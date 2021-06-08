逆天奇案｜馮盈盈被批演技浮誇得兩個表情 英文狂加R扮鬼妹太造作 馮盈盈三字回應

馮盈盈在《逆天奇案》比女主角林夏薇更「搶鏡」，不過被網民批演技浮誇又作狀，得兩個表情一劇到底，連講英文都造作過人，指她瘋狂加入R音扮鬼妹仔，聽到好礙耳，令觀眾眼耳同告受罪，馮盈盈有自己一番解釋﹗

文：東方新地｜圖：馮盈盈IG、《逆天奇案》截圖