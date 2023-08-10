馮盈盈扮Barbie離奇暴瘦健康狀況惹擔憂 急發文澄清

終於出「雪櫃」的前港姐冠軍馮盈盈（FYY），近日正在拍攝新劇《逆天奇案2》，並率先曝光劇中造型，獲讚勁似Barbie之餘，仲被指出身形變得太瘦，十足紙板人，而且顯得頭大身細，比例怪異，令網民都好擔心她的健康狀況，為此馮盈盈更特別出po澄清。