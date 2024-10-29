馮盈盈曬12年前青澀相獲網民激讚 同場莊子璇外貌變化被批「走火入魔」
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馮盈盈近日孖師妹莊子璇返回母校參加講座，但網民評價卻十分兩極，馮盈盈曬出了她12年前初入大學時的舊照，獲得不少網民盛讚，與此同時莊子璇一年來的外貌變化亦引起網民關注，狠批她「走火入魔」！
馮盈盈 莊子璇 齊返母校參加講座
馮盈盈和莊子璇分別在2016年和2023年奪得港姐冠軍，兩人同樣畢業自香港大學食物及營養學系，而馮盈盈更進一步修畢了碩士學位，日前兩人一同返母校參加講座，現年30歲的師姐馮盈盈身穿白裇衫黑裙配襯黑色絲襪和高踭鞋，充份展現出輕熟女的魅力。
馮盈盈 取笑18歲自己是個「無眉娘」
馮盈盈還曬出了自己在2012年初入大學時的舊照，相中的她看起來還很青澀，連她都取笑自己當年是個「無眉娘」，笑言：「I have to say microblading totally transformed my lifes.（我不得不說飄眉徹底改變了我的生活。）」
網民盛讚年輕時馮盈盈「清純到暈」
但網民卻大讚18歲時的馮盈盈十分清純：「So pure盈盈」、「清純到暈」、「唔化妝仲靚女」、「2012嗰張太無敵」、「細個嗰陣真係正到冇得頂」，亦有網民讚她當時和現在差別不大：「凍齡一樣」、「一路都超靚」、「果然係美貌與智慧並重」等，更封她做「港大女神」。
莊子璇外貌疑再升級變「嫩版林嘉欣」
另一邊廂，現年22歲的莊子璇也曬出了她在港大拍攝的近照，但卻再度被指外貌「升級」，激變「少女版林嘉欣」，有不少網民評論說：「完全唔同樣，另一個人咁，但以前好啲」、「變咗另一個樣，之前當選靚好多」等，更有網民直指她：「好似有啲走火入魔！」
莊子璇靚樣被質疑已進化到4.0版
莊子璇大學業後開始job接job備受無綫重用，繼擔任港姐決賽司儀後，又有份主演新劇《金式森林》，不過網民早前發現她的近照似乎又「變臉」，五官變得更加立體，加上淺啡色長髮和變色隱形眼鏡，令她看上去似足混血兒。
網民紛紛驚訝指：「點解靚咗咁多」、「個鼻唔同晒」、「變咗成個混血兒咁」、「成個樣都唔同咗」、「楊怡2.0」、「明顯整過」、「面、鼻、眼都有執啦」等，不過亦有網民力撐她只是比起初入行時更懂得化妝而已。
撰文：東方新地圖片來源：IG@crystalfyy、IG@hilary_ig