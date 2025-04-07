30歲馮盈盈大曬火辣身型做gym相 發展不敵同屆亞軍劉穎鏇落力轉型
馮盈盈谷到盡上陣做gym
馮盈盈日前在社交平台曬出做gym新相，相中馮盈盈以淺綠色Sports bra搭配短褲出鏡，並專注進行練胸動作。狀態大勇出鏡嘅馮盈盈除咗大方騷長腿同腹肌之外，最搶fo都莫過於佢訓練有素嘅胸部線條，視覺效果相當吸睛！雖然馮盈盈近年被投閒置散，但keep住派福利都繼續獲唔少網民關注！
馮盈盈超識做玩高炒派福利
除咗曬出做gym嘅新相之外，馮盈盈日前亦在社交平台分享最新一輯靚相，相中馮盈盈以低胸吊帶裙上陣，仲超識做大派高炒角度兼close up福利，超澎湃上圍簡直搶fo到爆！馮盈盈仲配文稱：「來到大自然環境，放鬆心情，不如意的事都可以自然放下」，似乎對近年在TVB不被重用一事十分佛系。
馮盈盈發展不敵同屆亞軍劉穎鏇
馮盈盈雖然近年未有參與新劇，但係近期曾透露將開設教育公司嘅佢就落力轉型，並將其個人YouTube平台改名為「盈知。學問」，主打分享教育與成長等話題。早前更邀得教育大學教授做訪問，為其教育頻道打響頭炮。
對比同屆港姐亞軍嘅劉穎鏇，2人嘅發展就似乎大不同。雖然劉穎鏇亦有開設YouTube channel「Tiffy Talks」，並主打與小朋友傾偈。不過劉穎鏇於近期熱播嘅《奪命提示》中有唔少發揮同話題，但2人近年其實都未有參與新劇拍攝，因此之後嘅發展如何，仍係未知之數。
馮盈盈孖羅家英齊聚《飲茶》午聚活動 預告將開新教育公司
羅家英、馮盈盈、關楓馨和監製蘇啟康於上月底出席了《飲茶》的午聚活動，活動中幾位主持除咗大爆拍攝節目時嘅搞笑事之外，馮盈盈仲內在訪問中透露即將開設新教育公司嘅計劃……
馮盈盈預告開新教育公司
馮盈盈在活動中透露了她即將開設的新公司計劃，她表示：「嚟緊會開自己嘅教育公司，就做教育事業為主。」她也提到目前暫時沒有電視劇的拍攝計劃，但有新節目即將播出需要她進行宣傳。
當被問及與麥美恩的合作時，馮盈盈坦言：「有合作過。」羅家英則快速回應：「唔好講！佢好好人，好大方。」馮盈盈繼續說：「佢係好好嘅一個主持人。」此外，關楓馨也澄清了之前關於她在停車場「遇劫」的傳聞，她解釋說：「唔係呀！純粹拍片，做戲嘅啫。」她還透露影片中出現的Labubu是屬於她母親的，並強調自己沒有收藏的習慣。
馮盈盈親揭雪藏傳聞 拒北上拍攝辭演重頭劇 網民憑線索估係呢套！
前港姐馮盈盈奪冠後即受無綫力捧，無論大騷主持還是劇集節目都有佢份，不過2023年就突然傳出馮盈盈被無綫雪藏。而馮盈盈去年亦就雪藏傳聞首次作出回應，並自爆後悔辭演某套TVB重頭劇。網民都猜測馮盈盈所提及的重頭劇是指《一舞傾城》，更推斷她原本於劇中可能做「此角色」！
馮盈盈後悔辭演重頭劇 拒絕北上拍劇
馮盈盈去年接受傳媒訪問時，再次談及拒拍一事，並表示：「曾經因為過某啲原因，我屋企人啊，同埋我自己心情上嘅一啲情況呢，令我失卻咗同錯過咗一啲工作機會，例如可能係某套劇啊」。而馮盈盈隨後亦透露該套劇集的更多線索：「有一個北上拍劇嘅機會，但係我冇辦法勝任，做唔到。」
馮盈盈亦自爆箇中的原因：「因為係疫情期間，嗰段時間其實我屋企人都唔舒服，所以如果要北上，離開香港一段時間就會有少少難度」、「再加上嗰套劇嘅角色亦都係非常之重，我好擔心自己會好掛住屋企嘅情況而分心，就好似浪費同影響咗整個劇組同其他人」、「自己嗰時又信心不足，好可惜咁就錯過咗」。
網民估「重頭劇」係《一舞傾城》
該訪問一出，網民都紛紛討論馮盈盈所指回內地拍攝的「重頭劇」就是近日熱播的《一舞傾城》，由於《一舞傾城》不少取景地都在佛山拍攝，加上馮盈盈提到該角色戲份重，所以網民就推斷馮盈盈原本出演的角色應該就是蔡潔所飾演的「Monica」或陳星妤所飾演的「KK」。
親揭被雪藏傳聞
去年馮盈盈突然傳出被雪藏，再加上馮盈盈後來成功通過CFA Level 1考試，又報讀港大碩士課程，令外界都猜測馮盈盈是否準備鋪路轉行。馮盈盈亦就此親揭被雪藏傳聞，她澄清公司並沒有雪藏自己，反而給予很多機會栽培她，只是自己希望利用休息的空擋，去做想做很久的事情，去追求未完成的夢想。另外，馮盈盈現身為節目《醫度講》錄影時，就再次就當時被外界指自己被公司雪藏論澄清，再指出當時因為自覺能力不足，浪費大好機會更致情緒低落，加上公司特別安排為自己減少工作爭取休息，就令自己更加覺得對呢個傳聞唔好意思。
https://youtu.be/95V4pNjvtyU