30歲馮盈盈大曬火辣身型做gym相 發展不敵同屆亞軍劉穎鏇落力轉型

30歲馮盈盈2016年參選港姐奪冠後入行，獲TVB力捧嘅佢更在唔少大型節目中擔任主持，仲於劇集《妳不是她》中孭飛做女主角！ 不過馮盈盈近年就傳出因辭演重頭劇而被雪嘅傳聞，雖然依家現身幕前嘅機會大減，但馮盈盈就keep住更新社交平台，日前（6日）佢仲公開谷到盡上陣做gym嘅新相，引來唔少網民關注！