批「走火入魔」

最新娛聞
東方新地

廣告

馮盈盈近日孖師妹莊子璇返回母校參加講座，但網民評價卻十分兩極，馮盈盈曬出了她12年前初入大學時的舊照，獲得不少網民盛讚，與此同時莊子璇一年來的外貌變化亦引起網民關注，狠批她「走火入魔」！

馮盈盈 莊子璇 齊返母校參加講座

馮盈盈和莊子璇分別在2016年和2023年奪得港姐冠軍，兩人同樣畢業自香港大學食物及營養學系，而馮盈盈更進一步修畢了碩士學位，日前兩人一同返母校參加講座，現年30歲的師姐馮盈盈身穿白裇衫黑裙配襯黑色絲襪和高踭鞋，充份展現出輕熟女的魅力。

馮盈盈 馮盈盈和莊子璇返母校參加講座。（圖片來源：IG@crystalfyy）
馮盈盈和莊子璇返母校參加講座。（圖片來源：IG@crystalfyy）
馮盈盈 網民紛紛大讚馮盈盈的黑絲look十分誘人。（圖片來源：IG@crystalfyy）
網民紛紛大讚馮盈盈的黑絲look十分誘人。（圖片來源：IG@crystalfyy）

馮盈盈 取笑18歲自己是個「無眉娘」

馮盈盈還曬出了自己在2012年初入大學時的舊照，相中的她看起來還很青澀，連她都取笑自己當年是個「無眉娘」，笑言：「I have to say microblading totally transformed my lifes.（我不得不說飄眉徹底改變了我的生活。）」

馮盈盈 馮盈盈自嘲18歲初入大學時的自己是個「無眉娘」。（圖片來源：IG@crystalfyy）
馮盈盈自嘲18歲初入大學時的自己是個「無眉娘」。（圖片來源：IG@crystalfyy）

網民盛讚年輕時馮盈盈「清純到暈」

但網民卻大讚18歲時的馮盈盈十分清純：「So pure盈盈」、「清純到暈」、「唔化妝仲靚女」、「2012嗰張太無敵」、「細個嗰陣真係正到冇得頂」，亦有網民讚她當時和現在差別不大：「凍齡一樣」、「一路都超靚」、「果然係美貌與智慧並重」等，更封她做「港大女神」。

馮盈盈 馮盈盈仲曬埋自己在2016年22歲大學畢業時的靚相，有網民指她現在洗去了MK味，氣質更加好。（圖片來源：IG@crystalfyy）
馮盈盈仲曬埋自己在2016年22歲大學畢業時的靚相，有網民指她現在洗去了MK味，氣質更加好。（圖片來源：IG@crystalfyy）

莊子璇外貌疑再升級變「嫩版林嘉欣」

另一邊廂，現年22歲的莊子璇也曬出了她在港大拍攝的近照，但卻再度被指外貌「升級」，激變「少女版林嘉欣」，有不少網民評論說：「完全唔同樣，另一個人咁，但以前好啲」、「變咗另一個樣，之前當選靚好多」等，更有網民直指她：「好似有啲走火入魔！」

馮盈盈 莊子璇參選時已有「馮盈盈師妹」之稱，莊子璇今年7月大學畢業，同時亦是馮盈盈在港大修畢碩士學位之時。（圖片來源：IG@crystalfyy）
莊子璇參選時已有「馮盈盈師妹」之稱，莊子璇今年7月大學畢業，同時亦是馮盈盈在港大修畢碩士學位之時。（圖片來源：IG@crystalfyy）
馮盈盈 相較於馮盈盈的照片獲得2萬多個讚好，莊子璇的照片只獲得了2千多個讚好，顯示出兩人在人氣上的差異。（圖片來源：IG@hilary_ig）
相較於馮盈盈的照片獲得2萬多個讚好，莊子璇的照片只獲得了2千多個讚好，顯示出兩人在人氣上的差異。（圖片來源：IG@hilary_ig）
馮盈盈 有網民指莊子璇外貌在短短一年間不斷「進化」，似是「走火入魔」。（圖片來源：IG@hilary_ig）
有網民指莊子璇外貌在短短一年間不斷「進化」，似是「走火入魔」。（圖片來源：IG@hilary_ig）
馮盈盈 有網民指她現在變到好似「少女版林嘉欣」。（圖片來源：IG@hilary_ig）
有網民指她現在變到好似「少女版林嘉欣」。（圖片來源：IG@hilary_ig）

莊子璇靚樣被質疑已進化到4.0版

莊子璇大學業後開始job接job備受無綫重用，繼擔任港姐決賽司儀後，又有份主演新劇《金式森林》，不過網民早前發現她的近照似乎又「變臉」，五官變得更加立體，加上淺啡色長髮和變色隱形眼鏡，令她看上去似足混血兒。

網民紛紛驚訝指：「點解靚咗咁多」、「個鼻唔同晒」、「變咗成個混血兒咁」、「成個樣都唔同咗」、「楊怡2.0」、「明顯整過」、「面、鼻、眼都有執啦」等，不過亦有網民力撐她只是比起初入行時更懂得化妝而已。

馮盈盈 莊子璇新相被指似足混血兒。（圖片來源：IG@hilary_ig）
莊子璇新相被指似足混血兒。（圖片來源：IG@hilary_ig）
馮盈盈 網民質疑她已再進化到4.0版本。（圖片來源：IG@hilary_ig）
網民質疑她已再進化到4.0版本。（圖片來源：IG@hilary_ig）
馮盈盈 網民指出現在的莊子璇和參選港姐時判若兩人。（圖片來源：TVB）
網民指出現在的莊子璇和參選港姐時判若兩人。（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇是2023年港姐冠軍。（圖片來源：TVB）
莊子璇是2023年港姐冠軍。（圖片來源：TVB）
馮盈盈 第三輪面試時的莊子璇。（圖片來源：TVB）
第三輪面試時的莊子璇。（圖片來源：TVB）
馮盈盈 入行前的莊子璇外表清純可愛，頗有鄰家女孩feel。（圖片來源：TVB）
入行前的莊子璇外表清純可愛，頗有鄰家女孩feel。（圖片來源：TVB）
馮盈盈 2.0版本的莊子璇鼻子被指由參賽時的「豬膽鼻」（左）變成「間尺鼻」（右）。（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台）
2.0版本的莊子璇鼻子被指由參賽時的「豬膽鼻」（左）變成「間尺鼻」（右）。（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台）
馮盈盈 3.0版本的莊子璇不但臉形變V，身形都疑再進化。（圖片來源：IG@hilary_ig）
3.0版本的莊子璇不但臉形變V，身形都疑再進化。（圖片來源：IG@hilary_ig）
馮盈盈 不過莊子璇就解釋只是比起未入行前，自己在化妝、攝影和P圖的技術上，都有了很大的進步。（圖片來源：IG@hilary_ig）
不過莊子璇就解釋只是比起未入行前，自己在化妝、攝影和P圖的技術上，都有了很大的進步。（圖片來源：IG@hilary_ig）

撰文：東方新地圖片來源：IG@crystalfyy、IG@hilary_ig

熱門文章

 